https://tr.sputniknews.com/20220105/izmirde-durdurulan-aractan-tarihi-mezar-steli-cikti-1052416984.html

İzmir'de durdurulan araçtan tarihi mezar steli çıktı

İzmir'de durdurulan araçtan tarihi mezar steli çıktı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde jandarmanın durdurduğu araçta yapılan aramada 6'ncı yüzyıl Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen mezar steli ele geçirildi. 05.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-05T09:41+0300

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İzmir Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Kemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir araçta tarihi eser bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.Teknik ve fiziki takibin ardından Aklan Mahallesi'nde durdurulan araçta yapılan aramada 6'ncı yüzyıl Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen mezar steli ele geçirildi.Tarihi eser İzmir Müze Müdürlüğü'ne teslim edilirken, İ.D., S.D. ve N.D. gözaltına alındı.

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