https://tr.sputniknews.com/20220105/deva-metaverse-evreninden-arsa-alan-ilk-parti-oldu-1052428118.html

DEVA, metaverse evreninden arsa alan ilk parti oldu

DEVA, metaverse evreninden arsa alan ilk parti oldu

"Geleceğin evreni" olarak nitelendirilen ‘Metaverse’ten arsa satışına siyasi partiler de katıldı. DEVA, metaverse evrenine giren ilk siyasi parti oldu. 05.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-05T13:39+0300

2022-01-05T13:39+0300

2022-01-05T13:39+0300

türkiye

ali babacan

politika

siyasi parti

sanal gerçeklik

sanal gerçeklik ortamları

deva partisi

metaverse

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/05/1052427807_0:130:1421:929_1920x0_80_0_0_d9a1f37d5972a1bb4bcb0cb8a7f636ea.png

Kullanıcıların 3 boyutlu şekilde yer alabileceği 'sanal evren' olarak bilinen 'metaverse' kavramı özellikle sosyal medya platformu Facebook'un, şirket ismini "Meta" olarak değiştirmesiyle gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Kullanıcıların, sanal gerçeklik gözlüğü, akıllı bileklikler gibi ürünleri kullanarak 3 boyutlu şekilde yer alabileceği sanal evrenin, iş toplantılarından eğlenceye çeşitli amaçlarla kullanılması hedefleniyor. Çok sayıda kullanıcıyı kendine çeken Meteverse siyasetin de ilgi alanına girdi. DEVA Partisi Türkiye’de metaverse evrenine giren ilk siyasi parti oldu.DEVA Partisi Dijital Dönüşüm ve Teknoloji Politikaları Başkanı Burak Dalgın, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında ‘Metaverse’ün Deva’sı hazır’ ifadesine yer vererek metaverse üzerinden arsa aldıklarını duyurdu. Kripto para birimleriyle Türkiye’de şimdiye kadar sanal olarak 20 bin parsel satıldığı bilinirken, İstanbul satışlarda ilk sırada yer alıyor. Sanal parsellerin fiyatı, konuma göre değişiklik gösteriyor ve 500- 135 lira arasında alıcı bulmaya devam ediyor.Sanal evrendeki arsasını Ankara'da aldıDEVA Partisi sanal parsel tercihini Ankara’dan yana kullandı. Parti, Çankaya ilçesinin Mustafa Kemal Mahallesi’nde bulunan genel merkezini sanal evrene taşıdı. "Hayallerimize bile yetişemezler" diyen Dalgın, sosyal medya hesabı üzerinden metaverse evrenindeki genel merkezi paylaştı. Paylaşımda ayrıca DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın da sanal evrendeki haline yer verildi.‘Türkiye'yi kripto parada finansal merkez yapacağız'"Yeni alanlarda hep en önde olmayı istiyoruz" diyen Dalgın metaverse evrenine giriş kararlarının partinin Yarına Atılım Eylem Planı kapsamında olduğunu belirtti. Türkiye siyasi tarihinde ilk defa NFT (değiştirilemez para) dağıttıklarını da hatırlatan Dalgın, partiyi kurarken dijital dönüşüm ve politikaları alanında bir birim kurduklarını, eylem planlarında dijital dönüşüm ve gelişimden sorumlu bakanlık kurmanın da yer aldığını söyledi. Silikon Vadisi’ne de büyükelçi atamak gibi adımlarının olduğunu aktaran Dalgın, metaverse evrenine partiyi taşımanın bu adımların devamı ve doğal bir parçası olduğunu belirterek şunları kaydetti:

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ali babacan, politika, siyasi parti, sanal gerçeklik, sanal gerçeklik ortamları, deva partisi, metaverse