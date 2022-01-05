https://tr.sputniknews.com/20220105/fiyat-istikrari-komitesi-toplantisi-sonrasi-yazili-aciklama-arz-guvenliginin-devami-saglanacak-1052414130.html

Fiyat İstikrarı Komitesi toplantısı sonrası yazılı açıklama: Arz güvenliğinin devamı sağlanacak

Fiyat İstikrarı Komitesi toplantısı sonrası yazılı açıklama: Arz güvenliğinin devamı sağlanacak

Dün Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda gerçekleştirilen Fiyat İstikrarı Komitesi'nin ikinci toplantısı sonrası Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yazılı bir açıklama... 05.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-05T05:59+0300

2022-01-05T05:59+0300

2022-01-05T06:51+0300

ekonomi

enflasyon

nureddin nebati

fiyat istikrarı komitesi

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Toplantının ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:"Fiyat İstikrarı Komitesi'nin ikinci toplantısı, Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Dr. Nureddin Nebati başkanlığında 4 Ocak 2022 tarihinde gerçekleşmiştir.Toplantıda enflasyon gelişmeleri ele alınmıştır. 2021 yılında fiyatlar üzerinde maliyet yönlü baskıların belirleyici olduğu, tüketici fiyatlarında tüm ana gruplara yayılan artışların gerçekleştiği ve bu durumda kur geçişkenliğinin etkili olduğu değerlendirilmiştir.Toplantıda kurumlarımız tarafından gündeme getirilen ve 2022 yılında enflasyonla mücadele sürecini destekleyecek tedbirler bütüncül bir bakış açısı ile ele alınmıştır.Komite tarafından;1- Arz güvenliğinin devamını sağlamak amacıyla gerekli tedbirlerin alınmasına,2 - Tarımsal ürünlerde girdi maliyetlerini azaltmak için kullanılan mekanizmalarda güncellemelerin yapılmasına,3- Arz talep dengesi ile uyuşmayan fiyat hareketlerinin yakından izlenmesine,4- Enflasyon ile mücadele kapsamında tüm kurumların işbirliğinin en üst seviyede devam ettirilmesine ve gerekli tedbirlerin alınmasına karar verilmiştir."Bakan Nebati'den açıklamaHazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de, Twitter hesabından toplantıdan fotoğraflar paylaşarak "Fiyat İstikrarı Komitesi 2. toplantımızı gerçekleştirdik. Enflasyon ile mücadele kapsamında atılacak adımları konuştuk." notunu düştü.Komite, ilk toplantısında küresel enflasyon gerçekleşmeleri ve Emtia piyasalarındaki gelişmeleri ele almıştı.

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enflasyon, nureddin nebati, fiyat istikrarı komitesi