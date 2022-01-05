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Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, MÜSİAD yönetimiyle bir araya geldi
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, MÜSİAD yönetimiyle bir araya geldi
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, iş dünyasıyla görüşmeleri kapsamındaki ilk kabulünde, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) yönetimiyle bir... 05.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-05T15:47+0300
2022-01-05T15:47+0300
ekonomi
ankara
tl
müsiad
enflasyon
nureddin nebati
döviz
zam
toplantı
görüşme
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Bakan Nebati ile MÜSİAD yönetimi arasındaki görüşme, bakanlığın ev sahipliğinde gerçekleştirildi.Görüşmede, istişareye dayalı katılımcı bir anlayış ile hareket etmenin önemine vurgu yapıldı.Türkiye Ekonomi Modeli kapsamında yatırım, üretim, ihracat ve istihdam odaklı büyümeye değinen Nebati, yeni dönemde kamuoyuyla paylaşılan enstrümanların detaylarını aktardı.Yeni modelin işleyişi ve yansımalarının detaylı bir şekilde ele alınması amacıyla iş dünyası temsilcileri ile gerçekleşen toplantılar devam edecek.Bu kapsamda Bakan Nebati, bugün Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB), ilerleyen günlerde ise diğer sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelecek.
https://tr.sputniknews.com/20220105/hazine-ve-maliye-bakani-nebati-ayda-20-milyar-dolar-ve-uzeri-ihracatla-yolumuza-devam-ediyoruz-1052419666.html
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ankara, tl, müsiad, enflasyon, nureddin nebati, döviz, zam, toplantı, görüşme, döviz kurları

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, MÜSİAD yönetimiyle bir araya geldi

15:47 05.01.2022
© AAHazine ve Maliye Bakanı Nebati, MÜSİAD yönetimiyle bir araya geldi
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, MÜSİAD yönetimiyle bir araya geldi - Sputnik Türkiye, 1920, 05.01.2022
© AA
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, iş dünyasıyla görüşmeleri kapsamındaki ilk kabulünde, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) yönetimiyle bir araya geldi.
Bakan Nebati ile MÜSİAD yönetimi arasındaki görüşme, bakanlığın ev sahipliğinde gerçekleştirildi.
Görüşmede, istişareye dayalı katılımcı bir anlayış ile hareket etmenin önemine vurgu yapıldı.
Türkiye Ekonomi Modeli kapsamında yatırım, üretim, ihracat ve istihdam odaklı büyümeye değinen Nebati, yeni dönemde kamuoyuyla paylaşılan enstrümanların detaylarını aktardı.
Yeni modelin işleyişi ve yansımalarının detaylı bir şekilde ele alınması amacıyla iş dünyası temsilcileri ile gerçekleşen toplantılar devam edecek.
Bu kapsamda Bakan Nebati, bugün Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB), ilerleyen günlerde ise diğer sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelecek.
Nureddin Nebati - Sputnik Türkiye, 1920, 05.01.2022
EKONOMİ
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Herkesin kazandığı bir dönem olacak
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