https://tr.sputniknews.com/20220105/israilde-koronavirus-vaka-sayisi-tum-zamanlarin-en-yuksek-seviyesinde-1052425709.html

İsrail'de koronavirüs vaka sayısı tüm zamanların en yüksek seviyesinde

İsrail'de koronavirüs vaka sayısı tüm zamanların en yüksek seviyesinde

İsrail'de halihazırda uygulanan seyahat kısıtlamalarına ve karantina önlemlerine rağmen, şimdiye kadarki en yüksek sayıda yeni koronavirüs vaka sayısı... 05.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-05T12:54+0300

2022-01-05T12:54+0300

2022-01-05T12:54+0300

koronavirüs

israil

naftali bennett

karantina

koronavirüs

kovid-19

koronavirüsle mücadele

vaka sayısı

koronavirüs tedbirleri

omicron

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/19/1044816552_0:149:3110:1898_1920x0_80_0_0_698be3d6a932b0bca6203242f25a8870.jpg

İsrail Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede bir gün içinde 11 bin 978 yeni vaka tespit edildi, toplam ağır hasta sayısı 125'e yükseldi. Kovid-19'un Omicron varyantının giderek yayıldığı İsrail'de vaka sayısı önceki haftaya göre yüzde 360 arttı. Önceki rekor, delta varyantının yükselişi sırasında kaydedilen 11 bin 345 vaka sayısı ile 2 Eylül'de kırılmıştı. Yeni rekor ise, daha bulaşıcı olan ancak aşılanmış kişiler arasında daha az ölüm vakasına neden olan Omicron varyantında kaydedildi.Omicron varyantı, dünyanın diğer ülkelerinde olduğu gibi İsrail'de de büyük bir hızla yayılıyor, ancak bu durum ölüm oranlarını etkilemedi. Öte yandan, koronavirüs önlemleri ve aşılama hızı göz önünde bulundurulduğunda, İsrail Omicron varyantına rağmen salgından en az etkilenen ülkeler arasındaki yerini koruyor.'Omicron dalgasının kontrolü yok'Sağlık Bakanlığı'nın en üst düzey halk sağlığı yetkilisi Sharon Alroy-Preis, Kanal 13'e yaptığı açıklamada "Omicron dalgasının kontrolü yok" dedi. Kudüs'te bulunan Shaare Zedek Tıp Merkezi başkanı Jonathan Halevy ise, "Muhtemelen kimse enfeksiyondan korunmuyor" açıklamasında bulundu.İsrail Başbakanı Naftali Bennett de, dün yaptığı açıklamada, Sheba Tıp Merkezi'ndeki bir çalışmanın erken sonuçlarına göre 4. aşısını olan kişilerdeki antikor seviyesinde yaklaşık 5 kat artış yaşandığını belirtmişti. 'Tamamen farklı bir oyun'"Yeni hedef, toplumun en savunmasız insanlarını başka bir ulusal kilitlenme olmadan korumak" diyen Bennett, Omicron varyantını "Tamamen farklı bir oyun" ifadeleriyle nitelendirdi ve "Çalışmaya devam etmek istiyorsak, gözümüzü topun üzerinde tutmalıyız" ifadelerini kullandı.Bennett ayrıca, "Diğer ülkelerin seçtiği stratejiyi seçebilirdik ve bu bir tecrit uygulamak olurdu. Geçen yıl çok büyük bir hasarla olan buydu. Bunun yerine, zor olsa bile sorumluluk almaya karar veriyoruz" açıklamasında bulundu.Öte yandan İsrail'de, ekonominin zarar görmesini önlemek için karantinaları azaltmak da dahil olmak üzere bir dizi değişikliğe gidildi ve sınırlı sayıda ülkeden turist girişine izin verildi.'Çoğu bakanlık eski hükümet dönemine göre daha iyi çalışıyor'Ben-Gurion Üniversitesi halk sağlığı bölüm başkanı olan ve ulusal danışma komitesinde yer alan Dr. Nadav Davidovich ise, "Çoğu bakanlık şimdi eski hükümet döneminde olduğundan daha iyi çalışıyor" dedi.İsrail'in sağlık direktörü Nachman Ash ise, dördüncü aşının daha fazla İsrailliye uygulanabileceğini, ancak bunun yeterince hızlı olup olmayacağı konusunda emin olmadığını söyledi. Radyo 103'e konuşan Ash, "Bedeli yüksek sayıda enfeksiyon olsa da sürü bağışıklığı gerçekleşebilir. Ancak buna enfeksiyonlar yoluyla ulaşmak istemiyoruz” dedi.

https://tr.sputniknews.com/20220104/israil-koronavirus-asisinin-dorduncu-dozu-antikoru-bes-kat-artiriyor-1052394978.html

israil

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

israil, naftali bennett, karantina, koronavirüs, kovid-19, koronavirüsle mücadele, vaka sayısı, koronavirüs tedbirleri , omicron