https://tr.sputniknews.com/20220105/kadin-cinayetlerini-durduracagiz-platformu-2021de-280-kadin-erkekler-tarafindan-olduruldu-1052431717.html

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu: 2021'de 280 kadın erkekler tarafından öldürüldü

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu: 2021'de 280 kadın erkekler tarafından öldürüldü

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, 2021 Raporu’nu açıkladı. Rapora göre, geçen yıl 280 kadın erkekler tarafından öldürüldü, 217 kadın şüpheli şekilde... 05.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-05T14:43+0300

2022-01-05T14:43+0300

2022-01-05T14:44+0300

türkiye

kadın cinayetlerini durduracağız platformu

kadın cinayeti

kadın

kadın cinayetleri

rapor

2021

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Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, 2021 Raporu'nu yayınladı. Raporda, “Bu yıl yaşanan önemli gelişmelerden biri tüm kadınların, çocukların, LGBTİQ+’ların hayatını ilgilendiren İstanbul Sözleşmesi’nden bir gecede imzanın geri çekilmesiydi” dendi.Platform, rapor ile ilgili, “Bu yıl derlediğimiz verilerde şüpheli kadın ölümlerindeki artışla beraber iki önemli sonuçla daha karşı karşıyayız. Bu yıl işlenen 280 kadın cinayetinde öldürülen kadınların 33’ünün, daha önceden polis ya da savcılığa şikâyette bulunduğu ya da koruma kararı olduğu ortaya çıktı. 33 kadın, yetkililere başvurduğu halde, yetkililerin görevini yerine getirmemesi sonucu erkek şiddetiyle öldürüldü” ifadelerini kullandı.Rapordaki veriler şöyle:280 kadının 124’ü evli̇ olduğu erkek tarafindan öldürüldü“280 kadının 124’ü evli olduğu erkek, 37’si birlikte olduğu erkek, 24’ü tanıdık birisi, 21’i eskiden evli olduğu erkek, 16’sı akrabası, 13’ü eskiden birlikte olduğu erkek, 13’ü babası, 11’i oğlu, 6’sı kardeşi, 3’ü tanımadığı birisi, 1’i kendisini bir süredir takip eden erkek tarafından öldürüldü. 11 kadının ölümüne sebep olan kişilerin yakınlık durumu tespit edilemedi.Kadınlar çoğunlukla evleri̇nde öldürüldüKadınların 178’i evinde, 33’ü sokak ortasında, 12’si arazide, 10’u işyeri, 9’u arabada, 8’i ıssız yerde, 6’sı otelde, 2’si apartman girişinde, 2’si parkta, 1’i kömürlükte, 1’i barakada, 1’i okul önünde, 1’i minibüste, 1’i evinin dışındaki tuvalette, 1’i avukatlık bürosunda, 1’i fabrikada, 1’i otoparkta, 1’i evinin önünde, 1’i sağlık ocağı bahçesinde öldürülmüştür. 10’unun öldürüldüğü yer tespit edilememiştir. Bu yıl öldürülen kadınların yüzde 64’ü evlerinde öldürüldü.143 kadın ateşli̇ si̇lahla öldürüldü134’ü ateşli silahlarla, 93’ü kesici aletle, 31’i boğularak, 8’i darp edilerek, 3’a yakılarak, 2’si yüksekten atılarak, 4’ü sert bir cisimle vurularak, 3’ü aracın altında kalarak öldürüldü. 2 kadının hangi silahla öldürüldüğü tespit edilemedi.24 kadının uzaklaştırma veya koruma kararı var, 9 kadin şi̇kayetçi̇ olmuş2021 yılında öldürülen kadınların 251’inin koruma kararının olup olmadığı bilinmiyor. 24 kadının uzaklaştırma veya koruma kararı olduğu, 9 kadının polis veya savcılık şikâyeti olduğu, ayrıca öldürülen kadınlardan 30’unun boşanma aşamasında olduğu biliniyor.”

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