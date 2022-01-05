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https://tr.sputniknews.com/20220105/irakta-abdye-ait-victory-askeri-ussune-fuze-saldirisi-1052413129.html
Irak'ta ABD'ye ait Victory Askeri Üssü'ne füze saldırısı
Irak'ta ABD'ye ait Victory Askeri Üssü'ne füze saldırısı
Irak’ın başkenti Bağdat'ta havalimanı çevresindeki Victory Askeri Üssü'ne füze saldırısı yapıldığı duyuruldu. 05.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-05T04:05+0300
2022-01-05T04:05+0300
2022-01-05T04:05+0300
dünya
abd
irak
kasım süleymani
füze saldırısı
katyuşa
bağdat
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Irak merkezli Nasnews haber sitesinin bir güvenlik kaynağına dayandırdığı habere göre, Victory Askeri Üssü'ne düzenlenen saldırı, Katyuşa füzeleriyle gerçekleştirildi.Füzelerin düşmesinin ardından bölgeden siren sesleri duyuldu.Olaya ilişkin resmi makamlardan henüz bir açıklama yapılmadı.Öte yandan İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin 3 Ocak 2020'de ABD suikastıyla öldürülmesinin yıl dönümünde 3. kez saldırı düzenlenmesi dikkati çekti.Bağdat'taki Victory Askeri Üssü 2 gün önce patlayıcı yüklü 2insansız hava aracı (İHA) tarafından hedef alınmıştı.Ayrıca ülkenin batısındaki Enbar kentinde uluslararası koalisyon danışmanlarının bulunduğu Ayn el-Esad Üssü'ne de dün benzeri bir saldırı düzenlenmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220104/irandan-abdye-cagri-trump-yargilanmazsa-intikam-alacagiz-1052380509.html
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abd, irak, kasım süleymani, füze saldırısı, katyuşa, bağdat, victory askeri üssü
Irak'ta ABD'ye ait Victory Askeri Üssü'ne füze saldırısı
Irak’ın başkenti Bağdat'ta havalimanı çevresindeki Victory Askeri Üssü'ne füze saldırısı yapıldığı duyuruldu.
Irak merkezli Nasnews haber sitesinin bir güvenlik kaynağına dayandırdığı habere göre,
Victory Askeri Üssü'ne düzenlenen saldırı, Katyuşa füzeleriyle gerçekleştirildi.
Füzelerin düşmesinin ardından bölgeden siren sesleri duyuldu.
Olaya ilişkin resmi makamlardan henüz bir açıklama yapılmadı.
Öte yandan İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin 3 Ocak 2020'de ABD suikastıyla öldürülmesinin yıl dönümünde 3. kez saldırı düzenlenmesi dikkati çekti.
Bağdat'taki Victory Askeri Üssü 2 gün önce patlayıcı yüklü 2insansız hava aracı (İHA) tarafından hedef alınmıştı.
Ayrıca ülkenin batısındaki Enbar kentinde uluslararası koalisyon danışmanlarının bulunduğu Ayn el-Esad Üssü'ne de dün benzeri bir saldırı düzenlenmişti.