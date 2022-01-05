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https://tr.sputniknews.com/20220105/interaktif-kredi-ceosu-gumus-13-milyon-kisinin-kara-listeye-dusmesi-bekleniyor-1052444465.html
Interaktif Kredi CEO’su Gümüş: 1.3 milyon kişinin kara listeye düşmesi bekleniyor
Interaktif Kredi CEO’su Gümüş: 1.3 milyon kişinin kara listeye düşmesi bekleniyor
Interaktif Kredi CEO’su Mustafa Gümüş “2021’de son çeyrek verisi çıkmadan ilk üç çeyreğe baktığımızda rakam 970 bini geçmiş durumda. Yıl sonunda da kara... 05.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-05T21:45+0300
2022-01-05T21:45+0300
görüş
türkiye
banka
emekli
kredi
anlat bana
mustafa gümüş
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Radyo Sputnik’te yayınlanan Meliha Okur’la Anlat Bana programının bu haftaki stüdyo konuğu Interaktif Kredi CEO’su Mustafa Gümüş, banka kredileriyle ilgili merak edilenleri anlattı. Gümüş, 2021 sonu itibarıyla 1 milyon 300 bin kişinin kara listeye düşmesinin beklendiğini söyledi.Pandemi döneminin başladığı dönemde Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile bankalarda hem çeklerde hem kredilerde yasal takibe aktarımın durdurulduğunu hatırlatan Gümüş, “Kararname gereği borcunu ödeyemeyen vatandaşlar kara listeye aktarılmamıştı. Kararname süresinin 1 Ekim’de sona ermesiyle insanlar yasal takibe daha fazla düşmeye başladı. 2020 yılında 650 bin civarında müşteri yasal takibe düşmüş görünürken, 2021’de son çeyrek verisi çıkmadan ilk üç çeyreğe baktığımızda rakam 970 bini geçmiş durumda. Yıl sonunda da kara listeye düşmüş müşteri sayısı olarak 1.3 milyon gibi bir beklentimiz var” dedi.‘Bu dönem, krediler için zor’Kişilerin bankalara borçlu olduğunu ve yapılandırmak istediğinde faizlerin çok yüksek seviyelere çıktığını ifade eden Gümüş, “Bir diğer kanayan yara da 50 bin lira üzerinde kullanılmak istenen ihtiyaç kredilerinde vadelerin BDDK tarafından 24 aya düşürülmesi. Bu da en ucuz faizle en düşük taksitin 3 bin liranın üzerinde olması anlamına geliyor. Bir taraftan kredi faizleri yüksek ve vadeler çok kısa, bununla birlikte kısa olduğu için yapılandırma yapmak zor, diğer taraftan fiyatlar artıyor ve ödeme zorlukları başlıyor. Bu döneme krediler için zor bir dönem diyebiliriz” dedi.‘Emeklilerin çok büyük kısmı maaşını bloke ederek kredi kullanıyor’Emeklilerin geçinebilmek için daha fazla kredi kullandıklarını ifade eden Gümüş, “Emeklilerin çok büyük kısmı maaşını bloke ederek kredi kullanıyor. Bu talepler bize de çok geliyor. Emekli maaşı tek başına geçinmek için yeterli değil ve bu insanların kredi kullanması gerekiyor. Haliyle emeklilerin çok büyük bir kısmı kredi borçlusu. 50 bin TL üzerindeki ihtiyaç kredilerinde vadelerin kısaltılması sebebiyle de emekliler kredilerini yapılandırmakta zorluk çekmeye başladılar. Maaşlarının bir kısmı krediye gidiyor ve yaşam şartları daha da zorlaşıyor. Kredi puanlarını iyi bilirlerse pazarlık yapmak güçleri yüksek olacak. Daha düşük faizlerle daha uzun vadelerde kredi kullanabilirler. Interaktif Kredi olarak bunları birkaç saat içinde hallediyoruz” ifadelerini kullandı.Türkiye’nin kredi müşteri profilini de paylaşan Gümüş, “An itibarıyla 25-45 yaş arası kişiler daha çok kredi kullanıyor” diye konuştu.
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Meliha Okur
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türkiye, banka, emekli, kredi, anlat bana, mustafa gümüş

Interaktif Kredi CEO’su Gümüş: 1.3 milyon kişinin kara listeye düşmesi bekleniyor

21:45 05.01.2022
© AAbanka, kredi, faiz
banka, kredi, faiz - Sputnik Türkiye, 1920, 05.01.2022
© AA
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- Sputnik Türkiye
Meliha Okur
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Interaktif Kredi CEO’su Mustafa Gümüş “2021’de son çeyrek verisi çıkmadan ilk üç çeyreğe baktığımızda rakam 970 bini geçmiş durumda. Yıl sonunda da kara listeye düşmüş müşteri sayısı olarak 1.3 milyon gibi bir beklentimiz var” dedi.
Radyo Sputnik’te yayınlanan Meliha Okur’la Anlat Bana programının bu haftaki stüdyo konuğu Interaktif Kredi CEO’su Mustafa Gümüş, banka kredileriyle ilgili merak edilenleri anlattı. Gümüş, 2021 sonu itibarıyla 1 milyon 300 bin kişinin kara listeye düşmesinin beklendiğini söyledi.
Pandemi döneminin başladığı dönemde Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile bankalarda hem çeklerde hem kredilerde yasal takibe aktarımın durdurulduğunu hatırlatan Gümüş, “Kararname gereği borcunu ödeyemeyen vatandaşlar kara listeye aktarılmamıştı. Kararname süresinin 1 Ekim’de sona ermesiyle insanlar yasal takibe daha fazla düşmeye başladı. 2020 yılında 650 bin civarında müşteri yasal takibe düşmüş görünürken, 2021’de son çeyrek verisi çıkmadan ilk üç çeyreğe baktığımızda rakam 970 bini geçmiş durumda. Yıl sonunda da kara listeye düşmüş müşteri sayısı olarak 1.3 milyon gibi bir beklentimiz var” dedi.

‘Bu dönem, krediler için zor’

Kişilerin bankalara borçlu olduğunu ve yapılandırmak istediğinde faizlerin çok yüksek seviyelere çıktığını ifade eden Gümüş, “Bir diğer kanayan yara da 50 bin lira üzerinde kullanılmak istenen ihtiyaç kredilerinde vadelerin BDDK tarafından 24 aya düşürülmesi. Bu da en ucuz faizle en düşük taksitin 3 bin liranın üzerinde olması anlamına geliyor. Bir taraftan kredi faizleri yüksek ve vadeler çok kısa, bununla birlikte kısa olduğu için yapılandırma yapmak zor, diğer taraftan fiyatlar artıyor ve ödeme zorlukları başlıyor. Bu döneme krediler için zor bir dönem diyebiliriz” dedi.

‘Emeklilerin çok büyük kısmı maaşını bloke ederek kredi kullanıyor’

Emeklilerin geçinebilmek için daha fazla kredi kullandıklarını ifade eden Gümüş, “Emeklilerin çok büyük kısmı maaşını bloke ederek kredi kullanıyor. Bu talepler bize de çok geliyor. Emekli maaşı tek başına geçinmek için yeterli değil ve bu insanların kredi kullanması gerekiyor. Haliyle emeklilerin çok büyük bir kısmı kredi borçlusu. 50 bin TL üzerindeki ihtiyaç kredilerinde vadelerin kısaltılması sebebiyle de emekliler kredilerini yapılandırmakta zorluk çekmeye başladılar. Maaşlarının bir kısmı krediye gidiyor ve yaşam şartları daha da zorlaşıyor. Kredi puanlarını iyi bilirlerse pazarlık yapmak güçleri yüksek olacak. Daha düşük faizlerle daha uzun vadelerde kredi kullanabilirler. Interaktif Kredi olarak bunları birkaç saat içinde hallediyoruz” ifadelerini kullandı.
Türkiye’nin kredi müşteri profilini de paylaşan Gümüş, “An itibarıyla 25-45 yaş arası kişiler daha çok kredi kullanıyor” diye konuştu.
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