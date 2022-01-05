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CHP Milletvekili Yeşil: 2021’in ilk 8 ayında 914 bin kişinin doğalgazı kesildi
CHP Milletvekili Yeşil: 2021’in ilk 8 ayında 914 bin kişinin doğalgazı kesildi
CHP Milletvekili Nihat Yeşil, doğalgaz borcu nedeniyle icralık olan abonelere ilişkin bilgiler paylaştı, ‘2020’de 779 bin, 2021’in ilk 8 ayında ise 914 bin... 05.01.2022, Sputnik Türkiye
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ekonomi
türkiye
doğalgaz
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CHP'li vekil Nihat Yeşil, Türkiye genelinde doğalgazı kesilen ve icralık olan abonelerin sayısını Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na sordu.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Yeşil'in sorularını yazılı olarak yanıtladı.Yeşil, yaptığı açıklamada, Dönmez'in verdiği rakamları kamuoyu ile paylaştı:Yeşil, 'sürekli gelen zamlalar halkın mağdur edildiğini' belirterek şunları ifade etti:
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türkiye, doğalgaz, ekonomik kriz, zam, ekonomi, fatura, abone

CHP Milletvekili Yeşil: 2021’in ilk 8 ayında 914 bin kişinin doğalgazı kesildi

16:31 05.01.2022 (güncellendi: 16:34 05.01.2022)
© REUTERS / Wolfgang RattayDoğalgaz
Doğalgaz - Sputnik Türkiye, 1920, 05.01.2022
© REUTERS / Wolfgang Rattay
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CHP Milletvekili Nihat Yeşil, doğalgaz borcu nedeniyle icralık olan abonelere ilişkin bilgiler paylaştı, ‘2020’de 779 bin, 2021’in ilk 8 ayında ise 914 bin kişinin doğalgazı kesildi’ dedi.
CHP'li vekil Nihat Yeşil, Türkiye genelinde doğalgazı kesilen ve icralık olan abonelerin sayısını Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na sordu.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Yeşil'in sorularını yazılı olarak yanıtladı.
Yeşil, yaptığı açıklamada, Dönmez'in verdiği rakamları kamuoyu ile paylaştı:
"Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na 15 Ekim 2021’de vermiş olduğumuz soru önergesine zamanında yanıt vermediler. Sorduğumuz soru; Türkiye genelinde aboneliği kesilen, icralık olan tüm doğal gaz abonelerinin sayısının tarafımıza iletilmesiydi. Aradan üç ay geçtikten sonra verilen yanıtta, Türkiye genelinde doğal gazı kesilen abone sayısı 2019 yılında 890 bin 313 kişi, icralık olan abone sayısı 61 bin 400 kişi. 2220 yılında doğal gazı kesilen abone sayısı 779 bin 274 kişi, icralık olan abone sayısı 53 bin 132. 2021 yılında ise ilk 8 ay içinde için doğal gazı kesilen abone sayısı 914 bin 779 kişi, icralık olan abone sayısı 48 bin 756 kişi."
Yeşil, 'sürekli gelen zamlalar halkın mağdur edildiğini' belirterek şunları ifade etti:
"Ankara genelinde doğal gazı kesilen abone sayısı 2019 yılında 74 bin 61 kişi, 2020 yılında 87 bin 626 kişi, 2021 yılının ilk 8 ayında 107 bin 679 kişi. Şimdi, doğal gaza yüzde 25’e yakın gelen zamma karşılık düşünün halkın ne durumda olduğunu, ne zorluklar çektiğini. Böyle bir süreci yaşayan, yoksullukla cebelleşen, yoksullukla baş başa kalan bu halka çözüm yerine sürekli zamlarla halkı mağdur ediyorlar. Bu, sadece doğal gazda olan zammın ifadesi ve icralık olan kısım. Bunun elektriği, gıdası, sağlığı, okul masrafı var. Doğal gaza zam geldiği zaman iğneden ipliğe zam geliyor. İnsanlar çaresiz kaldı. Buna tek çare ise bu halkın kendine özgüvenidir. Bu toplum kendi geleceğini yaratmaya çalışıyor ama ne garip ki yönetenler, siyasi iktidar, 4 tane tefecinin hesabını yaparak onları zenginleştirmeye çalışıyor. Bu halkın iradesini ortaya koymanın tek yolu en kısa sürede seçime gitmektir.”
Meral Akşener - Sputnik Türkiye, 1920, 05.01.2022
POLİTİKA
Akşener: Sayın Erdoğan, doğalgaza yaptığın zamdan sonra senin de gözlerin ışıldıyor mu?
10:36
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