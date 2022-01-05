Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20220105/hazine-ve-maliye-bakani-nebati-ayda-20-milyar-dolar-ve-uzeri-ihracatla-yolumuza-devam-ediyoruz-1052419666.html
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Herkesin kazandığı bir dönem olacak
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Herkesin kazandığı bir dönem olacak
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Bu dönem herkesin kazandığı, ülke paylaşımlarının en müreffeh toplum seviyesinde olacak şekilde gerçekleştirildiği ve... 05.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-05T10:46+0300
2022-01-05T11:23+0300
nureddin nebati
ekonomi
müsiad
enflasyon
döviz
ihracat
kur korumalı tl mevduat
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/05/1052421312_0:0:599:337_1920x0_80_0_0_ca752e396de9eae52b99f4968b314af6.jpg
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, MÜSİAD Genişletilmiş Başkanlar Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Bakan Nebati "İhracat geçen yıl yüzde 32.9 gibi tarihi yine rekorlar kırarak 225 milyar dolara ulaştı. Artık ayda 20 milyar dolar ve üzerinde ihracatla yolumuza devam ediyoruz. İhracat odaklı büyüme trendi bu yıl da devam edecek." diye konuştu. Bu dönemin 'herkesin kazandığı bir dönem' olacağını belirten Nebati, "20 Aralık tarihi bir milattır. Cumhurbaşkanımız yeni Türkiye modelini paylaşırken çok önemli tedbirler paketini de ortaya koydu" ifadelerini kullandı. Kur korumalı TL mevduata katılımın dün itibarıyla 91,5 milyar liraya geldiğini açıklayan Nebati, döviz kurlarının dengeye kavuştuğunu ve artık bir gündem maddesi olmadığını vurguladı. Nebati ayrıca, faizle mücadelenin devam edeceğini söyledi. Nebati'nin açıklamaları şöyle: * Türkiye 2021'de ihracatta tarihi bir rekor kırdı. Artık ayda 20 milyar dolar ve üzeri ihracatla yolumuza devam ediyoruz. * Türkiye ihracat odaklı büyümeye devam edecek. Büyüme trendi bu yıl da devam edecek. İhracatını artırmak isteyenleri sırtımızda taşıyacağız.* Bu yıl tarihi rekorların kırıldığı, yeni ekonomik modelin tamamen uygulanabilir olduğu, daha istikrarlı, Türkiye'nin kazanımlarının en yüksek olduğu yıllardan biri olacak. * Bu dönem herkesin kazandığı, ülke paylaşımlarının en müreffeh toplum seviyesinde olacak şekilde gerçekleştirildiği ve önünü gören, hesabını kitabını yapabilen bir dönem olacak, rahat olun. * GSYİH için çift haneli büyüme bekliyoruz. Üretim ve istihdam artacak, cari açık azalacak. 2022 tarihi rekorların kırıldığı yıl olacak. * Üretim odaklı, imalat ve ihracat odaklı firmalarımızı destekleyecek çok önemli çalışmalarımız var. Yeter ki üretin, istihdam kapasitesini artırın.'Bu yıl tarihi rekorların kırıldığı bir yıl olacak'* Ortodoks politikaları bir tarafa koyduk, artık heterodoks politikalar.* Salgın döneminde 2 milyon 500 binin üzerinde istihdam artışı oldu.* 20 Aralık tarihi bir milattır. Cumhurbaşkanımız yeni Türkiye modelini paylaşırken çok önemli tedbirler paketini de ortaya koydu. Bugün Meclis'te yasal düzenlemelerle ilgili çalışmalar başladı.* Kolaylaştırıcı tedbirlerimizi aldık. Bundan sonra yapılacak şey, hükümetin ekonomi politikalarını dikkatli şekilde takip etmek ve elimizdeki toplumsal ritüellere uygun şekilde çıkarılmış enstrümanları uygun şekilde kullanma dönemi.* Ekim ayı itibarıyla cari açık 15,4 milyar dolara geriledi. Bu yıl; tarihi rekorların kırıldığı, yeni ekonomik modelin tamamen uygulanabilir olduğu yıllardan birisi olacak.* Rahat, emin, geleceğe umutla bakan, istikrarlı ve büyüyen bir Türkiye'nin ferdi olduğunuzu unutmayın. Yakın pazarların üretim merkezi olduğumuzu unutmayın. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, Türkiye bayrağı ve pasaportuna sahip olduğunuzu asla unutmayın. 'Döviz artık bir gündem maddesi değil'* Kur artık tartışılır olmaktan çıktı. Kur korumalı TL mevduata katılım dün itibarıyla 91,5 milyar liraya geldi. Serbest piyasa koşulları altında döviz kurları dengeye kavuştu, artık bir gündem maddemiz değil. * Sadece bir adımımız bile Türkiye'nin köpüklerle algı operasyonlarıyla nasıl karşı karşıya kaldığını göstermektedir. Bitti köpükler, algılar da bitti. * Proje bankacılığı bundan sonra bu ülkenin en önemli enstrümanlarından biri olacak.'Enflasyonla mücadelemiz devam edecek'* Bizim bu enflasyonla ilgili mücadelemizi çok açık yüreklilikle yapmamız lazım. Dünyada enflasyon artık bir gerçek, sadece Türkiye'deymiş gibi algılamak doğru değil. * Türkiye’de bütçe disiplinine asla taviz vermeden, enflasyonla mücadelemizi en sert ve kararlı bir şekilde devam ettireceğiz. Bundan sonrası yeni ekonomik modelimizin yeni ekonomik modelimizin devam ettirilmesi. * MÜSİAD gibi kazancını helal yoldan kazananların bizim dilimizi çok daha iyi anlayabileceği bir dönemdeyiz.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/05/1052421312_65:0:514:337_1920x0_80_0_0_dfb4d8b4e578aed4ddb9a4aee82d1416.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
nureddin nebati, müsiad, enflasyon, döviz, ihracat, kur korumalı tl mevduat

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Herkesin kazandığı bir dönem olacak

10:46 05.01.2022 (güncellendi: 11:23 05.01.2022)
© MÜSİADNureddin Nebati
Nureddin Nebati - Sputnik Türkiye, 1920, 05.01.2022
© MÜSİAD
Abone ol
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Bu dönem herkesin kazandığı, ülke paylaşımlarının en müreffeh toplum seviyesinde olacak şekilde gerçekleştirildiği ve önünü gören, hesabını kitabını yapabilen bir dönem olacak, rahat olun" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, MÜSİAD Genişletilmiş Başkanlar Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.
Bakan Nebati "İhracat geçen yıl yüzde 32.9 gibi tarihi yine rekorlar kırarak 225 milyar dolara ulaştı. Artık ayda 20 milyar dolar ve üzerinde ihracatla yolumuza devam ediyoruz. İhracat odaklı büyüme trendi bu yıl da devam edecek." diye konuştu.
Bu dönemin 'herkesin kazandığı bir dönem' olacağını belirten Nebati, "20 Aralık tarihi bir milattır. Cumhurbaşkanımız yeni Türkiye modelini paylaşırken çok önemli tedbirler paketini de ortaya koydu" ifadelerini kullandı.
Kur korumalı TL mevduata katılımın dün itibarıyla 91,5 milyar liraya geldiğini açıklayan Nebati, döviz kurlarının dengeye kavuştuğunu ve artık bir gündem maddesi olmadığını vurguladı.
Nebati ayrıca, faizle mücadelenin devam edeceğini söyledi.
Nebati'nin açıklamaları şöyle:
* Türkiye 2021'de ihracatta tarihi bir rekor kırdı. Artık ayda 20 milyar dolar ve üzeri ihracatla yolumuza devam ediyoruz.
* Türkiye ihracat odaklı büyümeye devam edecek. Büyüme trendi bu yıl da devam edecek. İhracatını artırmak isteyenleri sırtımızda taşıyacağız.
* Bu yıl tarihi rekorların kırıldığı, yeni ekonomik modelin tamamen uygulanabilir olduğu, daha istikrarlı, Türkiye'nin kazanımlarının en yüksek olduğu yıllardan biri olacak.
* Bu dönem herkesin kazandığı, ülke paylaşımlarının en müreffeh toplum seviyesinde olacak şekilde gerçekleştirildiği ve önünü gören, hesabını kitabını yapabilen bir dönem olacak, rahat olun.
* GSYİH için çift haneli büyüme bekliyoruz. Üretim ve istihdam artacak, cari açık azalacak. 2022 tarihi rekorların kırıldığı yıl olacak.
* Üretim odaklı, imalat ve ihracat odaklı firmalarımızı destekleyecek çok önemli çalışmalarımız var. Yeter ki üretin, istihdam kapasitesini artırın.

'Bu yıl tarihi rekorların kırıldığı bir yıl olacak'

* Ortodoks politikaları bir tarafa koyduk, artık heterodoks politikalar.
* Salgın döneminde 2 milyon 500 binin üzerinde istihdam artışı oldu.
* 20 Aralık tarihi bir milattır. Cumhurbaşkanımız yeni Türkiye modelini paylaşırken çok önemli tedbirler paketini de ortaya koydu. Bugün Meclis'te yasal düzenlemelerle ilgili çalışmalar başladı.
* Kolaylaştırıcı tedbirlerimizi aldık. Bundan sonra yapılacak şey, hükümetin ekonomi politikalarını dikkatli şekilde takip etmek ve elimizdeki toplumsal ritüellere uygun şekilde çıkarılmış enstrümanları uygun şekilde kullanma dönemi.
* Ekim ayı itibarıyla cari açık 15,4 milyar dolara geriledi. Bu yıl; tarihi rekorların kırıldığı, yeni ekonomik modelin tamamen uygulanabilir olduğu yıllardan birisi olacak.
* Rahat, emin, geleceğe umutla bakan, istikrarlı ve büyüyen bir Türkiye'nin ferdi olduğunuzu unutmayın. Yakın pazarların üretim merkezi olduğumuzu unutmayın. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, Türkiye bayrağı ve pasaportuna sahip olduğunuzu asla unutmayın.

'Döviz artık bir gündem maddesi değil'

* Kur artık tartışılır olmaktan çıktı. Kur korumalı TL mevduata katılım dün itibarıyla 91,5 milyar liraya geldi. Serbest piyasa koşulları altında döviz kurları dengeye kavuştu, artık bir gündem maddemiz değil.
* Sadece bir adımımız bile Türkiye'nin köpüklerle algı operasyonlarıyla nasıl karşı karşıya kaldığını göstermektedir. Bitti köpükler, algılar da bitti.
* Proje bankacılığı bundan sonra bu ülkenin en önemli enstrümanlarından biri olacak.

'Enflasyonla mücadelemiz devam edecek'

* Bizim bu enflasyonla ilgili mücadelemizi çok açık yüreklilikle yapmamız lazım. Dünyada enflasyon artık bir gerçek, sadece Türkiye'deymiş gibi algılamak doğru değil.
* Türkiye’de bütçe disiplinine asla taviz vermeden, enflasyonla mücadelemizi en sert ve kararlı bir şekilde devam ettireceğiz. Bundan sonrası yeni ekonomik modelimizin yeni ekonomik modelimizin devam ettirilmesi.
* MÜSİAD gibi kazancını helal yoldan kazananların bizim dilimizi çok daha iyi anlayabileceği bir dönemdeyiz.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
11:27Çilem Doğan'ın son itirazı da reddedildi
11:18Hindistan'da Omicron'dan ilk ölüm
11:18TFF, statlara girişte 'en az 3 doz aşı' şartı getirdi
11:13Futbola sevgisi azalan Hollandalı Pröpper, 30 yaşında emekli oldu
11:10Zincir marketlerde yeni dönem: Kağıt, file veya bez çanta bulundurmak zorunlu hale getirildi
11:01ABD'de siyah hakları konusunda sembolleşen George Floyd'un yeğeni vuruldu
10:577 yaşındaki kızına cinsel istismarda bulunan babaya 18 yıl 9 ay hapis
10:49Uğur Şahin'den mRNA teknolojisi açıklaması: Bill & Melinda Gates Vakfı da destekliyor
10:46Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Herkesin kazandığı bir dönem olacak
10:36Akşener: Sayın Erdoğan, doğalgaza yaptığın zamdan sonra senin de gözlerin ışıldıyor mu?
10:32Hasan Can Kaya, RTÜK'ün cezası sonrası ilk kez konuştu: Muhafazakarlar da muhalifler de izliyor
10:24Demirtaş: Sanırım MHP, son derece akıllıca bir muhalefet taktiğiyle AKP'yi adım adım bitiriyor
10:19Cem Küçük: AK Parti sokağa iyi bakmalı, hükümeti destekleyen vatandaşlar da moralman yıkıldılar
10:13Tokyo’da orkinos balığı 145 bin dolara satıldı
10:07Güney Kore: Kuzey Kore balistik füze denemesi yaptı
10:07THY Avrupa Ligi'ne koronavirüs engeli
10:06'IŞİD bağlantısı' gerekçesiyle mal varlıkları dondurulmuştu: Hükümler yürürlükten kaldırıldı
10:06Milli Eğitim Bakanı Özer: Omicron nedeniyle okullarımızda alarm verebileceğimiz bir durum yok
10:03Sadakatsiz'in Aras'ı Berkay Ateş karakolluk oldu, ifadesinde 'Pişmanım' dedi
09:55Mardin'de elektrik hatlarında 'aşırı yüklenme' patlamaları