https://tr.sputniknews.com/20220105/kazakistan-devlet-baskani-tokayev-hukumetin-istifa-kararini-onayladi-1052413293.html

Kazakistan Devlet Başkanı Tokayev, hükümetin istifasını onayladı

Kazakistan Devlet Başkanı Tokayev, hükümetin istifasını onayladı

Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev, hükümetin istifa kararını onayladı. 05.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-05T04:21+0300

2022-01-05T04:21+0300

2022-01-05T05:07+0300

kazakistan

dünya

hükümet

kasım cömert tokayev

istifa

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Şiddet eylemlerine sahne olan sokak gösterilerinin yaşandığı Kazakistan'da Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev, yayınladığı kararnameyle hükümetin istifasına onay verdi.Bu doğrultuda, kabine üyelerinin yeni hükümet göreve başlayana kadar görevini sürdürmesi kararlaştırıldı.Kararnameye göre, Başbakan'ın yetkileri, geçici olarak Başbakan Yardımcısı Alihan Smayilov'a devredilecek.Ülkede hükümete, 25 Şubat 2019'dan bu yana Askar Mamin başkanlık ediyordu.Almatı ve Mangıstav eyaletinde sokağa çıkma yasağıÖte yandan Tokayev'in imzaladığı bir diğer kararnameyle, gösterilerin meydana geldiği Almatı kenti ve Mangıstav eyaletinde saat 23.00 ile 07.00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacak.İlan edilen olağanüstü hal süresince sözgelimi bölgelerde silah, mühimmat ve alkol satışı yasaklanacak ve toplu etkinlik yapılmasına izin verilmeyecek.Bununla birlikte araçların Almatı kentine giriş ve çıkışlarına da kısıtlama getirilecek.Kararnamede, belirtilen bölgelerde kamu düzeni ve özellikle önemli devlet kurumları ve stratejik tesislerinin korunmasının amaçlandığı belirtiliyor.

https://tr.sputniknews.com/20220104/kazakistan-lideri-tokayev-almati-kentinde-ve-mangistav-eyaletinde-olauanustu-hal-ilan-etti-1052407709.html

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kazakistan, hükümet, kasım cömert tokayev, istifa