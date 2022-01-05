https://tr.sputniknews.com/20220105/kadinlar-2-yildir-haber-alinamayan-gulistan-dokunun-akibetini-sordu-1052437013.html

Kadınlar, 2 yıldır haber alınamayan Gülistan Doku'nun akıbetini sordu

Kadınlar, 2 yıldır haber alınamayan Gülistan Doku'nun akıbetini sordu

2 yıldır kaybolan Gülistan Doku’nun annesi Bedriye Doku “İki yıldır hayat bize zindan oldu. Gülistan'ı ağaca sordum, toprağa sordum, demire sordum, kuşa sordum... 05.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-05T16:58+0300

2022-01-05T16:58+0300

2022-01-05T17:03+0300

görüş

gülistan doku

tunceli

insan hakları derneği (ihd)

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Tunceli’de, 5 Ocak 2020 tarihinden bu yana kendisinden haber alınamayan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku’nun kaybolmasının üzerinden 2 yıl geçti. Zainal Abarakov’un çalıştığı kafeden ayrılarak minibüse binen ve o tarihten bu yana kendisinden haber alınamayan Doku’nun akıbeti halen bilinmiyor. Kadın örgütleri, Tunceli ve Diyarbakır’da yaptıkları basın açıklaması ile Doku’nun akıbetini sordu.‘2 yıldır soruşturmada bir ilerleme yok’Tunceli’de Seyit Rıza Meydanı’nda düzenlenen açıklamaya Doku’nun ailesi de katıldı. ‘Dersim Kadın Platformu’ adına açıklama yapan Raife Yılmaz başlatılan soruşturmada 2 yıldır bir ilerleme olmadığını belirterek “Dinar Köprüsü yönünden ilerleyen ve MOBESE kayıtlarına da yansıyan kadının Doku olduğu öne sürülerek, köprüden Uzunçayır Baraj Gölü’ne atladığı algısı yaratıldı. Ancak arama çalışmalarından bir sonuç alınmadı. Dosyanın tek şüphelisi ve Gülistan'ın en son görüştüğü kişi olan Zaynal Abarakov’un ise bu süre zarfında sadece ifadesine başvuruldu" dedi.Anne Doku: İki yıldır hayat bize zindan olduAçıklamada konuşan Doku’nun annesi Bedriye Doku “İki yıldır benim kızımdan hiçbir iz yok. Ne oldu, başına ne geldi anne olarak bilmek benim hakkımdır. İki yıldır hayat bize zindan oldu. Ağlıyorum Gülistan, oturuyorum, yemek yiyorum, yürüyorum Gülistan. Gülistan'ı ağaca sordum, toprağa sordum, demire sordum, kuşa sordum kimse cevap vermiyor. Gülistan'ın başına ne geldi? Zainal Abarakov ne yaptıysa o yaptı. Kızım onun yanından gitti, niye sorgulanmıyor" şeklinde konuştu.Açıklamanın ardından Gülistan Doku’nun son görüldüğü yer olarak bilinen Dinar Köprüsü üzerinde oturma eylemi yapıldı.‘2 bin yıl geçse dahi elimiz faillerin yakasında olacak’Diyarbakır’da da kadınlar Ofis’te bulunan Hazal Parkı’nda açıklama yaptı. Açıklamayı yapan Doku için Adalet Komisyonu üyesi Dilan Ergül, "Baş şüpheli Zainal Abakarov ve ailesi sorgulanmadı. Ailesi dilediğince şehir değiştirdi. Zaynal serbestçe yurt dışına gidip gelebildi. Gülistan’ı sordukları için öğrenci kadınlar ise yurtlarından atıldı, disiplin cezaları ve gözaltılar ile yıldırılmak istendi. Kadınların öfkesinin gücü ile Gülistan Doku’yu bulacağız, Gülistan için adaleti kazanacağız. 2 değil 2 bin yıl geçse dahi elimiz faillerin ve koruyanların yakasında olacak. Gülistan'dan vazgeçmiyoruz” dedi.İHD: Failler ortaya çıkarılmalı ve akıbeti aydınlatılmalıİnsan Hakları Derneği (İHD) şubelerinin Kadın Komisyonları da yaptıkları açıklamada “Teknolojinin her alana hakim olduğu, her yerde MOBESE kameralarının olduğu bir çağda, bir kadının güpegündüz kaybolması ve cansız bedenine dahi ulaşılamamasının izah edilebilir bir yanı bulunmamaktadır. Gülistan’a ne olduğu bulunmalı, failler ortaya çıkarılmalı ve akıbeti aydınlatılmalıdır" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20220102/gulistan-dokunun-ailesi-oturma-eylemine-basladi-1052320988.html

tunceli

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gülistan doku, tunceli, insan hakları derneği (ihd)