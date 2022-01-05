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https://tr.sputniknews.com/20220105/faik-oztrak-tuketiciye-gorulmemis-bir-tsunami-geliyor-cok-buyuk-bir-sosyal-felaket-kapida-1052439153.html
Faik Öztrak: Tüketiciye görülmemiş bir tsunami geliyor, çok büyük bir sosyal felaket kapıda
Faik Öztrak: Tüketiciye görülmemiş bir tsunami geliyor, çok büyük bir sosyal felaket kapıda
CHP Sözcüsü Öztrak, "Üretici enflasyonundan tüketiciye görülmemiş bir tsunami geliyor. Bu gelen tsunamiye karşı, başta emekli ve dar gelirlilerimizin korunması... 05.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-05T17:46+0300
2022-01-05T17:47+0300
faik öztrak
politika
tüik
enflasyon
tsunami
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Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarını değerlendirdi.Üretici ve tüketici enflasyonu arasında 12 aylık periyodu gösteren tabloyu paylaşan Öztrak, “Üretici enflasyonundan tüketiciye görülmemiş bir tsunami geliyor. Üretici ile tüketici enflasyonu arasındaki fark 44 puan. Bu tüm zamanların rekoru. Bu gelen tsunamiye karşı, başta emekli ve dar gelirlilerimizin korunması şart. Aksi halde çok büyük bir sosyal felaket kapıda” dedi.TÜİK'in rakamlarını dünkü açıklamasında “Bugüne kadar görülmemiş bir rekor” diye değerlendiren Öztrak, "Hangi kulpu takarsa taksın, hayat pahalılığı milleti yakıp kavuruyor. Tencereleri ve cüzdanları boşaltıyor. Milleti silindir gibi ezip geçiyor. Ama işin kötüsü turbun büyüğü heybede. Üretici fiyatları 2021'de yüzde 80 artmış. Bu, 2002 Şubat ayından bu yana en yüksek üretici enflasyon" açıklamasında bulunmuştu.
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faik öztrak, tüik, enflasyon, tsunami

Faik Öztrak: Tüketiciye görülmemiş bir tsunami geliyor, çok büyük bir sosyal felaket kapıda

17:46 05.01.2022 (güncellendi: 17:47 05.01.2022)
© AACHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.01.2022
© AA
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CHP Sözcüsü Öztrak, "Üretici enflasyonundan tüketiciye görülmemiş bir tsunami geliyor. Bu gelen tsunamiye karşı, başta emekli ve dar gelirlilerimizin korunması şart. Aksi halde çok büyük bir sosyal felaket kapıda” dedi.
Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarını değerlendirdi.
Üretici ve tüketici enflasyonu arasında 12 aylık periyodu gösteren tabloyu paylaşan Öztrak, “Üretici enflasyonundan tüketiciye görülmemiş bir tsunami geliyor. Üretici ile tüketici enflasyonu arasındaki fark 44 puan. Bu tüm zamanların rekoru. Bu gelen tsunamiye karşı, başta emekli ve dar gelirlilerimizin korunması şart. Aksi halde çok büyük bir sosyal felaket kapıda” dedi.
TÜİK'in rakamlarını dünkü açıklamasında “Bugüne kadar görülmemiş bir rekor” diye değerlendiren Öztrak, "Hangi kulpu takarsa taksın, hayat pahalılığı milleti yakıp kavuruyor. Tencereleri ve cüzdanları boşaltıyor. Milleti silindir gibi ezip geçiyor. Ama işin kötüsü turbun büyüğü heybede. Üretici fiyatları 2021'de yüzde 80 artmış. Bu, 2002 Şubat ayından bu yana en yüksek üretici enflasyon" açıklamasında bulunmuştu.
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