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Lezzetli ama ölümcül Mochi: Japonya'da pirinç keki yiyen 4 kişi hayatını kaybetti
Lezzetli ama ölümcül Mochi: Japonya'da pirinç keki yiyen 4 kişi hayatını kaybetti
Japonya’da yeni yıl tatilinde geleneksel olarak tüketilen pirinç keki Mochi, bu yıl da 4 kişinin boğularak hayatını kaybetmesine neden olurken, 12 kişi ise... 05.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-05T12:35+0300
2022-01-05T12:38+0300
japonya
mochi
dünya
ölüm
boğulma
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Japonya’da her yeni yıl tatili döneminde tüketilen ve yapışkan kıvamı nedeniyle yaşlı ve çocuklar için boğulma tehlikesi oluşturan pirinç keki Mochi, bu sene de 4 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.Tokyo İtfaiye Departmanı'ndan yapılan açıklamada Mochi yemeye çalışan 4 kişinin boğularak hayatını kaybettiği, 12 kişinin ise hastaneye kaldırıldığı belirtilirken, hayatını kaybedenlerin 80 yaş ve üzerinde oldukları bildirildi.Uzmanlar uyarıyorPirincin un haline getirilmesiyle hazırlanan ve yapışkan kıvamı nedeniyle boğulma riski oluşturan Mochi, her sene yeni yıl tatilinde Japonya’da yüksek miktarda tüketiliyor.Her yeni yıl öncesi, yaşlı ve çocuklar için boğulma uyarısı yapan yetkililer, yapışkan kıvamlı pirinç kekinin çok çiğnenmesi ve küçük parçalara bölünerek tüketilmesi çağrısında bulunuyor.Uyarılara rağmen, her yıl başta yaşlılar olmak üzere birçok kişi boğulma tehlikesi atlatırken, Mochi çoğu kez can kayıplarına neden oluyor.
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japonya, mochi, ölüm, boğulma

Lezzetli ama ölümcül Mochi: Japonya'da pirinç keki yiyen 4 kişi hayatını kaybetti

12:35 05.01.2022 (güncellendi: 12:38 05.01.2022)
© AFP 2021Japonya pirinç keki Mochi
Japonya pirinç keki Mochi - Sputnik Türkiye, 1920, 05.01.2022
© AFP 2021
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Japonya’da yeni yıl tatilinde geleneksel olarak tüketilen pirinç keki Mochi, bu yıl da 4 kişinin boğularak hayatını kaybetmesine neden olurken, 12 kişi ise hastaneye kaldırıldı.
Japonya’da her yeni yıl tatili döneminde tüketilen ve yapışkan kıvamı nedeniyle yaşlı ve çocuklar için boğulma tehlikesi oluşturan pirinç keki Mochi, bu sene de 4 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.
Tokyo İtfaiye Departmanı'ndan yapılan açıklamada Mochi yemeye çalışan 4 kişinin boğularak hayatını kaybettiği, 12 kişinin ise hastaneye kaldırıldığı belirtilirken, hayatını kaybedenlerin 80 yaş ve üzerinde oldukları bildirildi.

Uzmanlar uyarıyor

Pirincin un haline getirilmesiyle hazırlanan ve yapışkan kıvamı nedeniyle boğulma riski oluşturan Mochi, her sene yeni yıl tatilinde Japonya’da yüksek miktarda tüketiliyor.
Her yeni yıl öncesi, yaşlı ve çocuklar için boğulma uyarısı yapan yetkililer, yapışkan kıvamlı pirinç kekinin çok çiğnenmesi ve küçük parçalara bölünerek tüketilmesi çağrısında bulunuyor.
Uyarılara rağmen, her yıl başta yaşlılar olmak üzere birçok kişi boğulma tehlikesi atlatırken, Mochi çoğu kez can kayıplarına neden oluyor.
Mochi - Sputnik Türkiye, 1920, 05.01.2015
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