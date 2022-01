https://tr.sputniknews.com/20220105/eczaci-kilinc-ucretsiz-olsun-diye-mucadele-ederken-su-an-parasiyla-dahi-hpv-asisina-ulasamiyoruz-1052440489.html

Eczacı Kılınç: Ücretsiz olsun diye mücadele ederken, şu an parasıyla dahi HPV aşısına ulaşamıyoruz

Eczacı Kılınç: Ücretsiz olsun diye mücadele ederken, şu an parasıyla dahi HPV aşısına ulaşamıyoruz

Türkiye’de yaşanan ilaç temini sorunu HPV aşılarını da etkiledi. Bu aşılar için aşı bursu kampanyası başlatan eczacı Cem Kılınç “Biz, ‘devlet bunu ulusal aşı... 05.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-05T18:25+0300

2022-01-05T18:25+0300

2022-01-05T18:25+0300

görüş

türkiye

ttb

ilaç

sorun

hpv

rahim ağzı kanseri

hpv aşısı

cem kılınç

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/09/1050636848_0:75:800:525_1920x0_80_0_0_675160a0f6be8f2cd2fcc2f03a54cd16.jpg

Türkiye’de yaşanan ilaç sorununun devam ettiği görülüyor. Türk Tabipleri Birliği’nin konuya ilişkin yaptığı son açıklamada, döviz kurlarında yaşanan yükselme nedeniyle ilaç firmalarının zarar etme düşüncesiyle eczane ve sağlık kuruluşlarına arz etmeme eğilimine vurgu yaptı. Zira, Türkiye ilaç alımlarında sabit kur uyguluyor ve Şubat 2021 tarihinde güncellenen Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun (TİTCK) yaptığı duyuruya göre, bu kur euro bazında 4.57 olarak açıklandı.En temel ağrı kesicilerden, kanser tedavisinde kullanılan ilaçlara kadar pek çok ilacın temininde zorluklar yaşandığı belirtilirken, ithal ilaçlarda yaşanan bu duruma "Yaşamsal önemdeki ilaç ve tıbbi malzemelerin temini için gerekli önlemler bir an önce alınmalıdır" uyarısı yapıldı. Bununla beraber, ilaçlarda yaşanan bu durumun tıbbi malzemeler de aynı şekilde olduğuna işaret edildi ve ameliyatların aksadığına dikkat çekildi.Sputnik’e konuşan 7 aydır Boyun Eğmeyen İlaç Emekçileri ile beraber Türkiye’nin dört bir yanında HPV aşısı seferberliği başlatan Eczacı Cem Kılınç, ilaç temininde yaşanan bu sıkıntının aşıyı da vurduğunu aktardı.‘İlaç temini sorunu firmalardan kaynaklanıyor, eczane stok yapılacak bir yer değil’Yaşanan ilaç temini sorununun ilaç firmalarından kaynakladığını söyleyen eczacı Kılınç “Eczane stok yapılacak bir yer değil. Hasta size gelecek ve ‘vermiyorum’ mu diyeceksiniz? Eczanede yapılamaz bu. Depo da bunu, bu kadar uzun süre yapamaz. İlaç firmaları vermiyor, buradaki çelişki de şu anda ilaç kuru 4.57’de. Euro 15 lira. Firmalar ilaca bir meta olarak baktığı için, zam gelsin öyle ürünü sağlayayım diyor. Türkiye’de bulunan ilaçların, yanılmıyorsam yüzde 60’ı ithal. Yerli ilaçların da hammaddesi ithal. Ama tabii, ilaçların tümü bulunamıyor gibi bir durum söz konusu değil” ifadelerini kullandı.‘HPV aşısı, 100’ün üzerinde ülkede ulusal aşı takviminde, seri bir şekilde uygulanan bu aşı, Türkiye’ye gelince mi yok’Aşılarda ‘bir kere aldım ve bitti’ gibi bir durumun söz konusu olmadığını belirten Kılınç “Beyaz eşyada bile, bir ürün aldığınızda bunun üretici firması 10 yıl boyunca yedek parçasını bulundurmak zorunda. HPV aşısı ise 3 doz şeklinde yapılıyor. Zamanında almadığınızda aşı takviminiz bozuluyor. Dolayısıyla bunun önlemini firmanın alması gerekiyor. Bu aşı 100’ün üzerinde ülkede ulusal aşı takviminde. Bu kadar seri bir şekilde uygulanan aşı, Türkiye’ye gelince mi yok oluyor? Şu anda biz bulamıyoruz ama bu aşı başka yerlerde yapılıyor. 21 Aralık’ta bu aşıda doz başına 112 lira bir düşüş oldu. 695 liraydı, şu an 583 lira. Bu arada az az bulundu, şu an yok. Depolar da yok diyor” dedi.‘Aşı bursu kapsamında aşılamayı durdurmak zorunda kaldık, çünkü erişemiyoruz’Kılınç mevcut durumu ise şu sözlerle aktardı:‘Kanser olunduğunda, bu ilaçların devlete masrafı kat kat fazla’Yapılan HPV aşılarının ücretsiz olması için dava da açtıklarını ifade eden Kılınç “7 ay önce bu dayanışmaya Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği ile başladık. Birçok kuruluş da destek oldu, HPV aşısı ücretsiz olsun diye. Aynı zamanda aşıladığımız 23 kadın için dava da açıldı, para iadeleri için. Hukuk mücadelesi de veriliyor bu konuda. Zira, emsal karar mevcut. 2013 yılında açılan davada, bu aşıların ücretsiz olmasının devlet bütçesini de kara sokacak olduğu yazıyor. Çünkü kişiler aşılanmadığında daha sonra kanser olduklarında, bu ilaçların devlete masrafı da kat kat fazla” diye konuştu.‘Aşıdan ve HPV’den bahsetmeden, rahim ağzı kanseri farkındalığı oluşturamazsınız’Kılınç “Bu ay rahim ağzı kanseri farkındalık ayı. Sağlık Bakanlığı da bunun üzerine bir paylaşım yaptı. Ancak burada aşıya değinmediler. Erken tanı vurgusu yapıldı. Bunun yanıltıcı ve eksik bir bilgi olduğunu düşünüyoruz. Rahim ağzı kanserinin tek sebebi var, o da HPV virüsü. Skandal bir paylaşım olduğunu düşünüyoruz. Aşıdan ve HPV’den bahsetmeden, rahim ağzı kanseri farkındalığı oluşturamazsınız” diye ekledi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Burcu Okutan https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103952/57/1039525723_456:0:2504:2048_100x100_80_0_0_2fc02bfedc569d0ddb37382eb205f7dd.jpg

Burcu Okutan https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103952/57/1039525723_456:0:2504:2048_100x100_80_0_0_2fc02bfedc569d0ddb37382eb205f7dd.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Burcu Okutan https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103952/57/1039525723_456:0:2504:2048_100x100_80_0_0_2fc02bfedc569d0ddb37382eb205f7dd.jpg

türkiye, ttb, ilaç, sorun, hpv, rahim ağzı kanseri, hpv aşısı, cem kılınç