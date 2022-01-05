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https://tr.sputniknews.com/20220105/ingilterede-bireysel-borclanma-son-16-ayin-en-yuksek-seviyesinde-1052411385.html
İngiltere'de bireysel borçlanma son 16 ayın en yüksek seviyesinde
İngiltere'de bireysel borçlanma son 16 ayın en yüksek seviyesinde
İngiltere'de tüketicilerin bireysel tüketici kredisi ve kredi kartı borçlanması, Kasım 2021'de 1.2 milyar sterlinle son 16 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 05.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-05T01:50+0300
2022-01-05T01:50+0300
ekonomi
ingiltere
ingiltere merkez bankası (boe)
kredi
kredi kartı
borçlanma
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İngiltere Merkez Bankası (BoE) verilerine göre, ülkede bireysel tüketici kredisi ve kredi kartı borçlanması kasımda yüzde 6.4 artarak 1.2 milyar sterlin ile son 16 ayın en yüksek seviyesine çıktı.Ekonomistlerin beklentisi, ülkede hanehalkı borçlanmasının kasımda 800 milyon sterlin seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi.Ekimde 1 milyar sterlin seviyesinde olan tüketicilerin net konut kredisi borçlanması da 3.7 milyar sterlin seviyesine yükseldi.Uzmanlar, ülkede hanehalkı borçlanmasının kasımda beklentilerin üzerinde artış göstermesinin, tüketicilerin Noel alışverişlerini normalden daha erken yapmaya başlamasından kaynaklandığını belirtti.Capital Economics Ekonomisti Bethany Beckett, konuya ilişkin değerlendirmesinde, son dönemde ülkede artan salgın vakalarının tüketicilerin önümüzdeki dönem harcamalarını baskılamasının beklendiğini aktararak, "Reel hanehalkı gelirlerinin azalması, yüksek enflasyon ve gelecek aylarda artacak vergiler nedeniyle tüketicilerin, harcamalarında önümüzdeki birkaç çeyrek boyunca zorlanacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20210904/rus-senator-abd-yeni-bir-ekonomik-krizin-esiginde-1048609598.html
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ingiltere, ingiltere merkez bankası (boe), kredi, kredi kartı, borçlanma

İngiltere'de bireysel borçlanma son 16 ayın en yüksek seviyesinde

01:50 05.01.2022
© REUTERS / Stefan Wermuthİngiltere bayrağı
İngiltere bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.01.2022
© REUTERS / Stefan Wermuth
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İngiltere'de tüketicilerin bireysel tüketici kredisi ve kredi kartı borçlanması, Kasım 2021'de 1.2 milyar sterlinle son 16 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.
İngiltere Merkez Bankası (BoE) verilerine göre, ülkede bireysel tüketici kredisi ve kredi kartı borçlanması kasımda yüzde 6.4 artarak 1.2 milyar sterlin ile son 16 ayın en yüksek seviyesine çıktı.
Ekonomistlerin beklentisi, ülkede hanehalkı borçlanmasının kasımda 800 milyon sterlin seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi.
Ekimde 1 milyar sterlin seviyesinde olan tüketicilerin net konut kredisi borçlanması da 3.7 milyar sterlin seviyesine yükseldi.
Uzmanlar, ülkede hanehalkı borçlanmasının kasımda beklentilerin üzerinde artış göstermesinin, tüketicilerin Noel alışverişlerini normalden daha erken yapmaya başlamasından kaynaklandığını belirtti.
Capital Economics Ekonomisti Bethany Beckett, konuya ilişkin değerlendirmesinde, son dönemde ülkede artan salgın vakalarının tüketicilerin önümüzdeki dönem harcamalarını baskılamasının beklendiğini aktararak, "Reel hanehalkı gelirlerinin azalması, yüksek enflasyon ve gelecek aylarda artacak vergiler nedeniyle tüketicilerin, harcamalarında önümüzdeki birkaç çeyrek boyunca zorlanacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
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