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https://tr.sputniknews.com/20220105/fed-tutanaklarinda-faiz-artisi-ve-arz-sorununa-vurgu-yapildi-1052447057.html
FED tutanakları yayımlandı: Faiz artışı ve arz sorununa vurgu yapıldı
FED tutanakları yayımlandı: Faiz artışı ve arz sorununa vurgu yapıldı
ABD Merkez Bankası’nın (Fed) son toplantısına ait tutanaklarda yetkililer, Omicron varyantının ekonominin toparlanma patikasını değiştirmeyeceğini fakat az... 05.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-05T23:52+0300
2022-01-05T23:55+0300
ekonomi
abd
amerika
fed
faiz
koronavirüs
omicron
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ABD Merkez Bankası (Fed) , Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) 14-15 Aralık tarihlerinde düzenlenen son toplantısına ilişkin tutanaklarını yayımladı.Bloomberg'in haberine göre FOMC'nin politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0.25 aralığında sabit bıraktığı toplantının tutanaklarında, Fed yetkililerinin Amerikan ekonomisine ve para politikasına yönelik değerlendirmelerine yer verildi.Fed yetkilileri tutanaklarda, Kovid-19’un Omicron varyantının ekonominin toparlanma patikasını değiştirmeyeceğini açıkladı.Yetkililer, Omikron varyantının ekonomi üzerindeki etkisi hakkında olumlu bir öngörüde bulunmasına rağmen, az sıkıntılarının beklenenden daha hızlı sürebileceğini belirtti.Tutanaklarda ayrıca, bilançonun son döngüde görülenden daha hızlı daralabileceği kaydedildi.Diğer taraftan, Fed yetkilileri faiz artışının beklenenden daha erken olma ihtimalinin yükseldiğini belirtti.Tutanaklarda, ABD’de istihdam koşulları hakkında yapılan değerlendirmede, istihdam piyasa koşullarının hala Fed’in hedeflerinden uzakta olduğu vurgulandı.
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abd, amerika, fed, faiz, koronavirüs, omicron

FED tutanakları yayımlandı: Faiz artışı ve arz sorununa vurgu yapıldı

23:52 05.01.2022 (güncellendi: 23:55 05.01.2022)
© REUTERS / Leah MillisABD Merkez Bankası - Fed
ABD Merkez Bankası - Fed - Sputnik Türkiye, 1920, 05.01.2022
© REUTERS / Leah Millis
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ABD Merkez Bankası’nın (Fed) son toplantısına ait tutanaklarda yetkililer, Omicron varyantının ekonominin toparlanma patikasını değiştirmeyeceğini fakat az sıkıntılarının beklenenden daha hızlı sürebileceğini öngördüklerini açıkladı. Diğer taraftan, tutanaklarda faiz artışının beklenenden daha erken olma ihtimalinin yükseldiği kaydedildi
ABD Merkez Bankası (Fed) , Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) 14-15 Aralık tarihlerinde düzenlenen son toplantısına ilişkin tutanaklarını yayımladı.
Bloomberg'in haberine göre FOMC'nin politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0.25 aralığında sabit bıraktığı toplantının tutanaklarında, Fed yetkililerinin Amerikan ekonomisine ve para politikasına yönelik değerlendirmelerine yer verildi.
Fed yetkilileri tutanaklarda, Kovid-19’un Omicron varyantının ekonominin toparlanma patikasını değiştirmeyeceğini açıkladı.
Yetkililer, Omikron varyantının ekonomi üzerindeki etkisi hakkında olumlu bir öngörüde bulunmasına rağmen, az sıkıntılarının beklenenden daha hızlı sürebileceğini belirtti.
Tutanaklarda ayrıca, bilançonun son döngüde görülenden daha hızlı daralabileceği kaydedildi.
Diğer taraftan, Fed yetkilileri faiz artışının beklenenden daha erken olma ihtimalinin yükseldiğini belirtti.
Tutanaklarda, ABD’de istihdam koşulları hakkında yapılan değerlendirmede, istihdam piyasa koşullarının hala Fed’in hedeflerinden uzakta olduğu vurgulandı.
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