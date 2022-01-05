https://tr.sputniknews.com/20220105/dagda-mahsur-kalan-sahibinin-yaninda-13-saat-boyunca-yatan-kopek-hayat-kurtardi-1052424714.html

Dağda mahsur kalan sahibinin üzerinde 13 saat yatan köpek hayat kurtardı

Dağda mahsur kalan sahibinin üzerinde 13 saat yatan köpek hayat kurtardı

Hırvatistan'da dağ yürüyüşüne çıktığı sırada düşerek yaralanan bir adam, köpeğinin 13 saat boyunca üzerinde yatarak vücudunu sıcak tutması sayesinde hayata... 05.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-05T12:31+0300

2022-01-05T12:31+0300

2022-01-05T12:42+0300

yaşam

hırvatistan

köpek

dağcı

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North isimli bir köpek, Hırvatistan'daki Velebit sıradağlarında bir grupla birlikte yürüyüşe çıkan ancak yaralanması sonucu mahsur kalan sahibi Grga Brkic'in hayatını kurtardı. AFP'nin haberine göre Brkic, dağdaki yürüyüşü sırasında düşerek yaralandı. Yaralanması sonucu hareket edemeyen adama beraberindeki iki diğer dağcı da ulaşamadı. Kurtarma ekiplerinin yaralı dağcıya ulaşması 13 saat sürdü. Ekipler soğuk havaya rağmen hayatta kalmayı başaran dağcı Brkic'in yanında, 8 aylık köpeği North'u buldu. Kurtarma ekipleri, North olmasaydı sahibi Brkic'in bu kadar uzun süre soğuk havada kurtulabilmesinin mümkün olamayağını söyledi.'İnsan ve köpek arasındaki dostluk ve sevginin sınırı yok'Brkic "Bu küçük köpek gerçek bir mucize" derken, Hırvatistan dağ kurtarma hizmetlerinin Facebook üzerinden yaptığı paylaşımda köpeğin sahibinin etrafında yatıp 13 saat boyunca onu sıcak tuttuğu belirtilerek, "İnsan ve köpek arasındaki dostluk ve sevginin sınırı yok" ifadelerine yer verildi.Köpeğin olaydan herhangi bir zarar almadan kurtulduğu kaydedildi.

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hırvatistan, köpek, dağcı