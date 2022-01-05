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Kızılyıldız-Fenerbahçe Beko karşılaşması Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelendi
Kızılyıldız-Fenerbahçe Beko karşılaşması Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelendi
Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'ndeki Kızılyıldız maçının, rakibinde artan Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelendiğini açıkladı. 05.01.2022, Sputnik Türkiye
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spor
kızılyıldız
maç
erteleme
fenerbahçe beko
koronavirüs
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Fenerbahçe Beko, sosyal medya adresinden yaptığı açıklamada Kızılyıldız-Fenerbahçe Beko karşılaşmasının ertelendiğini duyurdu.Açıklamada "6 Ocak Perşembe günü oynanması gereken Kızılyıldız-Fenerbahçe Beko Turkish Airlines EuroLeague 2021-22 sezonu 19. hafta karşılaşması, rakibimizde artan Kovid-19 vakaları sonucunda ileri bir tarihe ertelenmiştir" denildi.
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kızılyıldız, maç, erteleme, fenerbahçe beko, koronavirüs

Kızılyıldız-Fenerbahçe Beko karşılaşması Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelendi

01:16 05.01.2022 (güncellendi: 01:21 05.01.2022)
© AAFenerbahçe Beko-Real Madrid maçı, Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelendi
Fenerbahçe Beko-Real Madrid maçı, Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelendi - Sputnik Türkiye, 1920, 05.01.2022
© AA
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Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'ndeki Kızılyıldız maçının, rakibinde artan Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelendiğini açıkladı.
Fenerbahçe Beko, sosyal medya adresinden yaptığı açıklamada Kızılyıldız-Fenerbahçe Beko karşılaşmasının ertelendiğini duyurdu.
Açıklamada "6 Ocak Perşembe günü oynanması gereken Kızılyıldız-Fenerbahçe Beko Turkish Airlines EuroLeague 2021-22 sezonu 19. hafta karşılaşması, rakibimizde artan Kovid-19 vakaları sonucunda ileri bir tarihe ertelenmiştir" denildi.
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