https://tr.sputniknews.com/20220105/fenerbahce-taraftarlarindan-gelen-tepkiler-sonrasi-bilet-fiyatlarinda-indirime-gitti-1052438427.html
Fenerbahçe, taraftarlarından gelen tepkiler sonrası bilet fiyatlarında indirime gitti
Fenerbahçe, taraftarlarından gelen tepkiler sonrası bilet fiyatlarında indirime gitti
Fenerbahe yönetimi, Adana Demirspor maçı öncesi taraftarlarından gelen yoğun tepkiler üzerine artırdığı bilet fiyatlarında indirim yaptı. İki takım, 10 Ocak... 05.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-05T17:25+0300
2022-01-05T17:25+0300
2022-01-05T17:25+0300
spor
fenerbahçe
adana demirspor
bilet
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maç
fiyat
satış
ülker sports arena
stat
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Süper Lig’in 20. haftasında sahasında Adana Demirspor’u ağırlamaya hazırlanan Fenerbahçe’de karşılaşmanın biletleri satışa çıktı. Haftalardır teknik direktörü olmadan çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe’de belirsizlik devam ederken, Adana Demirspor maçının bilet fiyatlarının yüksek olmasına sarı lacivertli taraftarlardan tepki geldi.Özellikle Galatasaray ve Beşiktaş’ın daha düşük fiyatlı bilet satmasını örnek gösteren Fenerbahçeli taraftarların bu tepkisi karşılık buldu. Çarşamba günü bir kez daha bilet duyurusu yapan Fenerbahçe Kulübü’nün bazı tribünlerdeki bilet fiyatlarında yaklaşık yüzde 15’lik bir indirim yaptığı görüldü. Fenerbahçe ve Adana Demirspor 10 Ocak Pazartesi günü Ülker Stadyumu’nda kozlarını paylaşacak.
https://tr.sputniknews.com/20220105/kizilyildiz-fenerbahce-beko-karsilasmasi-kovid-19-vakalari-nedeniyle-ertelendi-1052410459.html
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fenerbahçe, adana demirspor, bilet, tepki, maç, fiyat, satış, ülker sports arena, stat, tribün
Fenerbahçe, taraftarlarından gelen tepkiler sonrası bilet fiyatlarında indirime gitti
Fenerbahe yönetimi, Adana Demirspor maçı öncesi taraftarlarından gelen yoğun tepkiler üzerine artırdığı bilet fiyatlarında indirim yaptı. İki takım, 10 Ocak Pazartesi günü Ülker Stadyumu'nda karşılaşacak.
Süper Lig’in 20. haftasında sahasında Adana Demirspor’u ağırlamaya hazırlanan Fenerbahçe’de karşılaşmanın biletleri satışa çıktı.
Haftalardır teknik direktörü olmadan çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe’de belirsizlik devam ederken, Adana Demirspor maçının bilet fiyatlarının yüksek olmasına sarı lacivertli taraftarlardan tepki geldi.
Özellikle Galatasaray ve Beşiktaş’ın daha düşük fiyatlı bilet satmasını örnek gösteren Fenerbahçeli taraftarların bu tepkisi karşılık buldu.
Çarşamba günü bir kez daha bilet duyurusu yapan Fenerbahçe Kulübü’nün bazı tribünlerdeki bilet fiyatlarında yaklaşık yüzde 15’lik bir indirim yaptığı görüldü.
Fenerbahçe ve Adana Demirspor 10 Ocak Pazartesi günü Ülker Stadyumu’nda kozlarını paylaşacak.