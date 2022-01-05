https://tr.sputniknews.com/20220105/galatasaray-baskani-elmas-fatih-terime-dair-kamuoyuna-yansiyan-iddialar-gercek-disidir-1052408983.html

Galatasaray Başkanı Elmas: Fatih Terim'e dair kamuoyuna yansıyan iddialar gerçek dışıdır

Galatasaray Başkanı Elmas: Fatih Terim'e dair kamuoyuna yansıyan iddialar gerçek dışıdır

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, "Fatih Terim ve bazı yönetim kurulu üyelerimize dair kamuoyuna yansıyan iddialar gerçek dışıdır" dedi. 05.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-05T00:39+0300

2022-01-05T00:39+0300

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spor

galatasaray

fatih terim

burak elmas

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Galatasaray Başkanı Burak Elmas, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Fatih Terim'le aralarında sorun yaşandığına dair haberleri yalanladı.Galatasaray Başkanı Burak Elmas, twitter hesabından şu açıklamada bulundu: "Son günlerde Teknik Direktörümüz Fatih Terim ve bazı Yönetim Kurulu üyelerimize dair kamuoyuna yansıyan iddialar gerçek dışıdır. Hiçbir YK üyemiz Galatasaray SK Başkanı olarak çizdiğim vizyon ve kendisinden talep ettiğim görevler dışında şahsi bir aksiyon almamıştır."

https://tr.sputniknews.com/20220104/fatih-terim-zarar-verdigimi-gordugumde-gerekeni-yaparim-1052383440.html

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galatasaray, fatih terim, burak elmas