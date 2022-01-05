İYİ Partili Usta: Erdoğan, enflasyon gerçeğini ilk kez kabul etti

“Enflasyonu hiç söylemiyordu. Kabine toplantısı sonrasında enflasyon gerçeği olduğunu kabul etti. Bir cumhurbaşkanının 3-4 yıl önce kabul etmesi gereken bir gerçeği bugün kabul etmesi; yine de kendisi açısından bir gelişme belki. Burada sadece ‘üzüntülü' olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanlığı makamı üzüntü ifade edecek makam değildir. İcra makamıdır. Bununla ilgili bir program ortaya koyup Türkiye'yi bu ayıptan, milleti de bu fakirleşmeden kurtarması lazım.”