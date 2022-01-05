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https://tr.sputniknews.com/20220105/kazakistan-devlet-baskani-tokayev-hukumetin-istifa-kararini-onayladi-1052413293.html
Kazakistan Devlet Başkanı Tokayev, hükümetin istifasını onayladı
Kazakistan Devlet Başkanı Tokayev, hükümetin istifasını onayladı
Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev, hükümetin istifa kararını onayladı. 05.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-05T04:21+0300
2022-01-05T05:07+0300
kazakistan
dünya
hükümet
kasım cömert tokayev
istifa
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Şiddet eylemlerine sahne olan sokak gösterilerinin yaşandığı Kazakistan'da Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev, yayınladığı kararnameyle hükümetin istifasına onay verdi.Bu doğrultuda, kabine üyelerinin yeni hükümet göreve başlayana kadar görevini sürdürmesi kararlaştırıldı.Kararnameye göre, Başbakan'ın yetkileri, geçici olarak Başbakan Yardımcısı Alihan Smayilov'a devredilecek.Ülkede hükümete, 25 Şubat 2019'dan bu yana Askar Mamin başkanlık ediyordu.Almatı ve Mangıstav eyaletinde sokağa çıkma yasağıÖte yandan Tokayev'in imzaladığı bir diğer kararnameyle, gösterilerin meydana geldiği Almatı kenti ve Mangıstav eyaletinde saat 23.00 ile 07.00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacak.İlan edilen olağanüstü hal süresince sözgelimi bölgelerde silah, mühimmat ve alkol satışı yasaklanacak ve toplu etkinlik yapılmasına izin verilmeyecek.Bununla birlikte araçların Almatı kentine giriş ve çıkışlarına da kısıtlama getirilecek.Kararnamede, belirtilen bölgelerde kamu düzeni ve özellikle önemli devlet kurumları ve stratejik tesislerinin korunmasının amaçlandığı belirtiliyor.
https://tr.sputniknews.com/20220104/kazakistan-lideri-tokayev-almati-kentinde-ve-mangistav-eyaletinde-olauanustu-hal-ilan-etti-1052407709.html
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kazakistan, hükümet, kasım cömert tokayev, istifa

Kazakistan Devlet Başkanı Tokayev, hükümetin istifasını onayladı

04:21 05.01.2022 (güncellendi: 05:07 05.01.2022)
© REUTERS / Pavel MikheyevKazakistan - protesto
Kazakistan - protesto - Sputnik Türkiye, 1920, 05.01.2022
© REUTERS / Pavel Mikheyev
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Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev, hükümetin istifa kararını onayladı.
Şiddet eylemlerine sahne olan sokak gösterilerinin yaşandığı Kazakistan'da Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev, yayınladığı kararnameyle hükümetin istifasına onay verdi.
Bu doğrultuda, kabine üyelerinin yeni hükümet göreve başlayana kadar görevini sürdürmesi kararlaştırıldı.
Kararnameye göre, Başbakan'ın yetkileri, geçici olarak Başbakan Yardımcısı Alihan Smayilov'a devredilecek.
Ülkede hükümete, 25 Şubat 2019'dan bu yana Askar Mamin başkanlık ediyordu.

Almatı ve Mangıstav eyaletinde sokağa çıkma yasağı

Öte yandan Tokayev'in imzaladığı bir diğer kararnameyle, gösterilerin meydana geldiği Almatı kenti ve Mangıstav eyaletinde saat 23.00 ile 07.00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacak.
İlan edilen olağanüstü hal süresince sözgelimi bölgelerde silah, mühimmat ve alkol satışı yasaklanacak ve toplu etkinlik yapılmasına izin verilmeyecek.
Bununla birlikte araçların Almatı kentine giriş ve çıkışlarına da kısıtlama getirilecek.
Kararnamede, belirtilen bölgelerde kamu düzeni ve özellikle önemli devlet kurumları ve stratejik tesislerinin korunmasının amaçlandığı belirtiliyor.
Kazakistan - Almatı - protesto - Sputnik Türkiye, 1920, 04.01.2022
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Kazakistan lideri Tokayev, Almatı kentinde ve Mangıstav eyaletinde olağanüstü hal ilan etti
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