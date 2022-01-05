https://tr.sputniknews.com/20220105/kayseride-otobus-devrildi-1-kisi-hayatini-kaybetti-cok-sayida-yarali-var-1052437483.html

Kayseri'de otobüs devrildi: 1 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var

Kayseri'de otobüs devrildi: 1 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde otobüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, çok sayıda yaralı var. 05.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-05T17:09+0300

2022-01-05T17:09+0300

2022-01-05T17:09+0300

türkiye

kayseri

polis

trafik kazası

kaza

otobüs

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Hacılar ilçesine bağlı Erenler caddesi üzerinde kontrolünü kaybeden otobüs şarampole devrildi.Kazanın ardından bölgeye çok sayıda polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.Olay yerine ulaşan ekiplerin çalışmaları devam ederken, kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var. Ekiplerin yaralılara müdahalesi sürüyor.

https://tr.sputniknews.com/20220103/7-kisinin-oldugu-kazada-aracin-hiz-kadrani-170te-takili-kaldi-1052354251.html

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kayseri, polis, trafik kazası, kaza, otobüs