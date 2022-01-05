https://tr.sputniknews.com/20220105/ingilterede-bireysel-borclanma-son-16-ayin-en-yuksek-seviyesinde-1052411385.html

İngiltere'de bireysel borçlanma son 16 ayın en yüksek seviyesinde

İngiltere'de bireysel borçlanma son 16 ayın en yüksek seviyesinde

İngiltere'de tüketicilerin bireysel tüketici kredisi ve kredi kartı borçlanması, Kasım 2021'de 1.2 milyar sterlinle son 16 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 05.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-05T01:50+0300

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2022-01-05T01:50+0300

ekonomi

ingiltere

ingiltere merkez bankası (boe)

kredi

kredi kartı

borçlanma

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İngiltere Merkez Bankası (BoE) verilerine göre, ülkede bireysel tüketici kredisi ve kredi kartı borçlanması kasımda yüzde 6.4 artarak 1.2 milyar sterlin ile son 16 ayın en yüksek seviyesine çıktı.Ekonomistlerin beklentisi, ülkede hanehalkı borçlanmasının kasımda 800 milyon sterlin seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi.Ekimde 1 milyar sterlin seviyesinde olan tüketicilerin net konut kredisi borçlanması da 3.7 milyar sterlin seviyesine yükseldi.Uzmanlar, ülkede hanehalkı borçlanmasının kasımda beklentilerin üzerinde artış göstermesinin, tüketicilerin Noel alışverişlerini normalden daha erken yapmaya başlamasından kaynaklandığını belirtti.Capital Economics Ekonomisti Bethany Beckett, konuya ilişkin değerlendirmesinde, son dönemde ülkede artan salgın vakalarının tüketicilerin önümüzdeki dönem harcamalarını baskılamasının beklendiğini aktararak, "Reel hanehalkı gelirlerinin azalması, yüksek enflasyon ve gelecek aylarda artacak vergiler nedeniyle tüketicilerin, harcamalarında önümüzdeki birkaç çeyrek boyunca zorlanacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

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ingiltere, ingiltere merkez bankası (boe), kredi, kredi kartı, borçlanma