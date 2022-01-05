Dışişleri: Türkiye-Ermenistan Özel Temsilcileri arasında ilk toplantı 14 Ocak'ta Moskova’da olacak

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ve Ermenistan Özel Temsilcileri arasında yapılması planlanan ilk toplantı hakkında açıklama yaptı.Bakanlık'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:Öte yandan, Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Unanyan, Ermenistan ve Türkiye özel temsilcilerinin ilk görüşmesinin 14 Ocak’ta Moskova’da yapılacağını duyurdu.Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vaan Unanyan, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye ve Ermenistan özel temsilcileri arasındaki ilk toplantının 14 Ocak’ta Moskova’da yapılacağını belirtti.
Öte yandan, Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Unanyan, Ermenistan ve Türkiye özel temsilcilerinin ilk görüşmesinin 14 Ocak’ta Moskova’da yapılacağını duyurdu.
Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vaan Unanyan, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye ve Ermenistan özel temsilcileri arasındaki ilk toplantının 14 Ocak’ta Moskova’da yapılacağını belirtti.