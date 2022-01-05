https://tr.sputniknews.com/20220105/hazine-ve-maliye-bakani-nebati-ayda-20-milyar-dolar-ve-uzeri-ihracatla-yolumuza-devam-ediyoruz-1052419666.html

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Herkesin kazandığı bir dönem olacak

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Herkesin kazandığı bir dönem olacak

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Bu dönem herkesin kazandığı, ülke paylaşımlarının en müreffeh toplum seviyesinde olacak şekilde gerçekleştirildiği ve... 05.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-05T10:46+0300

2022-01-05T10:46+0300

2022-01-05T11:23+0300

nureddin nebati

ekonomi

müsiad

enflasyon

döviz

ihracat

kur korumalı tl mevduat

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, MÜSİAD Genişletilmiş Başkanlar Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Bakan Nebati "İhracat geçen yıl yüzde 32.9 gibi tarihi yine rekorlar kırarak 225 milyar dolara ulaştı. Artık ayda 20 milyar dolar ve üzerinde ihracatla yolumuza devam ediyoruz. İhracat odaklı büyüme trendi bu yıl da devam edecek." diye konuştu. Bu dönemin 'herkesin kazandığı bir dönem' olacağını belirten Nebati, "20 Aralık tarihi bir milattır. Cumhurbaşkanımız yeni Türkiye modelini paylaşırken çok önemli tedbirler paketini de ortaya koydu" ifadelerini kullandı. Kur korumalı TL mevduata katılımın dün itibarıyla 91,5 milyar liraya geldiğini açıklayan Nebati, döviz kurlarının dengeye kavuştuğunu ve artık bir gündem maddesi olmadığını vurguladı. Nebati ayrıca, faizle mücadelenin devam edeceğini söyledi. Nebati'nin açıklamaları şöyle: * Türkiye 2021'de ihracatta tarihi bir rekor kırdı. Artık ayda 20 milyar dolar ve üzeri ihracatla yolumuza devam ediyoruz. * Türkiye ihracat odaklı büyümeye devam edecek. Büyüme trendi bu yıl da devam edecek. İhracatını artırmak isteyenleri sırtımızda taşıyacağız.* Bu yıl tarihi rekorların kırıldığı, yeni ekonomik modelin tamamen uygulanabilir olduğu, daha istikrarlı, Türkiye'nin kazanımlarının en yüksek olduğu yıllardan biri olacak. * Bu dönem herkesin kazandığı, ülke paylaşımlarının en müreffeh toplum seviyesinde olacak şekilde gerçekleştirildiği ve önünü gören, hesabını kitabını yapabilen bir dönem olacak, rahat olun. * GSYİH için çift haneli büyüme bekliyoruz. Üretim ve istihdam artacak, cari açık azalacak. 2022 tarihi rekorların kırıldığı yıl olacak. * Üretim odaklı, imalat ve ihracat odaklı firmalarımızı destekleyecek çok önemli çalışmalarımız var. Yeter ki üretin, istihdam kapasitesini artırın.'Bu yıl tarihi rekorların kırıldığı bir yıl olacak'* Ortodoks politikaları bir tarafa koyduk, artık heterodoks politikalar.* Salgın döneminde 2 milyon 500 binin üzerinde istihdam artışı oldu.* 20 Aralık tarihi bir milattır. Cumhurbaşkanımız yeni Türkiye modelini paylaşırken çok önemli tedbirler paketini de ortaya koydu. Bugün Meclis'te yasal düzenlemelerle ilgili çalışmalar başladı.* Kolaylaştırıcı tedbirlerimizi aldık. Bundan sonra yapılacak şey, hükümetin ekonomi politikalarını dikkatli şekilde takip etmek ve elimizdeki toplumsal ritüellere uygun şekilde çıkarılmış enstrümanları uygun şekilde kullanma dönemi.* Ekim ayı itibarıyla cari açık 15,4 milyar dolara geriledi. Bu yıl; tarihi rekorların kırıldığı, yeni ekonomik modelin tamamen uygulanabilir olduğu yıllardan birisi olacak.* Rahat, emin, geleceğe umutla bakan, istikrarlı ve büyüyen bir Türkiye'nin ferdi olduğunuzu unutmayın. Yakın pazarların üretim merkezi olduğumuzu unutmayın. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, Türkiye bayrağı ve pasaportuna sahip olduğunuzu asla unutmayın. 'Döviz artık bir gündem maddesi değil'* Kur artık tartışılır olmaktan çıktı. Kur korumalı TL mevduata katılım dün itibarıyla 91,5 milyar liraya geldi. Serbest piyasa koşulları altında döviz kurları dengeye kavuştu, artık bir gündem maddemiz değil. * Sadece bir adımımız bile Türkiye'nin köpüklerle algı operasyonlarıyla nasıl karşı karşıya kaldığını göstermektedir. Bitti köpükler, algılar da bitti. * Proje bankacılığı bundan sonra bu ülkenin en önemli enstrümanlarından biri olacak.'Enflasyonla mücadelemiz devam edecek'* Bizim bu enflasyonla ilgili mücadelemizi çok açık yüreklilikle yapmamız lazım. Dünyada enflasyon artık bir gerçek, sadece Türkiye'deymiş gibi algılamak doğru değil. * Türkiye’de bütçe disiplinine asla taviz vermeden, enflasyonla mücadelemizi en sert ve kararlı bir şekilde devam ettireceğiz. Bundan sonrası yeni ekonomik modelimizin yeni ekonomik modelimizin devam ettirilmesi. * MÜSİAD gibi kazancını helal yoldan kazananların bizim dilimizi çok daha iyi anlayabileceği bir dönemdeyiz.

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nureddin nebati, müsiad, enflasyon, döviz, ihracat, kur korumalı tl mevduat