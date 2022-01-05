Kızılyıldız-Fenerbahçe Beko karşılaşması Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelendi

Fenerbahçe Beko, sosyal medya adresinden yaptığı açıklamada Kızılyıldız-Fenerbahçe Beko karşılaşmasının ertelendiğini duyurdu.Açıklamada "6 Ocak Perşembe günü oynanması gereken Kızılyıldız-Fenerbahçe Beko Turkish Airlines EuroLeague 2021-22 sezonu 19. hafta karşılaşması, rakibimizde artan Kovid-19 vakaları sonucunda ileri bir tarihe ertelenmiştir" denildi.
Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'ndeki Kızılyıldız maçının, rakibinde artan Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelendiğini açıkladı.
Fenerbahçe Beko, sosyal medya adresinden yaptığı açıklamada Kızılyıldız-Fenerbahçe Beko karşılaşmasının ertelendiğini duyurdu.
Açıklamada "6 Ocak Perşembe günü oynanması gereken Kızılyıldız-Fenerbahçe Beko Turkish Airlines EuroLeague 2021-22 sezonu 19. hafta karşılaşması, rakibimizde artan Kovid-19 vakaları sonucunda ileri bir tarihe ertelenmiştir" denildi.
6 Ocak Perşembe günü oynanması gereken Kızılyıldız-Fenerbahçe Beko Turkish Airlines EuroLeague 2021-22 sezonu 19. hafta karşılaşması, rakibimizde artan Covid-19 vakaları sonucunda ileri bir tarihe ertelenmiştir. pic.twitter.com/T8Rmo73VjF