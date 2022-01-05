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KORONAVİRÜS
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin tüm gelişmeler
https://tr.sputniknews.com/20220105/fransada-gunluk-vaka-sayisinda-yeni-rekor-300-bini-asti-1052445807.html
Fransa'da günlük vaka sayısında yeni rekor: 300 bini aştı
Fransa'da günlük vaka sayısında yeni rekor: 300 bini aştı
Fransa'da salgının başından bu yana günlük en yüksek vaka sayısı kaydedildi. Ülkede son 24 saatte 332 bin 252 yeni vaka tespit edildi. 05.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-05T22:47+0300
2022-01-05T22:47+0300
2022-01-05T22:47+0300
koronavirüs
fransa
koronavirüs
kovid-19
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Fransa'da 332 bin 252 ile Kovid-19 salgınının başından bu yana günlük en yüksek vaka sayısına ulaşıldı.Halk Sağlığı Kurumunun açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 246 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkede virüse bağlı can kaybı 124 bin 809'a çıktı.Virüs bulaşan kişi sayısı 332 bin 252 artışla 10 milyon 921 bin 757'ye yükseldi. Bu, salgının başından bu yana günlük en yüksek vaka sayısı olarak kayıtlara geçti.Hastanelerde 3 bin 695'i yoğun bakımda olmak üzere 20 bin 688 kişinin Kovid-19 tedavisine devam ediliyor. Bu sayı, son 7 günde yüzde 37,54 arttı.Fransa'da, 31 Aralık 2020'de 232 bin 200 ve dün 271 bin 686 vaka açıklanmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220105/fransada-gunluk-koronavirus-vaka-sayisinda-yeni-rekor-1052411549.html
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fransa, koronavirüs, kovid-19
Fransa'da günlük vaka sayısında yeni rekor: 300 bini aştı
Fransa'da salgının başından bu yana günlük en yüksek vaka sayısı kaydedildi. Ülkede son 24 saatte 332 bin 252 yeni vaka tespit edildi.
Fransa'da 332 bin 252 ile Kovid-19 salgınının başından bu yana günlük en yüksek vaka sayısına ulaşıldı.
Halk Sağlığı Kurumunun açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 246 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkede virüse bağlı can kaybı 124 bin 809'a çıktı.
Virüs bulaşan kişi sayısı 332 bin 252 artışla 10 milyon 921 bin 757'ye yükseldi. Bu, salgının başından bu yana günlük en yüksek vaka sayısı olarak kayıtlara geçti.
Hastanelerde 3 bin 695'i yoğun bakımda olmak üzere 20 bin 688 kişinin Kovid-19 tedavisine devam ediliyor. Bu sayı, son 7 günde yüzde 37,54 arttı.
Fransa'da, 31 Aralık 2020'de 232 bin 200 ve dün 271 bin 686 vaka açıklanmıştı.