https://tr.sputniknews.com/20220105/irakta-abdye-ait-victory-askeri-ussune-fuze-saldirisi-1052413129.html

Irak'ta ABD'ye ait Victory Askeri Üssü'ne füze saldırısı

Irak'ta ABD'ye ait Victory Askeri Üssü'ne füze saldırısı

Irak’ın başkenti Bağdat'ta havalimanı çevresindeki Victory Askeri Üssü'ne füze saldırısı yapıldığı duyuruldu. 05.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-05T04:05+0300

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dünya

abd

irak

kasım süleymani

füze saldırısı

katyuşa

bağdat

victory askeri üssü

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Irak merkezli Nasnews haber sitesinin bir güvenlik kaynağına dayandırdığı habere göre, Victory Askeri Üssü'ne düzenlenen saldırı, Katyuşa füzeleriyle gerçekleştirildi.Füzelerin düşmesinin ardından bölgeden siren sesleri duyuldu.Olaya ilişkin resmi makamlardan henüz bir açıklama yapılmadı.Öte yandan İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin 3 Ocak 2020'de ABD suikastıyla öldürülmesinin yıl dönümünde 3. kez saldırı düzenlenmesi dikkati çekti.Bağdat'taki Victory Askeri Üssü 2 gün önce patlayıcı yüklü 2insansız hava aracı (İHA) tarafından hedef alınmıştı.Ayrıca ülkenin batısındaki Enbar kentinde uluslararası koalisyon danışmanlarının bulunduğu Ayn el-Esad Üssü'ne de dün benzeri bir saldırı düzenlenmişti.

https://tr.sputniknews.com/20220104/irandan-abdye-cagri-trump-yargilanmazsa-intikam-alacagiz-1052380509.html

irak

victory askeri üssü

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abd, irak, kasım süleymani, füze saldırısı, katyuşa, bağdat, victory askeri üssü