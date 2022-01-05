https://tr.sputniknews.com/20220105/hurriyet-yazari-selvi-optimarin-secim-anketini-paylasti-ruzgar-tersine-dondu-1052416420.html

Hürriyet yazarı Selvi, Optimar'ın seçim anketini paylaştı: 'Rüzgar tersine döndü'

Hürriyet yazarı Selvi, Optimar'ın seçim anketini paylaştı: 'Rüzgar tersine döndü'

Hürriyet yazarı Selvi, "Dövizin yükseldiği, etiketlerin zamlandığı dönemde iktidarın oyları gerilerken, dövizin düşmesiyle birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan’a... 05.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-05T09:08+0300

2022-01-05T09:08+0300

2022-01-05T09:08+0300

türkiye

anket

seçim

abdulkadir selvi

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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Optimar'ın 20-28 Aralık tarihleri arasında 2526 kişi ile yapılan anketinin sonuçlarını paylaşırken, "Dövizin düşmesiyle rüzgarın tersine döndüğünü" söyledi.Selvi'nin aktardığına göre Optimar’ın anketinde kararsızlar dağıtıldığı takdirde partilerin oy oranı şöyle çıkıyor:AKP: Yüzde 39.1, CHP: Yüzde 24, MHP: Yüzde 10.1, İYİ Parti: Yüzde 10, HDP: Yüzde 10Selvi, "Doların düşüş trendine girmesi sadece ekonomik göstergeler değil, siyasi iklimin değişmesine de yol açmış. Optimar’ın kasım ayı anketinde AK Parti’nin oy oranı yüzde 37.5 çıkmıştı. Aralık anketinde ise AK Parti iki puanlık bir yükselişle 39.1’e yükselmiş" yorumunu yaptı.Cumhurbaşkanlığı seçimiOptimar, ‘Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy verirsiniz?’ diye de sordu.Erdoğan diyenlerin oranı yüzde 30.8 olurken, ikinci sırada uzun süredir Mansur Yavaş geliyor. Yavaş diyenlerin oranı yüzde 11.6 oldu. Ekrem İmamoğlu yüzde 9.6 ile üçüncü sırada yer alırken, dördüncü sıraya yüzde 7.3’le adaya bağlı seçeneği girdi. Kılıçdaroğlu ise yüzde 6.1’le beşinci sırada gelirken onu 4.1’le Meral Akşener takip etti. Abdullah Gül ise yüzde 1 oranıyla on birinci sırada yer aldı.Erdoğan-KılıçdaroğluErdoğan ile Kılıçdaroğlu’nun yarıştığı seçimde ‘Erdoğan’a oy veririm’ diyenlerin oranı Kılıçdaroğlu ile yarıştığında en yüksek seviyesine çıkıyor. Kılıçdaroğlu’na oy veririm diyenlerin oranı yüzde 28.4’te kalırken, Erdoğan diyenler yüzde 43’e çıkıyor. Kararsızların oranı ise yüzde 28.6 oluyor.Erdoğan-İmamoğluİstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise, Erdoğan’ın karşısında yüzde 32 oranında oy alıyor. Erdoğan yüzde 41.3 alırken, kararsızların oranı yüzde 26.7’ye geriliyor.Erdoğan-YavaşMuhalefette en yüksek oyu Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş alıyor. Yavaş yüzde 34.8 alırken, Erdoğan yüzde 38.8 oluyor. Kararsızların oranı ise yüzde 26.4 olarak gerçekleşiyor.

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anket, seçim, abdulkadir selvi