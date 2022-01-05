https://tr.sputniknews.com/20220105/edirnede-binlerce-kisi-kovid-19-testi-icin-hastaneye-akin-etti-1052420590.html

Edirne'de binlerce kişi Kovid-19 testi için hastaneye akın etti

Edirne'de binlerce kişi Kovid-19 testi için hastaneye akın etti

Koronavirüs vakalarının arttığı Edirne'de, binlerce kişi test yaptırmak için hastanelere akın ediyor. 05.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-05T12:40+0300

2022-01-05T12:40+0300

2022-01-05T12:40+0300

koronavirüs

edirne

koronavirüs

koronavirüs testi

koronavirüs aşısı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/05/1052419631_150:0:1450:731_1920x0_80_0_0_a3af5f469c1474cb9a1d8235f7425717.jpg

Koronavirüs testi yaptırmak için Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne akın eden çok sayıda vatandaş yoğunluk oluşturdu. Kentte yeniden tırmanışa geçen salgında, test yaptıran kişilerin çoğunluğunun gençlerden oluştuğu ve hafta sonu test yaptıran kişilerin sayısının bin 500’den fazla olduğu öğrenildi. “Yakın zamanda vaka artışı kaçınılmaz”Edirne Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Gürcan Altun, yeni Omicron varyantının bulaş hızının daha yüksek olduğuna dikkati çekerek, “Son varyant Omicron tüm varyantlar içerisinde en fazla bulaşma potansiyeline sahip ve 4-6 kat daha fazla bulaş söz konusu. Yakın zamanda vaka sayılarında artışın ortaya çıkması kaçınılmaz” açıklamasında bulundu. Bakan Koca uyardıSağlık Bakanı Fahrettin Koca, artan vaka sayılarına dikkati çekerek sosyal medya hesaplarından uyarılarda bulundu. Bakan Koca paylaşımında şu ifadelere yer verdi:“Ne yapmalıyız? Havalandırması kısıtlı, kalabalık ortamlarda vakit geçirmemeliyiz. Maskeyi, bizi koruyacak şekilde takmalıyız. Sosyal mesafeyi, Omicron varyantının kolay bulaştığını bilerek ayarlamalıyız. Hijyen kurallarına uymalıyız. Aşı hatırlatma dozunu zamanında yaptırmalıyız.”

edirne

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

edirne, koronavirüs, koronavirüs testi, koronavirüs aşısı