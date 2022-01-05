Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://tr.sputniknews.com/20220105/fenerbahce-taraftarlarindan-gelen-tepkiler-sonrasi-bilet-fiyatlarinda-indirime-gitti-1052438427.html
Fenerbahçe, taraftarlarından gelen tepkiler sonrası bilet fiyatlarında indirime gitti
Fenerbahçe, taraftarlarından gelen tepkiler sonrası bilet fiyatlarında indirime gitti
Fenerbahe yönetimi, Adana Demirspor maçı öncesi taraftarlarından gelen yoğun tepkiler üzerine artırdığı bilet fiyatlarında indirim yaptı. İki takım, 10 Ocak... 05.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-05T17:25+0300
2022-01-05T17:25+0300
spor
fenerbahçe
adana demirspor
bilet
tepki
maç
fiyat
satış
ülker sports arena
stat
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104048/16/1040481636_0:0:3520:1981_1920x0_80_0_0_15c6ccd4dc1e718712b9588eacf6463f.jpg
Süper Lig’in 20. haftasında sahasında Adana Demirspor’u ağırlamaya hazırlanan Fenerbahçe’de karşılaşmanın biletleri satışa çıktı. Haftalardır teknik direktörü olmadan çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe’de belirsizlik devam ederken, Adana Demirspor maçının bilet fiyatlarının yüksek olmasına sarı lacivertli taraftarlardan tepki geldi.Özellikle Galatasaray ve Beşiktaş’ın daha düşük fiyatlı bilet satmasını örnek gösteren Fenerbahçeli taraftarların bu tepkisi karşılık buldu. Çarşamba günü bir kez daha bilet duyurusu yapan Fenerbahçe Kulübü’nün bazı tribünlerdeki bilet fiyatlarında yaklaşık yüzde 15’lik bir indirim yaptığı görüldü. Fenerbahçe ve Adana Demirspor 10 Ocak Pazartesi günü Ülker Stadyumu’nda kozlarını paylaşacak.
https://tr.sputniknews.com/20220105/kizilyildiz-fenerbahce-beko-karsilasmasi-kovid-19-vakalari-nedeniyle-ertelendi-1052410459.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104048/16/1040481636_440:0:3171:2048_1920x0_80_0_0_fa99d320670fbfbc324780f99c597be6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
fenerbahçe, adana demirspor, bilet, tepki, maç, fiyat, satış, ülker sports arena, stat, tribün

Fenerbahçe, taraftarlarından gelen tepkiler sonrası bilet fiyatlarında indirime gitti

17:25 05.01.2022
© İHA / MEHMET ŞİRİN TOPALOĞLUFenerbahçe ile Konyaspor arasında Ülker Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı 39 bin 425 biletli seyirci takip etti.
Fenerbahçe ile Konyaspor arasında Ülker Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı 39 bin 425 biletli seyirci takip etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.01.2022
© İHA / MEHMET ŞİRİN TOPALOĞLU
Abone ol
Fenerbahe yönetimi, Adana Demirspor maçı öncesi taraftarlarından gelen yoğun tepkiler üzerine artırdığı bilet fiyatlarında indirim yaptı. İki takım, 10 Ocak Pazartesi günü Ülker Stadyumu'nda karşılaşacak.
Süper Lig’in 20. haftasında sahasında Adana Demirspor’u ağırlamaya hazırlanan Fenerbahçe’de karşılaşmanın biletleri satışa çıktı.
Haftalardır teknik direktörü olmadan çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe’de belirsizlik devam ederken, Adana Demirspor maçının bilet fiyatlarının yüksek olmasına sarı lacivertli taraftarlardan tepki geldi.
Özellikle Galatasaray ve Beşiktaş’ın daha düşük fiyatlı bilet satmasını örnek gösteren Fenerbahçeli taraftarların bu tepkisi karşılık buldu.
Çarşamba günü bir kez daha bilet duyurusu yapan Fenerbahçe Kulübü’nün bazı tribünlerdeki bilet fiyatlarında yaklaşık yüzde 15’lik bir indirim yaptığı görüldü.
Fenerbahçe ve Adana Demirspor 10 Ocak Pazartesi günü Ülker Stadyumu’nda kozlarını paylaşacak.
Fenerbahçe Beko-Real Madrid maçı, Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelendi - Sputnik Türkiye, 1920, 05.01.2022
SPOR
Kızılyıldız-Fenerbahçe Beko karşılaşması Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelendi
01:16
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
17:38Tanju Özcan’dan Kılıçdaroğlu’na ‘cumhurbaşkanı adaylığı’ yanıtı: Bolu'da meclis çoğunluğu da bizde
17:36Haberleşme masrafı aile başına yıllık 4 bin 200 lirayı aştı: Bin lirası vergi
17:25Fenerbahçe, taraftarlarından gelen tepkiler sonrası bilet fiyatlarında indirime gitti
17:24Sevgilisinin evinde başkasına ait tampon bulan kadın, firmayla temasa geçip üretim tarihini sordu
17:16Karısına yumruk atarak merdivenden yuvarladı
17:12OPEC kararının ardından Brent petrol 80 dolar seviyesinde
17:11Belarus ve Rus savaş uçaklarında Belarus sınırında yılın ilk devriye uçuşu
17:09Kayseri'de otobüs devrildi: 1 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var
17:0320 yaşındaki lise öğrencisi koronavirüse yenildi
17:00ABD öncülüğündeki koalisyondan Suriye’nin kuzeydoğusundaki bazı atış mevzilerine saldırı
16:58Kadınlar, 2 yıldır haber alınamayan Gülistan Doku'nun akıbetini sordu
16:42Google, Antalya'daki depremi Android kullanıcılarına önceden bildirdi
16:40MÜSİAD Genel Başkanı: Üretici, sanayici ve yatırımcıya güven aşılanan bir döneme girildi
16:33BMW, araç rengini saniyeler içinde değiştiren yeni teknolojisini tanıttı
16:31CHP Milletvekili Yeşil: 2021’in ilk 8 ayında 914 bin kişinin doğalgazı kesildi
16:16Olcan Adın: Türkiye'de o kadar güzel yeni stat varken Süper Kupa finali neden Katar'da?
16:14Türk ve Yunan dışişleri arasında söz düellosu: Ankara'nın Atina'ya provokasyon suçlaması paradoksal
16:04Kazakistan lideri Tokayev: Azami düzeyde sert olmayı planlıyorum, ne olursa olsun başkentte olacağım
16:04Kastamonu Belediyesi’nde asgari ücret 5 bin 800 liraya çıkartıldı
15:49Elektrik zammı Aralık ayı tarifesine yansımadı