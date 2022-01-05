https://tr.sputniknews.com/20220105/macrondan-kovid-19-asisi-yaptirmayanlara-sosyal-baski-mesaji-1052411795.html

Macron'dan Kovid-19 aşısı yaptırmayanlara 'sosyal baskı' mesajı

Macron'dan Kovid-19 aşısı yaptırmayanlara 'sosyal baskı' mesajı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Kovid-19 aşısını yaptırmayanlara sosyal hayatı kısıtlayarak baskı uygulayacaklarını bildirdi. 05.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-05T02:17+0300

2022-01-05T02:17+0300

2022-01-05T02:17+0300

koronavirüs

fransa

zorunlu aşı

kovid-19

sosyal mesafe

aşı kartı

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Macron, Le Parisien gazetesine verdiği demeçte, Kovid-19 aşısının zorunlu olmayacağını, zorunlu tutulması halinde aşılanmayanlara karşı uygulanacak cezayı belirlemenin zor olacağını aktardı.Aşılı olmayanlar üzerinde sosyal hayatı kısıtlayarak baskı kurduklarını ifade eden Macron, yetişkinlerin yüzde 90'dan fazlasının aşılandığı bilgisini paylaştı.Macron, "(Kovid-19) Aşısını yaptırmayanların canını çok sıkmak istiyorum. Bunu sonuna kadar yapmaya devam edeceğiz. Strateji bu. Onları cezaevine göndermeyeceğim, zorla aşılamayacağım. Ancak 15 Ocak'tan itibaren restorana gidemeyeceksiniz, (kafede) kahve içemeyeceksiniz, tiyatro ve sinemaya gidemeyeceksiniz." ifadelerini kullandı.Fransa'da Ulusal Meclis'te Kovid-19 sağlık kartını aşı kartına dönüştürecek yeni yasa tasarısı görüşülüyor. Tasarıya göre kafe, restoran, müze, tiyatro ve sinema salonları gibi belli mekanlara girişlerde sadece aşıların tamamlandığını gösteren belge istenecek ve test artık geçerli olmayacak.Hükümet, tasarının 15 Ocak'a kadar yasalaşmasını hedefliyor.

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fransa, zorunlu aşı, kovid-19, sosyal mesafe, aşı kartı