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'Dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü, polislerin üzerine araç sürdü: 4 gözaltı
'Dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü, polislerin üzerine araç sürdü: 4 gözaltı
Fatih'te devriye gezen polis ekipleri, içerisinde 4 kişinin bulunduğu lüks cipe şüphe üzerine 'dur' ihtarında bulundu. Polisin uyarısına aldırış etmeyen sürücü... 05.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-05T08:27+0300
2022-01-05T08:27+0300
türkiye
fatih
polis
devriye
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İstanbul, Fatih'te devriye gezen polis ekipleri, saat 00.30 sıralarında Atatürk köprüsünden Aksaray istikametine doğru giden içinde 4 kişinin bulunduğu 34 EUP 052 plakalı lüks cipi şüphe üzerine durdurmak istedi. Polisin uyarısına aldırış etmeyen sürücü, durmayarak kaçmaya başladı. Polis ekipleri de ciple kaçan 4 kişiyi takibe koyuldu. Telsizden yapılan anonslar üzerine Kennedy Caddesi sahil yolundan Bakırköy istikametinde kaçmaya devam eden sürücüye destek ekipleri yolda önlem aldı. Cip sürücüsü, burada da denetim yapan trafik polislerinin üzerine aracı sürerek kaçışını sürdürdü. Kaçış sırasında direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, önce bariyerlere çarptı bir süre sonra ise Bakırköy, Rauf Orbay Caddesi girişinde polis ekipleri tarafından durduruldu. Polis, sürücü ve 3 arkadaşını gözaltına alırken cipte arama yapıldı. Durdurulan cipin altında denetim noktasında çarparak sürüklediği dubanın da olduğu görüldü.Polisin kimlik kontrolünde isminin Omid Aghajafari olduğu öğrenilen yabancı uyruklu sürücü, 1.75 promil alkollü çıktı. 4 şüpheli, sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü, cip ise otoparka çekildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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fatih, polis, devriye

'Dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü, polislerin üzerine araç sürdü: 4 gözaltı

08:27 05.01.2022
© DHA'Dur' ihtarına uymayan alkollü cip sürücüsü, trafik polislerinin üzerine araç sürdü; 4 gözaltı
'Dur' ihtarına uymayan alkollü cip sürücüsü, trafik polislerinin üzerine araç sürdü; 4 gözaltı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.01.2022
© DHA
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Fatih'te devriye gezen polis ekipleri, içerisinde 4 kişinin bulunduğu lüks cipe şüphe üzerine 'dur' ihtarında bulundu. Polisin uyarısına aldırış etmeyen sürücü kaçmaya başladı. Takip sırasında sürücü, cipi denetim yapan trafik polislerinin üzerine sürerek kaçmaya devam etti. 4 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul, Fatih'te devriye gezen polis ekipleri, saat 00.30 sıralarında Atatürk köprüsünden Aksaray istikametine doğru giden içinde 4 kişinin bulunduğu 34 EUP 052 plakalı lüks cipi şüphe üzerine durdurmak istedi.
Polisin uyarısına aldırış etmeyen sürücü, durmayarak kaçmaya başladı. Polis ekipleri de ciple kaçan 4 kişiyi takibe koyuldu. Telsizden yapılan anonslar üzerine Kennedy Caddesi sahil yolundan Bakırköy istikametinde kaçmaya devam eden sürücüye destek ekipleri yolda önlem aldı.
Cip sürücüsü, burada da denetim yapan trafik polislerinin üzerine aracı sürerek kaçışını sürdürdü. Kaçış sırasında direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, önce bariyerlere çarptı bir süre sonra ise Bakırköy, Rauf Orbay Caddesi girişinde polis ekipleri tarafından durduruldu. Polis, sürücü ve 3 arkadaşını gözaltına alırken cipte arama yapıldı. Durdurulan cipin altında denetim noktasında çarparak sürüklediği dubanın da olduğu görüldü.
Polisin kimlik kontrolünde isminin Omid Aghajafari olduğu öğrenilen yabancı uyruklu sürücü, 1.75 promil alkollü çıktı. 4 şüpheli, sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü, cip ise otoparka çekildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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