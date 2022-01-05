https://tr.sputniknews.com/20220105/fed-tutanaklarinda-faiz-artisi-ve-arz-sorununa-vurgu-yapildi-1052447057.html

FED tutanakları yayımlandı: Faiz artışı ve arz sorununa vurgu yapıldı

FED tutanakları yayımlandı: Faiz artışı ve arz sorununa vurgu yapıldı

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) son toplantısına ait tutanaklarda yetkililer, Omicron varyantının ekonominin toparlanma patikasını değiştirmeyeceğini fakat az... 05.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-05T23:52+0300

2022-01-05T23:52+0300

2022-01-05T23:55+0300

ekonomi

abd

amerika

fed

faiz

koronavirüs

omicron

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ABD Merkez Bankası (Fed) , Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) 14-15 Aralık tarihlerinde düzenlenen son toplantısına ilişkin tutanaklarını yayımladı.Bloomberg'in haberine göre FOMC'nin politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0.25 aralığında sabit bıraktığı toplantının tutanaklarında, Fed yetkililerinin Amerikan ekonomisine ve para politikasına yönelik değerlendirmelerine yer verildi.Fed yetkilileri tutanaklarda, Kovid-19’un Omicron varyantının ekonominin toparlanma patikasını değiştirmeyeceğini açıkladı.Yetkililer, Omikron varyantının ekonomi üzerindeki etkisi hakkında olumlu bir öngörüde bulunmasına rağmen, az sıkıntılarının beklenenden daha hızlı sürebileceğini belirtti.Tutanaklarda ayrıca, bilançonun son döngüde görülenden daha hızlı daralabileceği kaydedildi.Diğer taraftan, Fed yetkilileri faiz artışının beklenenden daha erken olma ihtimalinin yükseldiğini belirtti.Tutanaklarda, ABD’de istihdam koşulları hakkında yapılan değerlendirmede, istihdam piyasa koşullarının hala Fed’in hedeflerinden uzakta olduğu vurgulandı.

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abd, amerika, fed, faiz, koronavirüs, omicron