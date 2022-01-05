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Galatasaray Başkanı Elmas: Fatih Terim'e dair kamuoyuna yansıyan iddialar gerçek dışıdır
Galatasaray Başkanı Elmas: Fatih Terim'e dair kamuoyuna yansıyan iddialar gerçek dışıdır
Galatasaray Başkanı Burak Elmas, "Fatih Terim ve bazı yönetim kurulu üyelerimize dair kamuoyuna yansıyan iddialar gerçek dışıdır" dedi. 05.01.2022, Sputnik Türkiye
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spor
galatasaray
fatih terim
burak elmas
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Galatasaray Başkanı Burak Elmas, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Fatih Terim'le aralarında sorun yaşandığına dair haberleri yalanladı.Galatasaray Başkanı Burak Elmas, twitter hesabından şu açıklamada bulundu: "Son günlerde Teknik Direktörümüz Fatih Terim ve bazı Yönetim Kurulu üyelerimize dair kamuoyuna yansıyan iddialar gerçek dışıdır. Hiçbir YK üyemiz Galatasaray SK Başkanı olarak çizdiğim vizyon ve kendisinden talep ettiğim görevler dışında şahsi bir aksiyon almamıştır."
https://tr.sputniknews.com/20220104/fatih-terim-zarar-verdigimi-gordugumde-gerekeni-yaparim-1052383440.html
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galatasaray, fatih terim, burak elmas

Galatasaray Başkanı Elmas: Fatih Terim'e dair kamuoyuna yansıyan iddialar gerçek dışıdır

00:39 05.01.2022 (güncellendi: 00:40 05.01.2022)
© Fotoğraf : Twitter / GalatasaraySKFatih Terim - Burak Elmas
Fatih Terim - Burak Elmas - Sputnik Türkiye, 1920, 05.01.2022
© Fotoğraf : Twitter / GalatasaraySK
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Galatasaray Başkanı Burak Elmas, "Fatih Terim ve bazı yönetim kurulu üyelerimize dair kamuoyuna yansıyan iddialar gerçek dışıdır" dedi.
Galatasaray Başkanı Burak Elmas, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Fatih Terim'le aralarında sorun yaşandığına dair haberleri yalanladı.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, twitter hesabından şu açıklamada bulundu:

"Son günlerde Teknik Direktörümüz Fatih Terim ve bazı Yönetim Kurulu üyelerimize dair kamuoyuna yansıyan iddialar gerçek dışıdır. Hiçbir YK üyemiz Galatasaray SK Başkanı olarak çizdiğim vizyon ve kendisinden talep ettiğim görevler dışında şahsi bir aksiyon almamıştır."
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