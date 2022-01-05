https://tr.sputniknews.com/20220105/cem-kucuk-ak-parti-sokaga-iyi-bakmali-hukumeti-destekleyen-vatandaslar-da-moralman-yikildilar-1052418986.html
Cem Küçük: AK Parti sokağa iyi bakmalı, hükümeti destekleyen vatandaşlar da moralman yıkıldılar
Cem Küçük: AK Parti sokağa iyi bakmalı, hükümeti destekleyen vatandaşlar da moralman yıkıldılar
Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, yeni yılda yapılan zamları eleştirerek, "TGRT Haber’de yaptığım 'Günaydın Türkiye' programına mesaj atan ve çoğu hükümeti... 05.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-05T10:19+0300
2022-01-05T10:19+0300
2022-01-05T10:19+0300
türkiye
ak parti
enflasyon
cem küçük
ekonomik kriz
akp
zam
ekonomi
yazı
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Türkiye gazetesi yazarı Küçük, bugünkü yazısında, TGRT Haber'de sunduğu programda, izleyicilerden AK Parti'nin ekonomi politikasına yönelik olumsuz mesajlar aldığını belirtti.Küçük, yazısında, "AK Parti tam kanayan yarayı durduruyor. Ama sonra kanama tekrar başlıyor. Tam oldu derken bir yerden açık veriliyor. Bu ikilem hali, bu sürüncemede kalma pek iyi değil. Herkes ekonomiyle yatıp ekonomiyle kalkıyor. Şu an için ikinci bir gündem yok. AK Parti sokağa iyi bakmalı. 2021 Ağustos'undan beri sıkıntı var. Ekonomide tam kontrol hala sağlanamadı" değerlendirmesinde bulundu.Küçük, yazısına şöyle devam etti:"Bizler dünyada olup biteni görüyoruz. Sokaklar da görüyor. Enerji maliyetleri arttı. Lojistik arttı. Enflasyon birçok yerde var. Pandeminin getirdiği zorluklar ve sıkıntıların herkes farkında. İnsanlar market, gıda, ulaşım vb. fiyatlarının artmasını normal görmüyor ama "hükûmet gelirleri artırır" diye bekliyor."
https://tr.sputniknews.com/20220105/mehmet-barlas-devlet-zam-yapmamaya-calissa-da-yilin-ilk-saatlerinde-mecbur-kalindi-1052416279.html
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ak parti, enflasyon, cem küçük, ekonomik kriz, akp, zam, ekonomi, yazı
Cem Küçük: AK Parti sokağa iyi bakmalı, hükümeti destekleyen vatandaşlar da moralman yıkıldılar
Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, yeni yılda yapılan zamları eleştirerek, "TGRT Haber’de yaptığım 'Günaydın Türkiye' programına mesaj atan ve çoğu hükümeti destekleyen vatandaşlar da moralman yıkıldılar. Son 5 gündür konuşulan iki konu var; elektrik ve doğalgaza yapılan zam, emekliye yapılan zam... İlki çok, ikincisi az bulundu" diye yazdı.
Türkiye gazetesi yazarı Küçük, bugünkü yazısında, TGRT Haber'de sunduğu programda, izleyicilerden AK Parti'nin ekonomi politikasına yönelik olumsuz mesajlar aldığını belirtti.
Küçük, yazısında
, "AK Parti tam kanayan yarayı durduruyor. Ama sonra kanama tekrar başlıyor. Tam oldu derken bir yerden açık veriliyor. Bu ikilem hali, bu sürüncemede kalma pek iyi değil. Herkes ekonomiyle yatıp ekonomiyle kalkıyor. Şu an için ikinci bir gündem yok. AK Parti sokağa iyi bakmalı. 2021 Ağustos'undan beri sıkıntı var. Ekonomide tam kontrol hala sağlanamadı"
değerlendirmesinde bulundu.
Küçük, yazısına şöyle devam etti:
"Bizler dünyada olup biteni görüyoruz. Sokaklar da görüyor. Enerji maliyetleri arttı. Lojistik arttı. Enflasyon birçok yerde var. Pandeminin getirdiği zorluklar ve sıkıntıların herkes farkında. İnsanlar market, gıda, ulaşım vb. fiyatlarının artmasını normal görmüyor ama "hükûmet gelirleri artırır" diye bekliyor."