Demirtaş: Sanırım MHP, son derece akıllıca bir muhalefet taktiğiyle AKP'yi adım adım bitiriyor

Demirtaş, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Türkiye’de gündemin hızlı değişmesine atıfta bulunarak, “Sanırım MHP, son derece akıllıca bir muhalefet taktiğiyle AKP'yi adım adım bitiriyor. Bu arada kendileri de bitiyor ama olsun" dedi. Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan Demirtaş, "Türkiye bu fedakarlığı asla (yani bir ay falan) unutmayacak." ifadelerini kullandı.
Tutuklu eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, Cumhur İttifakı ortağı MHP’nin “son derece akıllı bir muhalefet tekniği ile AKP’yi adım adım bitirdiğini” yazdı.
Demirtaş, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Türkiye’de gündemin hızlı değişmesine atıfta bulunarak, “Sanırım MHP, son derece akıllıca bir muhalefet taktiğiyle AKP'yi adım adım bitiriyor. Bu arada kendileri de bitiyor ama olsun" dedi.
Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan Demirtaş, "Türkiye bu fedakarlığı asla (yani bir ay falan) unutmayacak." ifadelerini kullandı.
Sanırım MHP, son derece akıllıca bir muhalefet taktiğiyle AKP'yi adım adım bitiriyor. Bu arada kendileri de bitiyor ama olsun, Türkiye bu fedakarlığı asla (yani bir ay falan) unutmayacak.