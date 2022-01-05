CHP Milletvekili Yeşil: 2021’in ilk 8 ayında 914 bin kişinin doğalgazı kesildi

"Ankara genelinde doğal gazı kesilen abone sayısı 2019 yılında 74 bin 61 kişi, 2020 yılında 87 bin 626 kişi, 2021 yılının ilk 8 ayında 107 bin 679 kişi. Şimdi, doğal gaza yüzde 25’e yakın gelen zamma karşılık düşünün halkın ne durumda olduğunu, ne zorluklar çektiğini. Böyle bir süreci yaşayan, yoksullukla cebelleşen, yoksullukla baş başa kalan bu halka çözüm yerine sürekli zamlarla halkı mağdur ediyorlar. Bu, sadece doğal gazda olan zammın ifadesi ve icralık olan kısım. Bunun elektriği, gıdası, sağlığı, okul masrafı var. Doğal gaza zam geldiği zaman iğneden ipliğe zam geliyor. İnsanlar çaresiz kaldı. Buna tek çare ise bu halkın kendine özgüvenidir. Bu toplum kendi geleceğini yaratmaya çalışıyor ama ne garip ki yönetenler, siyasi iktidar, 4 tane tefecinin hesabını yaparak onları zenginleştirmeye çalışıyor. Bu halkın iradesini ortaya koymanın tek yolu en kısa sürede seçime gitmektir.”