https://tr.sputniknews.com/20220105/kuzey-koreden-yilin-ilk-fuze-denemesi-1052418411.html

Kuzey Kore'den yılın ilk füze denemesi

Kuzey Kore'den yılın ilk füze denemesi

Güney Kore ordusu, komşusu Kuzey Kore'nin balistik füze denemesi yaptığını ileri sürdü. 05.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-05T10:07+0300

2022-01-05T10:07+0300

2022-01-05T10:08+0300

dünya

kuzey kore

doğu çin denizi

doğu denizi

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Güney Koreli üst düzey askeri liderler, bu sabah yaptıkları açıklamada Kuzey Kore'den balistik füze olduğu düşünülen bir atış düzenlediğini duyurdu. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı füze denemesinin yerel saatle 08.10 sularında gerçekleştiğini ve bölgesel durumun ABD ile iş birliği halinde izlendiğini bildirdi.Japon Kıyı Emniyeti ise, atışı doğruladıklarını ancak kullanılan unsurun türünü belirleyemediklerini açıkladı.Füzenin Japonya'nın Münhasır Ekonomik Bölgesi'nin dışına düştüğü düşünülüyor.Pyongyang yönetimi, uluslararası tepkilerin ardından 2018'den bu yana nükleer ve uzun menzilli füze testlerine tek taraflı yasağa sadık kalsa da, o zamandan beri kısa menzilli taktik silahları test etmeye devam ediyor. Kuzey Kore, füzelerinin Güney Kore hava savunma sistemlerinden kaçınabileceğini iddia ediyor.Bu sabah gerçekleştirilen balistik füze denemesi doğrulanması durumunda, Kuzey Kore'nin Ekim ayında denizaltından fırlatılan balistik füze denemesinden bu yana yaptığı ilk füze denemesi olacak.Japonya'daki NHK televizyonu, Başbakan Fumio Kişida'nın gelişmeler üzerine kriz masası kurduğunu bildirdi. Japonya Başbakanı Kişida, Kuzey Kore'nin geçen yıldan beri sürdürdüğü denemeleri "oldukça talihsiz bulduklarını" söyledi. Kişida, bölgedeki deniz ve hava taşıtlarının güvenliğinin teyit edilmesi ve olası hasar tespit çalışmalarına yönelik yetkililere talimat verdiğini aktardı.Japonya Savunma Bakanı Kişi Nobuo ise düzenlediği basın toplantısında Kuzey Kore'nin füze denemelerinin bölgedeki güvenliğe ve barışa tehdit oluşturduğunu belirterek, tüm dünya için ciddi bir problem teşkil ettiğini ileri sürdü.İddia edilen balistik füze denemesi, Kuzey Kore lideri Kim Kong-un'un 'ölüm kalım mücadelesi' olarak tanımladığı krize karşı ekonomik kalkınma ve halkın yaşam koşullarının iyileştirilmesini planladıklarını açıkladığı Kore İşçi Partisi Merkez Komitesi toplantısından günler sonra gerçekleşti.Nükleer silahlardan vazgeçmeye zorlamak için ABD'nin ağır ekonomik yaptırımlarına maruz kalan Kuzey Kore, Washington'ın bu yöndeki baskılarına karşı çıkarak, ABD ve Güney Kore ile kalıcı bir barış anlaşmasına varılana kadar muhtemel saldırılara karşı güvenliğini garanti altına almak için nükleer silahlara ihtiyacı olduğu yanıtı veriyor.

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