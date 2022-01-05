https://tr.sputniknews.com/20220105/cumhurbaskani-erdogan-mhp-genel-baskani-bahceli-ile-gorusecek-1052425636.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile saat 14.00'te görüşecek. 05.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-05T12:50+0300
2022-01-05T12:50+0300
2022-01-05T12:57+0300
politika
recep tayyip erdoğan
ankara
ak parti
mhp
devlet bahçeli
cumhurbaşkanı
iktidar
cumhur ittifakı
milliyetçi hareket partisi (mhp)
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşecek.Erdoğan-Bahçeli görüşmesi saat 14.00'te Bahçeli'nin konutunda olacak.Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile son olarak 17 Kasım'da görüşmüş, görüşme 45 dakika sürmüştü.
https://tr.sputniknews.com/20211117/cumhurbaskani-erdogan-mhp-lideri-bahceli-ile-gorusecek-1050888927.html
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recep tayyip erdoğan, ankara, ak parti, mhp, devlet bahçeli, cumhurbaşkanı, iktidar, cumhur ittifakı, milliyetçi hareket partisi (mhp)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüşecek
12:50 05.01.2022 (güncellendi: 12:57 05.01.2022)
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile saat 14.00'te görüşecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşecek.
Erdoğan-Bahçeli görüşmesi saat 14.00'te Bahçeli'nin konutunda olacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile son olarak 17 Kasım'da görüşmüş, görüşme 45 dakika sürmüştü.