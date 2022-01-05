https://tr.sputniknews.com/20220105/fenerbahce-taraftarlarindan-gelen-tepkiler-sonrasi-bilet-fiyatlarinda-indirime-gitti-1052438427.html

Fenerbahçe, taraftarlarından gelen tepkiler sonrası bilet fiyatlarında indirime gitti

Fenerbahçe, taraftarlarından gelen tepkiler sonrası bilet fiyatlarında indirime gitti

Fenerbahe yönetimi, Adana Demirspor maçı öncesi taraftarlarından gelen yoğun tepkiler üzerine artırdığı bilet fiyatlarında indirim yaptı. İki takım, 10 Ocak... 05.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-05T17:25+0300

2022-01-05T17:25+0300

2022-01-05T17:25+0300

spor

fenerbahçe

adana demirspor

bilet

tepki

maç

fiyat

satış

ülker sports arena

stat

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Süper Lig’in 20. haftasında sahasında Adana Demirspor’u ağırlamaya hazırlanan Fenerbahçe’de karşılaşmanın biletleri satışa çıktı. Haftalardır teknik direktörü olmadan çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe’de belirsizlik devam ederken, Adana Demirspor maçının bilet fiyatlarının yüksek olmasına sarı lacivertli taraftarlardan tepki geldi.Özellikle Galatasaray ve Beşiktaş’ın daha düşük fiyatlı bilet satmasını örnek gösteren Fenerbahçeli taraftarların bu tepkisi karşılık buldu. Çarşamba günü bir kez daha bilet duyurusu yapan Fenerbahçe Kulübü’nün bazı tribünlerdeki bilet fiyatlarında yaklaşık yüzde 15’lik bir indirim yaptığı görüldü. Fenerbahçe ve Adana Demirspor 10 Ocak Pazartesi günü Ülker Stadyumu’nda kozlarını paylaşacak.

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fenerbahçe, adana demirspor, bilet, tepki, maç, fiyat, satış, ülker sports arena, stat, tribün