https://tr.sputniknews.com/20220105/cem-kucuk-ak-parti-sokaga-iyi-bakmali-hukumeti-destekleyen-vatandaslar-da-moralman-yikildilar-1052418986.html

Cem Küçük: AK Parti sokağa iyi bakmalı, hükümeti destekleyen vatandaşlar da moralman yıkıldılar

Cem Küçük: AK Parti sokağa iyi bakmalı, hükümeti destekleyen vatandaşlar da moralman yıkıldılar

Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, yeni yılda yapılan zamları eleştirerek, "TGRT Haber’de yaptığım 'Günaydın Türkiye' programına mesaj atan ve çoğu hükümeti... 05.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-05T10:19+0300

2022-01-05T10:19+0300

2022-01-05T10:19+0300

türkiye

ak parti

enflasyon

cem küçük

ekonomik kriz

akp

zam

ekonomi

yazı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102730/85/1027308521_0:0:1116:628_1920x0_80_0_0_4adf1a6902fb2c129faa7918fa7e8908.jpg

Türkiye gazetesi yazarı Küçük, bugünkü yazısında, TGRT Haber'de sunduğu programda, izleyicilerden AK Parti'nin ekonomi politikasına yönelik olumsuz mesajlar aldığını belirtti.Küçük, yazısında, "AK Parti tam kanayan yarayı durduruyor. Ama sonra kanama tekrar başlıyor. Tam oldu derken bir yerden açık veriliyor. Bu ikilem hali, bu sürüncemede kalma pek iyi değil. Herkes ekonomiyle yatıp ekonomiyle kalkıyor. Şu an için ikinci bir gündem yok. AK Parti sokağa iyi bakmalı. 2021 Ağustos'undan beri sıkıntı var. Ekonomide tam kontrol hala sağlanamadı" değerlendirmesinde bulundu.Küçük, yazısına şöyle devam etti:"Bizler dünyada olup biteni görüyoruz. Sokaklar da görüyor. Enerji maliyetleri arttı. Lojistik arttı. Enflasyon birçok yerde var. Pandeminin getirdiği zorluklar ve sıkıntıların herkes farkında. İnsanlar market, gıda, ulaşım vb. fiyatlarının artmasını normal görmüyor ama "hükûmet gelirleri artırır" diye bekliyor."

https://tr.sputniknews.com/20220105/mehmet-barlas-devlet-zam-yapmamaya-calissa-da-yilin-ilk-saatlerinde-mecbur-kalindi-1052416279.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ak parti, enflasyon, cem küçük, ekonomik kriz, akp, zam, ekonomi, yazı