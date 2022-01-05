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'IŞİD bağlantısı' gerekçesiyle mal varlıkları dondurulmuştu: Hükümler yürürlükten kaldırıldı
'IŞİD bağlantısı' gerekçesiyle mal varlıkları dondurulmuştu: Hükümler yürürlükten kaldırıldı
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararı doğrultusunda, 'DEAŞ ve El Kaide ile bağlantılı' olduğu gerekçesiyle daha önce mal varlığı dondurulan bazı... 05.01.2022, Sputnik Türkiye
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işid
el kaide
deaş
resmi gazete
akp
karar
mal varlığı
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BMGK'nin 1267, 1988 ve 1989 sayılı kararlarıyla listelenen kişi, kuruluş veya organizasyonların tasarrufunda bulunan mal varlığının dondurulması hakkındaki 30 Eylül 2013 tarihli ve 2013/5428 sayılı Bakanlar Kurulu kararının eki 1 sayılı listede değişiklik yapılmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, 'DEAŞ ve El Kaide ile bağlantılı gerçek kişiler' listesinde yer alan ve mal varlığı dondurulan 'Mevlüt Kar', 'Denis Mamadou Gerhard Cuspert', 'Nayef Salam Muhammad Ujaym Al-Hababi', 'Turki Mubarak Abdullah Ahmad Al-Binali' ve 'Tuah Febriwansyah' isimli şahıslara ilişkin hükümler yürürlükten kaldırıldı.Böylece adı geçen kişiler söz konusu listeden çıkarıldı.
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işid, el kaide, deaş, resmi gazete, akp, karar, mal varlığı, mal

'IŞİD bağlantısı' gerekçesiyle mal varlıkları dondurulmuştu: Hükümler yürürlükten kaldırıldı

10:06 05.01.2022
© AAResmi Gazete
Resmi Gazete - Sputnik Türkiye, 1920, 05.01.2022
© AA
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Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararı doğrultusunda, 'DEAŞ ve El Kaide ile bağlantılı' olduğu gerekçesiyle daha önce mal varlığı dondurulan bazı kişiler hakkındaki hükümler yürürlükten kaldırıldı.
BMGK'nin 1267, 1988 ve 1989 sayılı kararlarıyla listelenen kişi, kuruluş veya organizasyonların tasarrufunda bulunan mal varlığının dondurulması hakkındaki 30 Eylül 2013 tarihli ve 2013/5428 sayılı Bakanlar Kurulu kararının eki 1 sayılı listede değişiklik yapılmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, 'DEAŞ ve El Kaide ile bağlantılı gerçek kişiler' listesinde yer alan ve mal varlığı dondurulan 'Mevlüt Kar', 'Denis Mamadou Gerhard Cuspert', 'Nayef Salam Muhammad Ujaym Al-Hababi', 'Turki Mubarak Abdullah Ahmad Al-Binali' ve 'Tuah Febriwansyah' isimli şahıslara ilişkin hükümler yürürlükten kaldırıldı.
Böylece adı geçen kişiler söz konusu listeden çıkarıldı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.12.2021
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