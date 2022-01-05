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Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor
Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor
Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17.30’da Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca başkanlığında toplanacak. 05.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-05T08:34+0300
2022-01-05T08:34+0300
2022-01-05T08:40+0300
koronavirüs bilim kurulu
türkiye
fahrettin koca
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Koronavirüs Bilim Kurulu'nun saat 17.30’da Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacağı açıklandı. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.
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koronavirüs bilim kurulu, fahrettin koca
Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor
08:34 05.01.2022 (güncellendi: 08:40 05.01.2022)
Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17.30’da Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca başkanlığında toplanacak.
Koronavirüs Bilim Kurulu'nun saat 17.30’da Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacağı açıklandı.
Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.