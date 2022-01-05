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Macron'dan Kovid-19 aşısı yaptırmayanlara 'sosyal baskı' mesajı
Macron'dan Kovid-19 aşısı yaptırmayanlara 'sosyal baskı' mesajı
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Kovid-19 aşısını yaptırmayanlara sosyal hayatı kısıtlayarak baskı uygulayacaklarını bildirdi. 05.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-05T02:17+0300
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koronavirüs
fransa
zorunlu aşı
kovid-19
sosyal mesafe
aşı kartı
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Macron, Le Parisien gazetesine verdiği demeçte, Kovid-19 aşısının zorunlu olmayacağını, zorunlu tutulması halinde aşılanmayanlara karşı uygulanacak cezayı belirlemenin zor olacağını aktardı.Aşılı olmayanlar üzerinde sosyal hayatı kısıtlayarak baskı kurduklarını ifade eden Macron, yetişkinlerin yüzde 90'dan fazlasının aşılandığı bilgisini paylaştı.Macron, "(Kovid-19) Aşısını yaptırmayanların canını çok sıkmak istiyorum. Bunu sonuna kadar yapmaya devam edeceğiz. Strateji bu. Onları cezaevine göndermeyeceğim, zorla aşılamayacağım. Ancak 15 Ocak'tan itibaren restorana gidemeyeceksiniz, (kafede) kahve içemeyeceksiniz, tiyatro ve sinemaya gidemeyeceksiniz." ifadelerini kullandı.Fransa'da Ulusal Meclis'te Kovid-19 sağlık kartını aşı kartına dönüştürecek yeni yasa tasarısı görüşülüyor. Tasarıya göre kafe, restoran, müze, tiyatro ve sinema salonları gibi belli mekanlara girişlerde sadece aşıların tamamlandığını gösteren belge istenecek ve test artık geçerli olmayacak.Hükümet, tasarının 15 Ocak'a kadar yasalaşmasını hedefliyor.
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fransa, zorunlu aşı, kovid-19, sosyal mesafe, aşı kartı

Macron'dan Kovid-19 aşısı yaptırmayanlara 'sosyal baskı' mesajı

02:17 05.01.2022
© AAEmmanuel Macron
Emmanuel Macron - Sputnik Türkiye, 1920, 05.01.2022
© AA
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Kovid-19 aşısını yaptırmayanlara sosyal hayatı kısıtlayarak baskı uygulayacaklarını bildirdi.
Macron, Le Parisien gazetesine verdiği demeçte, Kovid-19 aşısının zorunlu olmayacağını, zorunlu tutulması halinde aşılanmayanlara karşı uygulanacak cezayı belirlemenin zor olacağını aktardı.
Aşılı olmayanlar üzerinde sosyal hayatı kısıtlayarak baskı kurduklarını ifade eden Macron, yetişkinlerin yüzde 90'dan fazlasının aşılandığı bilgisini paylaştı.
Macron, "(Kovid-19) Aşısını yaptırmayanların canını çok sıkmak istiyorum. Bunu sonuna kadar yapmaya devam edeceğiz. Strateji bu. Onları cezaevine göndermeyeceğim, zorla aşılamayacağım. Ancak 15 Ocak'tan itibaren restorana gidemeyeceksiniz, (kafede) kahve içemeyeceksiniz, tiyatro ve sinemaya gidemeyeceksiniz." ifadelerini kullandı.
Fransa'da Ulusal Meclis'te Kovid-19 sağlık kartını aşı kartına dönüştürecek yeni yasa tasarısı görüşülüyor. Tasarıya göre kafe, restoran, müze, tiyatro ve sinema salonları gibi belli mekanlara girişlerde sadece aşıların tamamlandığını gösteren belge istenecek ve test artık geçerli olmayacak.
Hükümet, tasarının 15 Ocak'a kadar yasalaşmasını hedefliyor.
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