https://tr.sputniknews.com/20220105/hasan-can-kaya-rtukun-cezasi-sonrasi-ilk-kez-konustu-muhafazakarlar-da-muhalifler-de-izliyor-1052419280.html
Hasan Can Kaya, RTÜK'ün cezası sonrası ilk kez konuştu: Muhafazakarlar da muhalifler de izliyor
Hasan Can Kaya, RTÜK'ün cezası sonrası ilk kez konuştu: Muhafazakarlar da muhalifler de izliyor
'Konuşanlar' programıyla ün kazanan Hasan Can Kaya, RTÜK'ün programın yayınlandığı Exxen platformuna kestiği cezadan sonra ilk kez konuştu. Kaya, "Konuşanlar... 05.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-05T10:32+0300
2022-01-05T10:32+0300
2022-01-05T10:34+0300
türkiye
hasan can kaya
rtük
acun ilıcalı
radyo ve televizyon üst kurulu (rtük)
ceza
açıklama
youtube
exxen
konuşanlar
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YouTube'da yayınladığı 'Konuşanlar' programıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan ve sonrasında Acun Ilıcalı'nın platformu Exxen'e transfer olan Hasan Can Kaya, RTÜK'ün cezası hakkında açıklamalar yaptı.Kaya, RTÜK'ün programıyla ilgili idari para cezası vermesinin sorulması üzerine, "Çok tutulan mizah işlerinde her seferinde sansür uygulanmıştır. Kemal Sunal'ın 'Eşoleşek' kelimesini sansürleyen bir kurum. Benim üzerimden izleyicilerimi, özellikle Z kuşağını eleştirdiler ona üzüldüm. Yoksa umurumda değil" sözlerini kullandı.Snob Magazin'in haberine göre Kaya, "Konuşanlar adlı programı muhafazakarlar da muhalifler de izliyor. Bunların hepsi bizim programda yan yana gülüp eğlenirler. Konuşanlar izleyicisi akıl sağlığı en olgun kesim bence. Kendiyle barışık insanlar kendiyle dalga geçer. Küfürle güldürüyor diyen adamlar hayatında kimseyi güldürmemiştir" diye konuştu.Ne olmuştu?Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Hasan Can Kaya'nın Konuşanlar programında kullanılan küfür ve argo ifadeler nedeniyle dijital içerik platformu Exxen'e idari para cezası ve katalogdan çıkarma müeyyidesi uygulamıştı.'Konuşanlar programında mizahı aşan galiz ifadelerin, bir yapımda ağza dahi alınmayacak söylemlerin bulunduğunu' tespit eden RTÜK, 'Türk toplumunun temeli olan ailenin fertlerinin de dahil edildiği ve cinsiyetçi unsurlar da içeren çok sayıdaki küfür ve argo kelimelerin ekranlara yansıtılmasının yayıncılık ilkelerine aykırı olduğu' kanaatine varmıştı.
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Hasan Can Kaya, RTÜK'ün cezası sonrası ilk kez konuştu: Muhafazakarlar da muhalifler de izliyor
10:32 05.01.2022 (güncellendi: 10:34 05.01.2022)
'Konuşanlar' programıyla ün kazanan Hasan Can Kaya, RTÜK'ün programın yayınlandığı Exxen platformuna kestiği cezadan sonra ilk kez konuştu. Kaya, "Konuşanlar adlı programı muhafazakarlar da muhalifler de izliyor. Çok tutulan mizah işlerinde her seferinde sansür uygulanmıştır. RTÜK, Kemal Sunal'ın 'eşoleşek' kelimesini sansürleyen bir kurum" dedi.
YouTube'da yayınladığı 'Konuşanlar' programıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan ve sonrasında Acun Ilıcalı'nın platformu Exxen'e transfer olan Hasan Can Kaya, RTÜK'ün cezası hakkında açıklamalar yaptı.
Kaya, RTÜK'ün programıyla ilgili idari para cezası vermesinin sorulması üzerine, "Çok tutulan mizah işlerinde her seferinde sansür uygulanmıştır. Kemal Sunal'ın 'Eşoleşek' kelimesini sansürleyen bir kurum. Benim üzerimden izleyicilerimi, özellikle Z kuşağını eleştirdiler ona üzüldüm. Yoksa umurumda değil" sözlerini kullandı.
Snob Magazin'in haberine göre Kaya, "Konuşanlar adlı programı muhafazakarlar da muhalifler de izliyor. Bunların hepsi bizim programda yan yana gülüp eğlenirler. Konuşanlar izleyicisi akıl sağlığı en olgun kesim bence. Kendiyle barışık insanlar kendiyle dalga geçer. Küfürle güldürüyor diyen adamlar hayatında kimseyi güldürmemiştir" diye konuştu.
Ne olmuştu?
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Hasan Can Kaya'nın Konuşanlar programında kullanılan küfür ve argo ifadeler nedeniyle dijital içerik platformu Exxen'e idari para cezası ve katalogdan çıkarma müeyyidesi uygulamıştı.
'Konuşanlar programında mizahı aşan galiz ifadelerin, bir yapımda ağza dahi alınmayacak söylemlerin bulunduğunu' tespit eden RTÜK, 'Türk toplumunun temeli olan ailenin fertlerinin de dahil edildiği ve cinsiyetçi unsurlar da içeren çok sayıdaki küfür ve argo kelimelerin ekranlara yansıtılmasının yayıncılık ilkelerine aykırı olduğu' kanaatine varmıştı.