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İBB Gençlik ve Spor Müdürü Öztürk hakkında soruşturma
İBB Gençlik ve Spor Müdürü Öztürk hakkında soruşturma
İstanbul'da bir alışveriş merkezine (AVM) gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürü İlker Öztürk park meselesi yüzünden bir kişiyle kavga... 05.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-05T09:22+0300
2022-01-05T09:22+0300
türkiye
gençlik ve spor bakanlığı
müdür
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
avm
kavga
park
soruşturma
savcılık
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Edinilen bilgiye göre, geçen hafta bir AVM'ye gelen İlker Öztürk, otomobilini park etmek için bir süre yol kenarında bekledi. Yol üzerinde bekleyen Öztürk, alışveriş merkezinin otoparkından çıkan Vedat Sevimli ile sözlü tartışmaya girdi. Otomobilinden inen Vedat Sevimli, İlker Öztürk’ün kullandığı otomobile doğru yürüdü. İkili arasındaki tartışma burada da devam etti.Tartışmanın büyümesi üzerine İlker Öztürk elinde tabancasıyla otomobilinden indi. Çevredekiler Öztürk’ün elindeki tabancayı almak istedi. Ancak Öztürk tabancasının kabzasıyla tartıştığı Vedat Sevimli'nin başına defalarca vurdu. Olay yerine gelen güvenlik görevlileri ile de tartışan Öztürk, bir süre sonra kendi otomobiline binerek olay yerinden kaçmak istedi. Ancak güvenlik görevlileri tarafından alışveriş merkezinden çıkamadan yakalandı.Yaşanan olayın ardından savcılığa giderek şikayetçi olan Vedat Sevimli, İlker Öztürk’ün başına silah dayayarak tetiği çektiğini, ancak silahın ateş almadığını söyleyerek şikayetçi oldu. Savcılık, yapılan şikayet ve görüntüler üzerine soruşturma başlattı.
https://tr.sputniknews.com/20211231/ibb-sozcusu-ongun-icisleri-bakanliginin-gorevlendirdigi-mufettisler-ibbde-mesaiye-basladi-1052286432.html
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gençlik ve spor bakanlığı, müdür, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), avm, kavga, park, soruşturma, savcılık

İBB Gençlik ve Spor Müdürü Öztürk hakkında soruşturma

09:22 05.01.2022
© İHAİBB Gençlik ve Spor Müdürü Öztürk hakkında soruşturma
İBB Gençlik ve Spor Müdürü Öztürk hakkında soruşturma - Sputnik Türkiye, 1920, 05.01.2022
© İHA
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İstanbul'da bir alışveriş merkezine (AVM) gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürü İlker Öztürk park meselesi yüzünden bir kişiyle kavga etti. Öztürk, elindeki silahla kavga ettiği şahsı darp etti. Savcılık, yapılan şikayet ve görüntüler üzerine Öztürk hakkında soruşturma başlattı.
Edinilen bilgiye göre, geçen hafta bir AVM'ye gelen İlker Öztürk, otomobilini park etmek için bir süre yol kenarında bekledi. Yol üzerinde bekleyen Öztürk, alışveriş merkezinin otoparkından çıkan Vedat Sevimli ile sözlü tartışmaya girdi. Otomobilinden inen Vedat Sevimli, İlker Öztürk’ün kullandığı otomobile doğru yürüdü. İkili arasındaki tartışma burada da devam etti.
Tartışmanın büyümesi üzerine İlker Öztürk elinde tabancasıyla otomobilinden indi. Çevredekiler Öztürk’ün elindeki tabancayı almak istedi. Ancak Öztürk tabancasının kabzasıyla tartıştığı Vedat Sevimli'nin başına defalarca vurdu.
Olay yerine gelen güvenlik görevlileri ile de tartışan Öztürk, bir süre sonra kendi otomobiline binerek olay yerinden kaçmak istedi. Ancak güvenlik görevlileri tarafından alışveriş merkezinden çıkamadan yakalandı.
Yaşanan olayın ardından savcılığa giderek şikayetçi olan Vedat Sevimli, İlker Öztürk’ün başına silah dayayarak tetiği çektiğini, ancak silahın ateş almadığını söyleyerek şikayetçi oldu. Savcılık, yapılan şikayet ve görüntüler üzerine soruşturma başlattı.
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