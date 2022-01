https://tr.sputniknews.com/20220105/hoon-blair-irak-savasinin-yasadisi-oldugu-uyarisini-yakmami-emretti-ama-ben-notu-kasada-sakladim-1052428998.html

Hoon: Blair, Irak Savaşı'nın yasadışı olduğu uyarısını yakmamı emretti, ama ben notu kasada sakladım

Hoon: Blair, Irak Savaşı'nın yasadışı olduğu uyarısını yakmamı emretti, ama ben notu kasada sakladım

Eski Britanya Başbakanı Blair'in şövalye unvanının iptali için imza verenlerin sayısı 700 bini geçerken, Irak Savaşı döneminin Savunma Bakanı Hoon'dan itiraf... 05.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-05T14:04+0300

2022-01-05T14:04+0300

2022-01-05T14:04+0300

dünya

tony blair

savunma bakanı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/05/1052429095_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_f21e4512b1dc16b4a89bb313d9490784.jpg

Britanya Kraliçesi 2. Elizabeth'in 'Irak Savaşı Yalanları Başbakanı' Tony Blair'i en kıdemli şövalyelik unvanıyla onurlandırma kararına karşı Change.org sitesinde açılan dilekçeye yüz binler imza verirken, Blair'in Savunma Bakanı Geoff Hoon'dan savaş suçlarına işaret eden bir itiraf geldi. 1997-2007 arası başbakanlık yapan Blair'in Ekim1999-Mayıs 2005 dönemindeki savunma bakanı ve dolayısıyla 2003 Irak işgalinin taşlarını döşeyen Saddam'ın kitle imha silahları yalanı korosunun üyesi olan Hoon, başbakanlığın kendisine 'Irak savaşının yasadışı olduğuna dair gizli bir uyarı notunu yakması' talimatı verdiğini söyledi. İddia, ilk kez 2015'te gündeme geldiğinde, Blair tarafından 'saçmalık' diye yalanlanmıştı. Ancak Daily Mail gazetesi, Hoon'un 'See How They Run' (Görsen nasıl koşuyorlardı) isimli yeni yayımlanan anı kitabında iddiayı doğruladığını yazdı. Anı kitabına göre 2003'te hükümetin hukuk alanındaki en yetkili ismi olan Lord Goldsmith'in yazdığı gizli yasal tavsiyeyi Blair'in Özel Kalem Müdürü ve Başdanışmanı Jonathan Powell'ın ilettiğini aktaran Hoon, okunmasının ardından gizli yasal tavsiyenin yok edilmesinin kendisinin baş özel sekreterine 'kesin bir dille' söylendiğini belirtti.Gelgelelim talimata uymadığını, gizli notu bakanlıktaki bir kasaya kilitlemeye karar verdiğini anlatan dönemin savunma bakanı, "Not muhtemelen hala orada" dedi. 2010'da Irak savaşını soruşturan Chilcot Komisyonu'na ifade veren Blair'in eski bakanlarından Clare Short, 'Lord Goldsmith'in savaşın hukuki dayanakları konusunda kabineyi yanlış yönlendirdiğine inandığını' söylemişti. Short, 'Lord Goldsmith'in savaşa girmek için sorgulanmaya yer bırakmayacak bir hukuki yetki bulunduğu açıklamasının kendisini şoke ettiğini' dile getirmişti. Goldsmith, Ocak 2003'te BM Güvenlik Konseyi kararı olmadan işgalin yasadışı olacağına dair hukuki tavsiye sunmasından bir ay sonra ABD'li yetkililerle görüşmesinin ardından görüşünü değiştirmişti.Blair'in şövalye unvanının iptali için açılan ve topladığı imza sayısı bugün öğle saatlerinde 702 bine ulaşan dilekçede eski İşçi Partili Başbakan'ın savaş suçlarından yargılanması talep ediliyor.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

tony blair, savunma bakanı