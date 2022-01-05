https://tr.sputniknews.com/20220105/hazine-ve-maliye-bakani-nebati-musiad-yonetimiyle-bir-araya-geldi-1052434809.html

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, MÜSİAD yönetimiyle bir araya geldi

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, MÜSİAD yönetimiyle bir araya geldi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, iş dünyasıyla görüşmeleri kapsamındaki ilk kabulünde, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) yönetimiyle bir... 05.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-05T15:47+0300

2022-01-05T15:47+0300

2022-01-05T15:47+0300

ekonomi

ankara

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müsiad

enflasyon

nureddin nebati

döviz

zam

toplantı

görüşme

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Bakan Nebati ile MÜSİAD yönetimi arasındaki görüşme, bakanlığın ev sahipliğinde gerçekleştirildi.Görüşmede, istişareye dayalı katılımcı bir anlayış ile hareket etmenin önemine vurgu yapıldı.Türkiye Ekonomi Modeli kapsamında yatırım, üretim, ihracat ve istihdam odaklı büyümeye değinen Nebati, yeni dönemde kamuoyuyla paylaşılan enstrümanların detaylarını aktardı.Yeni modelin işleyişi ve yansımalarının detaylı bir şekilde ele alınması amacıyla iş dünyası temsilcileri ile gerçekleşen toplantılar devam edecek.Bu kapsamda Bakan Nebati, bugün Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB), ilerleyen günlerde ise diğer sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelecek.

https://tr.sputniknews.com/20220105/hazine-ve-maliye-bakani-nebati-ayda-20-milyar-dolar-ve-uzeri-ihracatla-yolumuza-devam-ediyoruz-1052419666.html

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