https://tr.sputniknews.com/20220105/kilicdaroglu-erdoganin-enflasyonun-kopugunu-almasi-icin-zamlari-da-geri-almasi-lazim-1052428370.html

Kılıçdaroğlu: Erdoğan'ın enflasyonun köpüğünü alması için zamları da geri alması lazım

Kılıçdaroğlu: Erdoğan'ın enflasyonun köpüğünü alması için zamları da geri alması lazım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Erdoğan'ın enflasyonun köpüğünü alması için zamları da geri alması lazım. Bunu yapabilir mi, yapacağını hiç sanmıyorum... 05.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-05T13:45+0300

2022-01-05T13:45+0300

2022-01-05T14:05+0300

politika

kemal kılıçdaroğlu

recep tayyip erdoğan

ak parti

chp

ekonomik kriz

erken seçim

ekonomi

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CHP Lideri Kılıçdaroğlu, CHP'yi takip eden gazetecilerle Ankara'da kahvaltıda bir araya geldi ve gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.'Mitinglere çok ağırlık vermeyeceğiz'an ve gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, "Mersin mitingi" hatırlatılarak, başka miting yapıp yapmayacağı sorusu üzerine, "Mitinglere çok fazla ağırlık vermeyeceğiz. Ağırlığı gittiğimiz illerde kanaat önderleriyle, sivil toplum kuruluşlarıyla, gençlerle buluşmaya veriyoruz" ifadesini kullandı.'Zorlayacak, çıkmayacağız'Salgın nedeniyle CHP'nin kurultay takviminin ertelenip ertelenmeyeceğine yönelik soru üzerine Kılıçdaroğlu, "İlk Parti Meclisi'nde bunu görüşeceğiz. Kararı Parti Meclisi, aslında MYK alıyor ama tabii önemli bir karar olduğu için biz bunu Parti Meclisi'ne taşımayı daha etik bulduk. Orada tartışacağız ve karar alacağız" sözlerini sarf etti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünkü konuşmasında yaptığı 15 Temmuz anımsatmasını nasıl yorumladığı sorulan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:'Erdoğan ekonomiyi de Türkiye'yi de yönetemiyor'Cumhurbaşkanı'nın "enflasyonun köpüğünü alacağız" sözünü nasıl değerlendirdiği sorulan Kılıçdaroğlu, "Bu kadar zamdan sonra zamları geri mi alacaklar?" yanıtını verdi.CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Hadi dolarda gerileme oldu bunu anladık, şimdi peki zamları da geri alacak mı? Erdoğan'ın enflasyonun köpüğünü alması için zamları da geri alması lazım. Bunu yapabilir mi, yapacağını hiç sanmıyorum. Söylediği sadece politik bir söylem, kendi tabanını rahatlatmak için kullandığı bir cümle. Bakın Eximbank'a talimat verildi. Eximbank ihracatçıların, ithalatçıların taleplerini karşılayamaz durumda 5 gündür. Erdoğan ekonomiyi de Türkiye'yi de yönetemiyor" görüşünü paylaştı.'Erken seçim isteyen parti önerge versin'HDP'nin ziyareti hatırlatılarak, "HDP bir ziyarette bulunmuştu, erken seçim ile ilgili önerge talebinde bulunmuştu, buna yanıtınız ne olacak?" sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:'Erdoğan'ın yapacağı en güzel şey süratle erken seçime gitmektir'"Erken seçim çağrınız devam ediyor, iktidarın kendi süresinden kısarak erken seçime gitme ihtimali var mı?" sorusunu da yanıtlayan Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:'Tanju Bey de aday olabilir'Kılıçdaroğlu, Bolu Belediye Başkanı Özcan'ın açıklamalarının hatırlatılması üzerine de "Herkesin aday olduğu bir ortamda Tanju Bey de 'ben de aday olabilirim' diyor. 100 bin imza toplarsa o da aday olabilir" dedi.CHP'nin iktidar olması durumunda yapacağı yatırımlarla ilgili soruyu yanıtlayan Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin en verimli, istihdam yaratan ve önümüzdeki süreç içerisinde bölgesinde en güçlü ülke olabilecek pozisyonda yatırımlar yapacaklarını söyledi.Kılıçdaroğlu, "Bununla ilgili çok güzel çalışmamız var. Projemiz var. Görselleri hazırlanıyor. Bu bizim 5 yıllık projemiz olacak. Sayın Erdoğan'ı yolcu ettiğimizde, yerine gelecek olan cumhurbaşkanı süratli bir şekilde bir numaralı kararnamenin de gereğini yapmak zorundadır yani devletin üst kademesindeki bütün bürokratlar istifa etmiş sayılıyor sistem öyle. O zaman siz oralara yeni isimler atayacaksınız. Bugünden her şeyin planını, programını yapıyoruz" diye konuştu.

https://tr.sputniknews.com/20211230/muharrem-ince-tahminime-gore-iktidar-26-haziranda-secim-yapmayi-planliyor-1052240844.html

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kemal kılıçdaroğlu, recep tayyip erdoğan, ak parti, chp, ekonomik kriz, erken seçim, ekonomi