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https://tr.sputniknews.com/20220105/fiyat-istikrari-komitesi-toplantisi-sonrasi-yazili-aciklama-arz-guvenliginin-devami-saglanacak-1052414130.html
Fiyat İstikrarı Komitesi toplantısı sonrası yazılı açıklama: Arz güvenliğinin devamı sağlanacak
Fiyat İstikrarı Komitesi toplantısı sonrası yazılı açıklama: Arz güvenliğinin devamı sağlanacak
Dün Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda gerçekleştirilen Fiyat İstikrarı Komitesi'nin ikinci toplantısı sonrası Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yazılı bir açıklama... 05.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-05T05:59+0300
2022-01-05T06:51+0300
ekonomi
enflasyon
nureddin nebati
fiyat istikrarı komitesi
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Toplantının ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:"Fiyat İstikrarı Komitesi'nin ikinci toplantısı, Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Dr. Nureddin Nebati başkanlığında 4 Ocak 2022 tarihinde gerçekleşmiştir.Toplantıda enflasyon gelişmeleri ele alınmıştır. 2021 yılında fiyatlar üzerinde maliyet yönlü baskıların belirleyici olduğu, tüketici fiyatlarında tüm ana gruplara yayılan artışların gerçekleştiği ve bu durumda kur geçişkenliğinin etkili olduğu değerlendirilmiştir.Toplantıda kurumlarımız tarafından gündeme getirilen ve 2022 yılında enflasyonla mücadele sürecini destekleyecek tedbirler bütüncül bir bakış açısı ile ele alınmıştır.Komite tarafından;1- Arz güvenliğinin devamını sağlamak amacıyla gerekli tedbirlerin alınmasına,2 - Tarımsal ürünlerde girdi maliyetlerini azaltmak için kullanılan mekanizmalarda güncellemelerin yapılmasına,3- Arz talep dengesi ile uyuşmayan fiyat hareketlerinin yakından izlenmesine,4- Enflasyon ile mücadele kapsamında tüm kurumların işbirliğinin en üst seviyede devam ettirilmesine ve gerekli tedbirlerin alınmasına karar verilmiştir."Bakan Nebati'den açıklamaHazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de, Twitter hesabından toplantıdan fotoğraflar paylaşarak "Fiyat İstikrarı Komitesi 2. toplantımızı gerçekleştirdik. Enflasyon ile mücadele kapsamında atılacak adımları konuştuk." notunu düştü.Komite, ilk toplantısında küresel enflasyon gerçekleşmeleri ve Emtia piyasalarındaki gelişmeleri ele almıştı.
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enflasyon, nureddin nebati, fiyat istikrarı komitesi

Fiyat İstikrarı Komitesi toplantısı sonrası yazılı açıklama: Arz güvenliğinin devamı sağlanacak

05:59 05.01.2022 (güncellendi: 06:51 05.01.2022)
© AAFiyat İstikrarı Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin başkanlığında ikinci kez toplandı.
Fiyat İstikrarı Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin başkanlığında ikinci kez toplandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.01.2022
© AA
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Dün Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda gerçekleştirilen Fiyat İstikrarı Komitesi'nin ikinci toplantısı sonrası Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yazılı bir açıklama paylaşıldı. Enflasyonla mücadelenin vurgulandığı açıklamada toplantıda alınan kararlar dört maddeyle sıralandı.
Toplantının ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:
"Fiyat İstikrarı Komitesi'nin ikinci toplantısı, Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Dr. Nureddin Nebati başkanlığında 4 Ocak 2022 tarihinde gerçekleşmiştir.
Toplantıda enflasyon gelişmeleri ele alınmıştır. 2021 yılında fiyatlar üzerinde maliyet yönlü baskıların belirleyici olduğu, tüketici fiyatlarında tüm ana gruplara yayılan artışların gerçekleştiği ve bu durumda kur geçişkenliğinin etkili olduğu değerlendirilmiştir.
Toplantıda kurumlarımız tarafından gündeme getirilen ve 2022 yılında enflasyonla mücadele sürecini destekleyecek tedbirler bütüncül bir bakış açısı ile ele alınmıştır.
Komite tarafından;
1- Arz güvenliğinin devamını sağlamak amacıyla gerekli tedbirlerin alınmasına,
2 - Tarımsal ürünlerde girdi maliyetlerini azaltmak için kullanılan mekanizmalarda güncellemelerin yapılmasına,
3- Arz talep dengesi ile uyuşmayan fiyat hareketlerinin yakından izlenmesine,
4- Enflasyon ile mücadele kapsamında tüm kurumların işbirliğinin en üst seviyede devam ettirilmesine ve gerekli tedbirlerin alınmasına karar verilmiştir."

Bakan Nebati'den açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de, Twitter hesabından toplantıdan fotoğraflar paylaşarak "Fiyat İstikrarı Komitesi 2. toplantımızı gerçekleştirdik. Enflasyon ile mücadele kapsamında atılacak adımları konuştuk." notunu düştü.
Komite, ilk toplantısında küresel enflasyon gerçekleşmeleri ve Emtia piyasalarındaki gelişmeleri ele almıştı.
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