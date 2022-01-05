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https://tr.sputniknews.com/20220105/mehmet-barlas-devlet-zam-yapmamaya-calissa-da-yilin-ilk-saatlerinde-mecbur-kalindi-1052416279.html
Mehmet Barlas: Devlet zam yapmamaya çalışsa da, yılın ilk saatlerinde mecbur kalındı
Mehmet Barlas: Devlet zam yapmamaya çalışsa da, yılın ilk saatlerinde mecbur kalındı
Sabah başyazarı Mehmet Barlas, enerjiye gelen zamlara ilişkin olarak, "Devlet, vatandaşın çok fazla etkilenmemesi için petrol ürünleri, doğalgaz ve elektriğe... 05.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-05T09:02+0300
2022-01-05T09:05+0300
ekonomi
enflasyon
zam
mehmet barlas
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Sabah yazarı Barlas, bugünkü köşesinde ekonomik sorunların Türkiye'ye özgü olmadığını savundu. "Enflasyon sorunsalı sadece Türkiye'nin değil dünyanın sorunu" diyen Barlas, enerji kalemine gelen zama da işaret ederek, "Avrupa ülkelerinde ve ülkemizde doğalgaz ve petrol ürünlerine zamlar geldi" ifadelerini kullandı. Barlas, "Devlet, vatandaşın çok fazla etkilenmemesi için petrol ürünleri, doğalgaz ve elektriğe zam yapmamaya çalışsa da yılın ilk saatlerinde bir fiyat artışına mecbur kalındı" dedi. Barlas, yazısında şu ifadeleri kullandı:"Enflasyon sorunsalı sadece Türkiye'nin değil dünyanın sorunu. Sadece enflasyon değil tedarik konusu da ciddi bir mesele. Allah'tan bizim tedarik zinciriyle ilgili bir sorunumuz yok. Türkiye üreten, çalışan, dinamik, genç bir nüfusa sahip. İhracatta kırılan rekorlar, cari açıktaki düşüş, kurların dengelenmeye çalışılması, geleceğe ümitle bakmamıza neden oluyor. Enflasyon rakamları elbette tadımızı kaçırıyor, ama çok da enseyi karartmayalım."
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enflasyon, zam, mehmet barlas

Mehmet Barlas: Devlet zam yapmamaya çalışsa da, yılın ilk saatlerinde mecbur kalındı

09:02 05.01.2022 (güncellendi: 09:05 05.01.2022)
© Fotoğraf : YouTube Mehmet Barlas
Mehmet Barlas - Sputnik Türkiye, 1920, 05.01.2022
© Fotoğraf : YouTube
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Sabah başyazarı Mehmet Barlas, enerjiye gelen zamlara ilişkin olarak, "Devlet, vatandaşın çok fazla etkilenmemesi için petrol ürünleri, doğalgaz ve elektriğe zam yapmamaya çalışsa da yılın ilk saatlerinde bir fiyat artışına mecbur kalındı" ifadesini kullandı.
Sabah yazarı Barlas, bugünkü köşesinde ekonomik sorunların Türkiye'ye özgü olmadığını savundu.
"Enflasyon sorunsalı sadece Türkiye'nin değil dünyanın sorunu" diyen Barlas, enerji kalemine gelen zama da işaret ederek, "Avrupa ülkelerinde ve ülkemizde doğalgaz ve petrol ürünlerine zamlar geldi" ifadelerini kullandı.
Barlas, "Devlet, vatandaşın çok fazla etkilenmemesi için petrol ürünleri, doğalgaz ve elektriğe zam yapmamaya çalışsa da yılın ilk saatlerinde bir fiyat artışına mecbur kalındı" dedi.
Barlas, yazısında şu ifadeleri kullandı:
"Enflasyon sorunsalı sadece Türkiye'nin değil dünyanın sorunu. Sadece enflasyon değil tedarik konusu da ciddi bir mesele. Allah'tan bizim tedarik zinciriyle ilgili bir sorunumuz yok. Türkiye üreten, çalışan, dinamik, genç bir nüfusa sahip. İhracatta kırılan rekorlar, cari açıktaki düşüş, kurların dengelenmeye çalışılması, geleceğe ümitle bakmamıza neden oluyor. Enflasyon rakamları elbette tadımızı kaçırıyor, ama çok da enseyi karartmayalım."
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