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Edirne'de binlerce kişi Kovid-19 testi için hastaneye akın etti
Edirne'de binlerce kişi Kovid-19 testi için hastaneye akın etti
Koronavirüs vakalarının arttığı Edirne'de, binlerce kişi test yaptırmak için hastanelere akın ediyor. 05.01.2022, Sputnik Türkiye
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Koronavirüs testi yaptırmak için Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne akın eden çok sayıda vatandaş yoğunluk oluşturdu. Kentte yeniden tırmanışa geçen salgında, test yaptıran kişilerin çoğunluğunun gençlerden oluştuğu ve hafta sonu test yaptıran kişilerin sayısının bin 500’den fazla olduğu öğrenildi. “Yakın zamanda vaka artışı kaçınılmaz”Edirne Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Gürcan Altun, yeni Omicron varyantının bulaş hızının daha yüksek olduğuna dikkati çekerek, “Son varyant Omicron tüm varyantlar içerisinde en fazla bulaşma potansiyeline sahip ve 4-6 kat daha fazla bulaş söz konusu. Yakın zamanda vaka sayılarında artışın ortaya çıkması kaçınılmaz” açıklamasında bulundu. Bakan Koca uyardıSağlık Bakanı Fahrettin Koca, artan vaka sayılarına dikkati çekerek sosyal medya hesaplarından uyarılarda bulundu. Bakan Koca paylaşımında şu ifadelere yer verdi:“Ne yapmalıyız? Havalandırması kısıtlı, kalabalık ortamlarda vakit geçirmemeliyiz. Maskeyi, bizi koruyacak şekilde takmalıyız. Sosyal mesafeyi, Omicron varyantının kolay bulaştığını bilerek ayarlamalıyız. Hijyen kurallarına uymalıyız. Aşı hatırlatma dozunu zamanında yaptırmalıyız.”
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edirne, koronavirüs, koronavirüs testi, koronavirüs aşısı

Edirne'de binlerce kişi Kovid-19 testi için hastaneye akın etti

12:40 05.01.2022
© İHA / ŞENER URFA KORONA VİRÜS VAKALARININ ARTTIĞI EDİRNE'DE, BİNLERCE KİŞİ KORONA VİRÜS TESTİ YAPTIRMAK İÇİN HASTANELERE AKIN EDİYOR. (ŞENER URFA/EDİRNE-İHA)
KORONA VİRÜS VAKALARININ ARTTIĞI EDİRNE'DE, BİNLERCE KİŞİ KORONA VİRÜS TESTİ YAPTIRMAK İÇİN HASTANELERE AKIN EDİYOR. (ŞENER URFA/EDİRNE-İHA) - Sputnik Türkiye, 1920, 05.01.2022
© İHA / ŞENER URFA
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Koronavirüs vakalarının arttığı Edirne'de, binlerce kişi test yaptırmak için hastanelere akın ediyor.
Koronavirüs testi yaptırmak için Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne akın eden çok sayıda vatandaş yoğunluk oluşturdu. Kentte yeniden tırmanışa geçen salgında, test yaptıran kişilerin çoğunluğunun gençlerden oluştuğu ve hafta sonu test yaptıran kişilerin sayısının bin 500’den fazla olduğu öğrenildi.

“Yakın zamanda vaka artışı kaçınılmaz”

Edirne Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Gürcan Altun, yeni Omicron varyantının bulaş hızının daha yüksek olduğuna dikkati çekerek, “Son varyant Omicron tüm varyantlar içerisinde en fazla bulaşma potansiyeline sahip ve 4-6 kat daha fazla bulaş söz konusu. Yakın zamanda vaka sayılarında artışın ortaya çıkması kaçınılmaz” açıklamasında bulundu.

Bakan Koca uyardı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, artan vaka sayılarına dikkati çekerek sosyal medya hesaplarından uyarılarda bulundu. Bakan Koca paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
“Ne yapmalıyız? Havalandırması kısıtlı, kalabalık ortamlarda vakit geçirmemeliyiz. Maskeyi, bizi koruyacak şekilde takmalıyız. Sosyal mesafeyi, Omicron varyantının kolay bulaştığını bilerek ayarlamalıyız. Hijyen kurallarına uymalıyız. Aşı hatırlatma dozunu zamanında yaptırmalıyız.”
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