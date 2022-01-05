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Mardin'de elektrik hatlarında 'aşırı yüklenme' patlamaları
Mardin'de elektrik hatlarında 'aşırı yüklenme' patlamaları
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde aşırı yüklenmeden kaynaklı elektrik hatlarında patlamalar meydana geldi. 05.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-05T09:55+0300
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türkiye
türkiye
mardin
elektrik
patlama
elektrik hattı
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Mardin'de İpekyolu Mahallesi'nde dün gece saatlerinde havaların soğumasıyla birlikte kaçak elektrik kullanımının arttığı kentte aşırı yüklenmeden dolayı iki ayrı elektrik hattında patlamalar oldu.Mahallede incelemelerde bulunan Elektrik Dağıtım Şirketi ekipleri, bölgedeki akımı kesip hatlardaki arızayı gidermek için kablo yenileme çalışması başlattı. Yetkililer, aşırı yüklenmeden kaynaklı patlamaların meydana geldiğini ve enerji hatlarındaki yenileme çalışmaları sonrasında bölgeye elektrik verileceğini söyledi.
https://tr.sputniknews.com/20211231/mesken-aboneleri-icin-elektrikte-kademeli-tarife-fiyatlari-belli-oldu-1052304831.html
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türkiye, mardin, elektrik, patlama, elektrik hattı

Mardin'de elektrik hatlarında 'aşırı yüklenme' patlamaları

09:55 05.01.2022
© DHAMardin'de elektrik hatlarında 'aşırı yüklenme' patlamaları
Mardin'de elektrik hatlarında 'aşırı yüklenme' patlamaları - Sputnik Türkiye, 1920, 05.01.2022
© DHA
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde aşırı yüklenmeden kaynaklı elektrik hatlarında patlamalar meydana geldi.
Mardin'de İpekyolu Mahallesi'nde dün gece saatlerinde havaların soğumasıyla birlikte kaçak elektrik kullanımının arttığı kentte aşırı yüklenmeden dolayı iki ayrı elektrik hattında patlamalar oldu.
Mahallede incelemelerde bulunan Elektrik Dağıtım Şirketi ekipleri, bölgedeki akımı kesip hatlardaki arızayı gidermek için kablo yenileme çalışması başlattı. Yetkililer, aşırı yüklenmeden kaynaklı patlamaların meydana geldiğini ve enerji hatlarındaki yenileme çalışmaları sonrasında bölgeye elektrik verileceğini söyledi.
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