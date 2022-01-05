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Hindistan'da Omicron'dan ilk ölüm
Hindistan'da Omicron'dan ilk ölüm
Hindistan Sağlık Bakanlığı, koronavirüsün hızlı bir şekilde yayılan Omicron varyasyonu nedeniyle ilk ölümün gerçekleştiğini duyurdu. 05.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-05T11:18+0300
2022-01-05T11:18+0300
koronavirüs
hindistan
koronavirüs
omicron
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Hindistan'ın Racastan vilayetinde hayatını kaybeden koronavirüs hastasının ülkede tespit edilen Omicron varyasyonu kaynaklı ilk ölüm olarak kayıtlara geçtiği bildirildi.Başkent Yeni Delhi'de gazetecilere açıklama yapan Sağlık Bakanlığı yetkilisi, ülkedeki Omicron vakalarının 2 bin 135'e yükseldiğini belirtti. Omicron varyantının dünya genelinde hızla yayılmasıyla birlikte Hindistan, koronavirüs önlemlerini sıkılaştırarak başkent Yeni Delhi'de hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulamaya karar vermişti.Hindistan Başbakan Yardımcısı Manish Sisodia, ayrıca çoğu firmanın, ofis çalışanlarının yarısının evden çalışmasını sağlamak zorunda kalacağını belirtmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220104/hindistan-kovid-19-onlemlerini-sikilastiriyor-baskentte-hafta-sonu-sokaga-cikma-yasagi-uygulanacak-1052385127.html
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hindistan, koronavirüs, omicron

Hindistan'da Omicron'dan ilk ölüm

11:18 05.01.2022
© REUTERS / ADNAN ABIDIHindistan koronavirüs omicron
Hindistan koronavirüs omicron - Sputnik Türkiye, 1920, 05.01.2022
© REUTERS / ADNAN ABIDI
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Hindistan Sağlık Bakanlığı, koronavirüsün hızlı bir şekilde yayılan Omicron varyasyonu nedeniyle ilk ölümün gerçekleştiğini duyurdu.
Hindistan'ın Racastan vilayetinde hayatını kaybeden koronavirüs hastasının ülkede tespit edilen Omicron varyasyonu kaynaklı ilk ölüm olarak kayıtlara geçtiği bildirildi.
Başkent Yeni Delhi'de gazetecilere açıklama yapan Sağlık Bakanlığı yetkilisi, ülkedeki Omicron vakalarının 2 bin 135'e yükseldiğini belirtti.
Omicron varyantının dünya genelinde hızla yayılmasıyla birlikte Hindistan, koronavirüs önlemlerini sıkılaştırarak başkent Yeni Delhi'de hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulamaya karar vermişti.
Hindistan - koronavirüs - Kovid-19 - Sputnik Türkiye, 1920, 04.01.2022
KORONAVİRÜS
Hindistan, Kovid-19 önlemlerini sıkılaştırıyor: Başkentte hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanacak
Dün, 12:15
Hindistan Başbakan Yardımcısı Manish Sisodia, ayrıca çoğu firmanın, ofis çalışanlarının yarısının evden çalışmasını sağlamak zorunda kalacağını belirtmişti.
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