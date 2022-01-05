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Kayseri'de otobüs devrildi: 1 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var
Kayseri'de otobüs devrildi: 1 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var
Kayseri'nin Hacılar ilçesinde otobüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, çok sayıda yaralı var. 05.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-05T17:09+0300
2022-01-05T17:09+0300
2022-01-05T17:09+0300
türkiye
kayseri
polis
trafik kazası
kaza
otobüs
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Hacılar ilçesine bağlı Erenler caddesi üzerinde kontrolünü kaybeden otobüs şarampole devrildi.Kazanın ardından bölgeye çok sayıda polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.Olay yerine ulaşan ekiplerin çalışmaları devam ederken, kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var. Ekiplerin yaralılara müdahalesi sürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220103/7-kisinin-oldugu-kazada-aracin-hiz-kadrani-170te-takili-kaldi-1052354251.html
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kayseri, polis, trafik kazası, kaza, otobüs
Kayseri'de otobüs devrildi: 1 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var
Kayseri'nin Hacılar ilçesinde otobüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, çok sayıda yaralı var.
Hacılar ilçesine bağlı Erenler caddesi üzerinde kontrolünü kaybeden
otobüs şarampole devrildi.
Kazanın ardından bölgeye çok sayıda
polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Olay yerine ulaşan
ekiplerin çalışmaları devam ederken, kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var. Ekiplerin yaralılara müdahalesi sürüyor.