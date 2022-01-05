https://tr.sputniknews.com/20220105/illere-gore-haftalik-vaka-sayisi-aciklandi-1052427095.html
İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı
İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından Kovid-19'da 18-24 Aralık tarihlerini kapsayan, illere göre haftalık vaka sayısı haritasını açıkladı. Haritaya... 05.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-05T13:19+0300
2022-01-05T13:19+0300
2022-01-05T13:36+0300
koronavirüs
türkiye
kovid-19
türkiye’de kovid-19 salgını
harita
fahrettin koca
vaka sayısı
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Bakan Koca, illere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısını Twitter hesabında paylaştı.Koca'nın paylaşımına göre, İstanbul'da 100 bin kişide görülen vaka sayısı 303,51, Ankara'da 129,82, İzmir'de 68,54 oldu.
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türkiye, kovid-19, türkiye’de kovid-19 salgını, harita, fahrettin koca, vaka sayısı
İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı
13:19 05.01.2022 (güncellendi: 13:36 05.01.2022)
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından Kovid-19'da 18-24 Aralık tarihlerini kapsayan, illere göre haftalık vaka sayısı haritasını açıkladı. Haritaya göre, İstanbul'da 100 bin kişide görülen vaka sayısı 303,51, Ankara'da 129,82, İzmir'de 68,54 oldu.
Bakan Koca, illere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısını Twitter hesabında paylaştı.
Koca'nın paylaşımına göre, İstanbul'da 100 bin kişide görülen vaka sayısı 303,51, Ankara'da 129,82, İzmir'de 68,54 oldu.