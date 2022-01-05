https://tr.sputniknews.com/20220105/erzurumda-maske-de-takmiyorum-ucret-de-odemiyorum-diyen-kadin-yolcu-otobusten-indirildi-1052409410.html

Erzurum'da 'Maske de takmıyorum, ücret de ödemiyorum' diyen yolcu otobüsten indirildi

Erzurum'da 'Maske de takmıyorum, ücret de ödemiyorum' diyen yolcu otobüsten indirildi

Erzurum’da belediye otobüsüne maskesiz binip kartını da okutmayan bir yolcu araçtan indirildi. Otobüs şoförü, diğer yolcuların tepki gösterdiği maskesiz... 05.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-05T00:48+0300

2022-01-05T00:48+0300

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türkiye

erzurum

otobüs

maske

yolcu

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Erzurum Büyükşehir Belediyesinin toplu taşıma otobüsüne maskesiz binen kişi, başka bir yolcunun girişimiyle araçtan indirildi.Büyükşehir Belediyesinin Hilalkent-Çat Yolu-TOKİ'ler seferini yapan otobüsün güvenlik kamerasına yansıyan kayıtlara göre, sürücü, araca maskesiz binen yolcudan maske takmasını ve ücretini ödemesini istedi.Uyarıyı dikkate almayan yolcu, "Maske de takmıyorum, ücret de ödemiyorum" diyerek araçtaki koltuğa oturdu.Yolcuya, araçtan inmemesi halinde polisi arayacağını söyleyen sürücü, telefonla arama gerçekleştirdi.Bu sırada araya giren başka bir yolcu da otobüsün durakta durmasını fırsat bilerek, tartıştığı maskesiz kişiyi zorla araçtan indirdi.

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erzurum, otobüs, maske, yolcu