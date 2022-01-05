https://tr.sputniknews.com/20220105/iett-zammi-ve-yeni-akbil-fiyatlari-2022-marmaray-metro-ve-metrobus-ucreti-ne-kadar-oldu-1052427829.html

İETT zammı ve yeni akbil fiyatları: Metro, otobüs ve metrobüs ücreti ne kadar oldu?

İETT zammı ve yeni akbil fiyatları: Metro, otobüs ve metrobüs ücreti ne kadar oldu?

İstanbul'da İETT zammı olarak da bilinen toplu taşıma zammı, 1 Ocak 2022 itibarı ile yürürlüğe kondu. Hatırlanacağı üzere, elektronik bilet, taksi, dolmuş ve... 05.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-05T13:38+0300

2022-01-05T13:38+0300

2022-01-05T13:45+0300

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İstanbul'da zamlı tarifelere göre, tam elektronik bilet 4.03 liradan 5.48 liraya, öğrenci bileti 1.96 liradan 2.66 liraya, sosyal (öğretmen-60 yaş) 2.88 liradan 3.91 liraya çıkarıldı.Metrobüste ise tam uzun mesafe 5.98 liradan 8.13 liraya, öğrenci 1.96 liradan 2.66 liraya, sosyal 3.28 liradan 4.46 liraya yükseltildi.Minibüslerde kısa mesafe 2.75 liradan 3.75 liraya, uzun mesafe 4 liradan 5.50 liraya, öğrenci ücreti 1.75 liradan 2.50 liraya çıkarıldı.Servis ücreti 0-1 kilometre arası 312 liradan 396 liraya yükseltildi.Taksi açılış ücreti ise 5.55 liradan 7 liraya, kısa mesafe 14.50 liradan 20 liraya, kilometre başına ücret 3.44 liradan 4.45 liraya çıkarıldı.

https://tr.sputniknews.com/20220105/istanbullularin-stres-seviyesi-son-bir-yilin-en-yuksek-degerini-gordu-1052422851.html

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istanbul, iett, ibb, metrobüs, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), öğrenci, otobüs, zam, fiyat, ulaşım, akbil