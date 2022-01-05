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Futbola sevgisi azalan Hollandalı Pröpper, 30 yaşında emekli oldu
11:13 05.01.2022 (güncellendi: 11:14 05.01.2022)
© AP Photo / Peter Dejong Davy Pröpper
© AP Photo / Peter Dejong
Hollanda Birinci Futbol Ligi takımlarından PSV Eindhoven'da forma giyen Davy Pröpper, futbola sevgisi azaldığı gerekçesiyle 30 yaşında kariyerini noktaladı.
PSV Eindhoven kulübünün internet sitesinde yer alan açıklamada, geçen yaz transfer döneminde yeniden PSV'ye transfer olan 30 yaşındaki futbolcunun, sözleşmesinin bitmesine 1.5 yıl kalmasına rağmen emekli olduğu kaydedildi.
Davy Pröpper (30) has announced he is immediately retiring from football after struggling with injuries and getting back to full fitness after moving back from Brighton to PSV, and wants to focus on things outside of football.— FifaCMTips (@FifaCMTips) January 4, 2022
Wishing you a great retirement Davy! pic.twitter.com/1wAH4H51mm
Hollanda Milli Takımı'nın da 19 kez formasını giyen deneyimli orta saha oyuncusu, "Yurt dışındayken futbola olan sevgimi yavaş yavaş kaybettim. Yoğun bir futbol programını sürdürmek ve elimden gelenin en iyisini yapmak için gerekli disiplini sağlamak zordu. Koronavirüs salgını sırasında arkadaşlarımla ve yakınlarımla görüşememek de bana iyi gelmedi" ifadelerini kullandı.
Pröpper, kariyeri boyunca Vitesse, PSV ve Brighton & Hove Albion takımlarında oynadı.
🦁 19 caps in Orange. Congrats on your brilliant career, Davy Pröpper! Best of luck with your future! 🧡 pic.twitter.com/dsi3iSXmvS— OnsOranje (@OnsOranje) January 4, 2022