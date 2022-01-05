SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
Galatasaray Başkanı Elmas: Fatih Terim'e dair kamuoyuna yansıyan iddialar gerçek dışıdır
00:39 05.01.2022 (güncellendi: 00:40 05.01.2022)
Galatasaray Başkanı Burak Elmas, "Fatih Terim ve bazı yönetim kurulu üyelerimize dair kamuoyuna yansıyan iddialar gerçek dışıdır" dedi.
Galatasaray Başkanı Burak Elmas, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Fatih Terim'le aralarında sorun yaşandığına dair haberleri yalanladı.
Galatasaray Başkanı Burak Elmas, twitter hesabından şu açıklamada bulundu:
"Son günlerde Teknik Direktörümüz Fatih Terim ve bazı Yönetim Kurulu üyelerimize dair kamuoyuna yansıyan iddialar gerçek dışıdır. Hiçbir YK üyemiz Galatasaray SK Başkanı olarak çizdiğim vizyon ve kendisinden talep ettiğim görevler dışında şahsi bir aksiyon almamıştır."
Galatasaray Başkanı Burak Elmas, twitter hesabından şu açıklamada bulundu:
"Son günlerde Teknik Direktörümüz Fatih Terim ve bazı Yönetim Kurulu üyelerimize dair kamuoyuna yansıyan iddialar gerçek dışıdır. Hiçbir YK üyemiz Galatasaray SK Başkanı olarak çizdiğim vizyon ve kendisinden talep ettiğim görevler dışında şahsi bir aksiyon almamıştır."
Son günlerde Teknik Direktörümüz Sayın Fatih Terim ve bazı Yönetim Kurulu üyelerimize dair kamuoyuna yansıyan iddialar gerçek dışıdır. Hiçbir YK üyemiz Galatasaray SK Başkanı olarak çizdiğim vizyon ve kendisinden talep ettiğim görevler dışında şahsi bir aksiyon almamıştır.— Burak Elmas (@burakelmas_tr) January 4, 2022