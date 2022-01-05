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İBB Sözcüsü Ongun: Vaka sayımız geçen haftanın 2 katı, geçen yılın yaklaşık 6 katı arttı
İBB Sözcüsü Ongun: Vaka sayımız geçen haftanın 2 katı, geçen yılın yaklaşık 6 katı arttı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun sosyal medyadan İBB bünyesindeki koronavirüs vaka sayısına ilişkin bir değerlendirmede bulundu. 05.01.2022, Sputnik Türkiye
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vaka
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Türkiye'de son 24 saatte belirlenen koronavirüs vaka sayısının 66 bin 467'ye ulaşmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, İBB'deki son durumu Twitter hesabından paylaştı.Murat Ongun paylaşımında şunları ifade etti:
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İBB Sözcüsü Ongun: Vaka sayımız geçen haftanın 2 katı, geçen yılın yaklaşık 6 katı arttı

22:11 05.01.2022 (güncellendi: 22:12 05.01.2022)
© DHAMurat Ongun
Murat Ongun - Sputnik Türkiye, 1920, 05.01.2022
© DHA
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun sosyal medyadan İBB bünyesindeki koronavirüs vaka sayısına ilişkin bir değerlendirmede bulundu.
Türkiye'de son 24 saatte belirlenen koronavirüs vaka sayısının 66 bin 467'ye ulaşmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, İBB'deki son durumu Twitter hesabından paylaştı.
Murat Ongun paylaşımında şunları ifade etti:
"Geçen hafta, İBB’de Kovid testi pozitif çıkan çalışan sayımız 579 kişi iken, bugün bu sayı 1372’e çıktı. ( Dünden bugüne hasta sayımız 224 kişi, vaka sayımız geçen haftanın 2 katı, geçen yılın yaklaşık 6 katı arttı.) Tedbirleri elden bırakmayalım ve aşımızı mutlaka olalım."
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