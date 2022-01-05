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Erzurum'da 'Maske de takmıyorum, ücret de ödemiyorum' diyen yolcu otobüsten indirildi
Erzurum'da 'Maske de takmıyorum, ücret de ödemiyorum' diyen yolcu otobüsten indirildi
Erzurum’da belediye otobüsüne maskesiz binip kartını da okutmayan bir yolcu araçtan indirildi. Otobüs şoförü, diğer yolcuların tepki gösterdiği maskesiz... 05.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-05T00:48+0300
2022-01-05T01:05+0300
türkiye
erzurum
otobüs
maske
yolcu
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Erzurum Büyükşehir Belediyesinin toplu taşıma otobüsüne maskesiz binen kişi, başka bir yolcunun girişimiyle araçtan indirildi.Büyükşehir Belediyesinin Hilalkent-Çat Yolu-TOKİ'ler seferini yapan otobüsün güvenlik kamerasına yansıyan kayıtlara göre, sürücü, araca maskesiz binen yolcudan maske takmasını ve ücretini ödemesini istedi.Uyarıyı dikkate almayan yolcu, "Maske de takmıyorum, ücret de ödemiyorum" diyerek araçtaki koltuğa oturdu.Yolcuya, araçtan inmemesi halinde polisi arayacağını söyleyen sürücü, telefonla arama gerçekleştirdi.Bu sırada araya giren başka bir yolcu da otobüsün durakta durmasını fırsat bilerek, tartıştığı maskesiz kişiyi zorla araçtan indirdi.
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erzurum, otobüs, maske, yolcu

Erzurum'da 'Maske de takmıyorum, ücret de ödemiyorum' diyen yolcu otobüsten indirildi

00:48 05.01.2022 (güncellendi: 01:05 05.01.2022)
© İHA / ÖZGE BOZO-AW508410Erzurum’da Büyükşehir Belediyesi’ne ait şehir içi yolcu otobüsüne binen bir vatandaş maske takmamakta direnince bir yolcu, maskesiz vatandaşı otobüsten indirdi.
Erzurum’da Büyükşehir Belediyesi’ne ait şehir içi yolcu otobüsüne binen bir vatandaş maske takmamakta direnince bir yolcu, maskesiz vatandaşı otobüsten indirdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.01.2022
© İHA / ÖZGE BOZO-AW508410
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Erzurum’da belediye otobüsüne maskesiz binip kartını da okutmayan bir yolcu araçtan indirildi. Otobüs şoförü, diğer yolcuların tepki gösterdiği maskesiz yolcuyu defalarca uyardı ancak her seferinde ‘‘Maske takmıyorum, ücret de ödemiyorum’’ yanıtını aldı. Otobüs şoförünün polisi aradığı dakikalarda yolculardan biri maskesiz adamı araçtan indirdi.
Erzurum Büyükşehir Belediyesinin toplu taşıma otobüsüne maskesiz binen kişi, başka bir yolcunun girişimiyle araçtan indirildi.
Büyükşehir Belediyesinin Hilalkent-Çat Yolu-TOKİ'ler seferini yapan otobüsün güvenlik kamerasına yansıyan kayıtlara göre, sürücü, araca maskesiz binen yolcudan maske takmasını ve ücretini ödemesini istedi.
Uyarıyı dikkate almayan yolcu, "Maske de takmıyorum, ücret de ödemiyorum" diyerek araçtaki koltuğa oturdu.
Yolcuya, araçtan inmemesi halinde polisi arayacağını söyleyen sürücü, telefonla arama gerçekleştirdi.
Bu sırada araya giren başka bir yolcu da otobüsün durakta durmasını fırsat bilerek, tartıştığı maskesiz kişiyi zorla araçtan indirdi.
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