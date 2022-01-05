https://tr.sputniknews.com/20220105/kastamonu-belediyesinde-asgari-ucret-5-bin-800-liraya-cikartildi-1052435178.html

Kastamonu Belediyesi’nde asgari ücret 5 bin 800 liraya çıkartıldı

Kastamonu Belediyesi’nde asgari ücret 5 bin 800 liraya çıkartıldı

Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, yeni yılın ilk günlerinde personeline zam müjdesi vererek, belediyedeki asgari ücret 5 bin 800 liraya... 05.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-05T16:04+0300

2022-01-05T16:04+0300

2022-01-05T16:04+0300

türkiye

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artış

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Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, Türk Yerel Hizmet-Sen Kastamonu Şube Başkanı Hikmet Çıvgın ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldiği toplantıda altıncı dönem toplu sözleşmeyi imzaladı. İmza töreninde konuşan Başkan Vidinlioğlu, Kastamonu Belediyesi'nde görev yapan memur ve işçiler için de müjde verdi.“FİYAT ARTIŞLARI PERSONELİ OLUMSUZ ETKİLEDİ”Konu ile ilgili açıklama yapan Başkan Vidinlioğlu,“Biliyorsunuz son dönemde hemen hemen her şeyin fiyatı arttı. Maaşlara da belli oranda zamlar yapıldı. Asgari ücrette artış yüzde 50 civarında oldu. Memur zammı açıklandı. O da iyileştirmesiyle birlikte yüzde 30'u geçiyor.Biz de personelimiz için yaptığımız çalışmaları tamamladık. Hem memurlarımızın hem de işçilerimizin yaşam koşullarını en iyi standartlara kavuşturmak adına üzerimize düşeni yaptık.Öncelikle sosyal denge tazminatı sözleşmesinde bugüne kadar uyguladığımız sınır yüzde 100'dü. Daha önceki toplu sözleşme ile yerel yönetim kamu çalışanlarına devlet memuru aylığının yüzde 100'ü kadar ödenebilen sosyal denge tazminatını 6. dönem toplu sözleşme ile yüzde 120'ye çıkartıldı.Son dönemlerdeki piyasa koşullarında meydana gelen çarpık fiyat artışlarından kamu personelimiz de şüphesiz olumsuz etkilenmektedir.Belediyemiz çalışanlarını bu olumsuz piyasa koşullarının etkisinden kurtarmak ve bir nebze olsun rahatlatmak için kurumumuzda görev yapmakta olan memur ve sözleşmeli personelimize ödenmekte olan sosyal denge tazminatını tavan ücret olan yüzde 120'den ödemeye karar verdik.Bu artış ile kurumumuzdaki 237 personelimize aylık ortalama 600 lira gibi bir katkı sağlamış olduk. Hayırlı uğurlu olmasını temenni ederim” dedi.'En düşük i̇şçi̇ maaşı 5 bi̇n 800 TL'Gerçekleştirilen toplantıda Başkan Vidinlioğlu'ndan bir müjde de belediye işçileri için geldi. Başkan Vidinlioğlu, “2019 yılında yapmış olduğumuz toplu iş sözleşmesi ile işçi personelimizin de memur maaş zammına gelen artıştan yararlanmasını sağlamıştık.3 Mart'ta Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamış olduğu memur maaş zam oranı ile birlikte kurumumuzda çalışmakta olan personellerimizin maaşlarında biz de gerekli düzenlemeyi tamamladık. İşçilerimizin ekonomik koşullarını en iyi seviyelere ulaştırmak adına üzerimize düşeni yaptık.Buna göre en düşük işçi maaşımızı 5 bin 800 Türk Lirası olarak belirledik. Kafasında ekonomik sıkıntılarından kurtulmuş personellerimizin kentimize ve kurumumuza daha faydalı olacağını düşündüğümüz için bu artışın önemli olduğunu ifade etmek istiyorum.Yaptığımız iyileştirmelerin tüm personelimiz için hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah şehrimizin gelişimi ve geleceği için var gücümüzle hizmet etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.Toplantı sonunda Türk Yerel Hizmet-Sen Kastamonu Şube Başkanı Hikmet Çıvgın ve yönetim kurulu üyeleri, Başkan Vidinlioğlu'na yapılan ücret iyileştirmeleri için personel adına teşekkür etti.

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kastamonu, asgari ücret, zam, fiyat, belediye, artış