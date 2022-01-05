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İran Dışişleri: Nükleer görüşmeler olumlu yönde ilerliyor
İran Dışişleri: Nükleer görüşmeler olumlu yönde ilerliyor
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Başmüzakereci Ali Bakıri, Viyana'da yapılan nükleer müzakerelerin olumlu yönde devam ettiğini söyledi. 05.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-05T22:59+0300
2022-01-05T23:01+0300
dünya
iran
viyana
iran nükleer müzakereleri
nükleer anlaşma
muhammed bakıri
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İran resmi ajansı IRNA'ya göre, Başmüzakereci Bakıri, Avusturya'nın başkenti Viyana'da yapılan nükleer müzakereler kapsamında Rusya, Çin, Almanya, Fransa, İngiltere heyetleriyle ve Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı ve Siyasi Direktörü Enrique Mora ile ayrı ayrı görüşmelerde bulundu.Görüşmelerin olumlu olduğunu ve ilerleme kaydedildiğini aktaran Bakıri, müzakerelerin başarısının İran'a yönelik yaptırımların etkin bir şekilde kaldırılmasına bağlı olduğunu ifade etti.Bakıri, "Görüşmeler olumlu ve ilerliyor. Karşı tarafın yaptırımları kaldırmasındaki ciddiyeti ve İran'ın özellikle doğrulama ve garantiler konularında önerdiği mekanizmaları kabul etmesi, kısa sürede bir anlaşmaya varılmasına imkan sağlayacaktır" dedi.Nükleer anlaşmanın yeniden tam anlamıyla uygulanmasını sağlama ve ABD'nin anlaşmaya dönüşünün ele alındığı nükleer görüşmeler, Rusya, Çin, Almanya, Fransa, İngiltere ve İran'dan üst düzey temsilcilerin katılımıyla Viyana'da yapılıyor.Görüşmelere dolaylı katılan ABD, İran'ın anlaşmadaki taahhütlerine geri dönmesini isterken Tahran ise nükleer anlaşmadan ayrılan taraf olarak öncelikle Washington'un anlaşmaya dönerek yaptırımları kaldırmasını istiyor.
https://tr.sputniknews.com/20220104/iran-disisleri-abd-ile-yazili-olarak-gorus-alisverisi-yapiliyor-1052374214.html
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iran, viyana, iran nükleer müzakereleri, nükleer anlaşma, muhammed bakıri

İran Dışişleri: Nükleer görüşmeler olumlu yönde ilerliyor

22:59 05.01.2022 (güncellendi: 23:01 05.01.2022)
© REUTERS / Lisi Niesnerİran - bayrak - İran bayrağı
İran - bayrak - İran bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.01.2022
© REUTERS / Lisi Niesner
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İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Başmüzakereci Ali Bakıri, Viyana'da yapılan nükleer müzakerelerin olumlu yönde devam ettiğini söyledi.
İran resmi ajansı IRNA'ya göre, Başmüzakereci Bakıri, Avusturya'nın başkenti Viyana'da yapılan nükleer müzakereler kapsamında Rusya, Çin, Almanya, Fransa, İngiltere heyetleriyle ve Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı ve Siyasi Direktörü Enrique Mora ile ayrı ayrı görüşmelerde bulundu.
Görüşmelerin olumlu olduğunu ve ilerleme kaydedildiğini aktaran Bakıri, müzakerelerin başarısının İran'a yönelik yaptırımların etkin bir şekilde kaldırılmasına bağlı olduğunu ifade etti.
Bakıri, "Görüşmeler olumlu ve ilerliyor. Karşı tarafın yaptırımları kaldırmasındaki ciddiyeti ve İran'ın özellikle doğrulama ve garantiler konularında önerdiği mekanizmaları kabul etmesi, kısa sürede bir anlaşmaya varılmasına imkan sağlayacaktır" dedi.
Nükleer anlaşmanın yeniden tam anlamıyla uygulanmasını sağlama ve ABD'nin anlaşmaya dönüşünün ele alındığı nükleer görüşmeler, Rusya, Çin, Almanya, Fransa, İngiltere ve İran'dan üst düzey temsilcilerin katılımıyla Viyana'da yapılıyor.
Görüşmelere dolaylı katılan ABD, İran'ın anlaşmadaki taahhütlerine geri dönmesini isterken Tahran ise nükleer anlaşmadan ayrılan taraf olarak öncelikle Washington'un anlaşmaya dönerek yaptırımları kaldırmasını istiyor.
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