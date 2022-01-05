https://tr.sputniknews.com/20220105/mardinde-elektrik-hatlarinda-asiri-yuklenme-patlamalari-1052417678.html

Mardin'de elektrik hatlarında 'aşırı yüklenme' patlamaları

Mardin'de elektrik hatlarında 'aşırı yüklenme' patlamaları

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde aşırı yüklenmeden kaynaklı elektrik hatlarında patlamalar meydana geldi. 05.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-05T09:55+0300

2022-01-05T09:55+0300

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türkiye

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elektrik

patlama

elektrik hattı

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Mardin'de İpekyolu Mahallesi'nde dün gece saatlerinde havaların soğumasıyla birlikte kaçak elektrik kullanımının arttığı kentte aşırı yüklenmeden dolayı iki ayrı elektrik hattında patlamalar oldu.Mahallede incelemelerde bulunan Elektrik Dağıtım Şirketi ekipleri, bölgedeki akımı kesip hatlardaki arızayı gidermek için kablo yenileme çalışması başlattı. Yetkililer, aşırı yüklenmeden kaynaklı patlamaların meydana geldiğini ve enerji hatlarındaki yenileme çalışmaları sonrasında bölgeye elektrik verileceğini söyledi.

https://tr.sputniknews.com/20211231/mesken-aboneleri-icin-elektrikte-kademeli-tarife-fiyatlari-belli-oldu-1052304831.html

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türkiye, mardin, elektrik, patlama, elektrik hattı