https://tr.sputniknews.com/20220105/demirtas-sanirim-mhp-son-derece-akillica-bir-muhalefet-taktigiyle-akpyi-adim-adim-bitiriyor-1052419148.html

Demirtaş: Sanırım MHP, son derece akıllıca bir muhalefet taktiğiyle AKP'yi adım adım bitiriyor

Demirtaş: Sanırım MHP, son derece akıllıca bir muhalefet taktiğiyle AKP'yi adım adım bitiriyor

Tutuklu eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, Cumhur İttifakı ortağı MHP’nin “son derece akıllı bir muhalefet tekniği ile AKP’yi adım adım... 05.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-05T10:24+0300

2022-01-05T10:24+0300

2022-01-05T10:30+0300

politika

ak parti

hdp

selahattin demirtaş

mhp

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Demirtaş, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Türkiye’de gündemin hızlı değişmesine atıfta bulunarak, “Sanırım MHP, son derece akıllıca bir muhalefet taktiğiyle AKP'yi adım adım bitiriyor. Bu arada kendileri de bitiyor ama olsun" dedi. Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan Demirtaş, "Türkiye bu fedakarlığı asla (yani bir ay falan) unutmayacak." ifadelerini kullandı.

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ak parti, hdp, selahattin demirtaş, mhp