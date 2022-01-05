https://tr.sputniknews.com/20220105/liverpool-koronavirus-nedeniyle-tesislerini-kapatti-1052433883.html

Liverpool koronavirüs nedeniyle tesislerini kapattı

Liverpool koronavirüs nedeniyle tesislerini kapattı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle antrenman tesislerini kapattı. 05.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-05T15:27+0300

2022-01-05T15:27+0300

2022-01-05T15:27+0300

spor

liverpool

kapatma

tesis

koronavirüs

kovid-19

varyant

omicron

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Liverpool'dan yapılan açıklamada, artan vaka sayıları nedeniyle A takımın çalıştığı tesislerin en az 48 saatliğine kapatıldığı kaydedildi.Premier Lig'de hafta sonu Chelsea karşısında Alisson Becker, Roberto Firmino ve Joel Matip'ten yoksun kadrosuyla mücadele eden Liverpool'da teknik direktör Jurgen Klopp da kulübedeki yerini alamamıştı.Alman teknik adam Klopp'un ardından yardımcısı Pep Lijnders'in testi de pozitif çıktı.Liverpool, Lig Kupası yarı finalinde yarın Arsenal ile oynayacakları maçın ertelenmesi için başvuruda bulundu.Premier Lig'de daha önce Manchester United da artan vakalar nedeniyle tesisleri kapatma yoluna gitmişti.

https://tr.sputniknews.com/20211213/manchester-united-koronavirus-nedeniyle-kulup-tesisini-kapatti-1051728090.html

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liverpool, kapatma, tesis, koronavirüs, kovid-19, varyant, omicron