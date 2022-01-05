Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20220105/izmirde-durdurulan-aractan-tarihi-mezar-steli-cikti-1052416984.html
İzmir'de durdurulan araçtan tarihi mezar steli çıktı
İzmir'de durdurulan araçtan tarihi mezar steli çıktı
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde jandarmanın durdurduğu araçta yapılan aramada 6'ncı yüzyıl Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen mezar steli ele geçirildi. 05.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-05T09:41+0300
2022-01-05T09:41+0300
türkiye
izmir
türkiye
tarihi kalıntı
kalıntı
arkeolojik kalıntı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/05/1052416952_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_3e9822c984d9c4f6fceb7955d44f8ed0.jpg
İzmir Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Kemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir araçta tarihi eser bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.Teknik ve fiziki takibin ardından Aklan Mahallesi'nde durdurulan araçta yapılan aramada 6'ncı yüzyıl Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen mezar steli ele geçirildi.Tarihi eser İzmir Müze Müdürlüğü'ne teslim edilirken, İ.D., S.D. ve N.D. gözaltına alındı.
https://tr.sputniknews.com/20220104/antik-kente-ev-sahipligi-yapan-konuralp-arkeolojik-sit-alani-oldu-1052390499.html
türkiye
izmir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/05/1052416952_85:0:1200:836_1920x0_80_0_0_ca1b3f28cc5401314ada2d184e1b52c7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
izmir, türkiye, tarihi kalıntı, kalıntı, arkeolojik kalıntı

İzmir'de durdurulan araçtan tarihi mezar steli çıktı

09:41 05.01.2022
© DHAİzmir'de durdurulan araçtan tarihi mezar steli çıktı
İzmir'de durdurulan araçtan tarihi mezar steli çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.01.2022
© DHA
Abone ol
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde jandarmanın durdurduğu araçta yapılan aramada 6'ncı yüzyıl Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen mezar steli ele geçirildi.
İzmir Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Kemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir araçta tarihi eser bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Teknik ve fiziki takibin ardından Aklan Mahallesi'nde durdurulan araçta yapılan aramada 6'ncı yüzyıl Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen mezar steli ele geçirildi.
Tarihi eser İzmir Müze Müdürlüğü'ne teslim edilirken, İ.D., S.D. ve N.D. gözaltına alındı.
Antik kente ev sahipliği yapan Konuralp 'arkeolojik sit alanı' oldu - Sputnik Türkiye, 1920, 04.01.2022
MULTİMEDYA
Antik kente ev sahipliği yapan Konuralp 'arkeolojik sit alanı' oldu
Dün, 14:37
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
09:55Mardin'de elektrik hatlarında 'aşırı yüklenme' patlamaları
09:55İYİ Partili Usta: Erdoğan, enflasyon gerçeğini ilk kez kabul etti
09:53Hawaii'de yanardağın içine düşen yaşlı adam hayatını kaybetti
09:52Belediyeye kadına ayrımcılık cezası
09:49Oğluna döner arasında uyuşturucu gönderen baba tutuklandı
09:41Prof. Dr. Kaya: Omicron varyantının akciğerlerde tahribat yapıcı etkisi şimdilik gözükmüyor
09:41İzmir'de durdurulan araçtan tarihi mezar steli çıktı
09:34Dünya yazarı Aktaş: Merkez Bankası, Hazine'nin döviziyle kâr etmişse bu suçtur
09:22İBB Gençlik ve Spor Müdürü Öztürk hakkında soruşturma
09:08Hürriyet yazarı Selvi, Optimar'ın seçim anketini paylaştı: 'Rüzgar tersine döndü'
09:02Mehmet Barlas: Devlet zam yapmamaya çalışsa da, yılın ilk saatlerinde mecbur kalındı
08:50Bakanlık, içme suları için harekete geçti
08:38TEİS Genel Başkanı Saydan: Nöbetçi eczanelerdeki yoğunluk 'ücret yanılgısı' kaynaklı
08:34Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor
08:27'Dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü, polislerin üzerine araç sürdü: 4 gözaltı
08:16Sözcü yazarı Özdil koronavirüse yakalandı
08:05Bağcılar’da çamaşır asma kavgası kanlı bitti
07:53Sözcü yazarı Öztürk: Emniyet, Kılıçdaroğlu’nun koruma müdürünü niçin aldırdı?
07:47AK Partili Kavuncu: Bu ülkede 24 yıl boyunca Allah demek yasaklandı
07:38İki ilde bazı alanlar orman sınırları dışına çıkartıldı